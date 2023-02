Paco López: "No renunciamos absolutamente a nada"

Paco López no hace cuentas, pero sí tiene claro lo que quiere. "No renunciamos absolutamente a nada", ha avisado el entrenador del Granada, quien ha indicado que el conjunto rojiblanco va "a por los 42 puntos que quedan" en juego. "Nuestra idea es sumar de tres en tres en cada partido", ha insistido, si bien ha centrado el foco en "los próximos tres, que son los del Málaga". Al conjunto blanquiazul lo considera un rival "peligrosísimo" que tiene "mucho talento", por lo que cree que "puede ganar a cualquier rival y en cualquier sitio".

"Haciendo una reflexión, por hablar del Málaga, casi todo el mundo estaremos de acuerdo en que si, en verano, cuando empiezan a conformarse las plantillas antes de empezar la Liga, nos hubiesen dicho que iba a estar peleando entre los seis primeros, nos lo hubiésemos creído", ha expresado el entrenador valenciano, quien considera que el conjunto malagueño "tiene un equipo con muchas más prestaciones de lo que dice la clasificación". Sergio Pellicer, el preparador malaguista, es, a su juicio, "un técnico que conoce bien la casa y a los jugadores", que "está tratando de darle su identidad". "Tenemos que tratar de que no entren en juego, sobre todo, eso jugadores que utilizan por dentro, tienen buen último pase y llegada. Nos vamos a enfrentar a un gran equipo de Segunda División pese a que no están bien clasificados", ha sostenido.

En la misma línea, Paco López ha recordado que "las victorias dan confianza a todos los equipos". "Si a un conjunto con tanto talento como el Málaga le añades ese plus de confianza con la victoria del otro día, se torna mucho más peligroso", ha profundizado. "Sabiendo las fortalezas que puede tener el Málaga, nuestro foco lo tenemos que poner en nosotros mismos, en tratar de llevar el peso del partido, ser ese equipo arrollador, ese equipo que quiere jugar en campo contrario, intenso cuando no tenga la pelota, que haga las cosas bien. Si lo hacemos, estaremos más cerca de ganar los encuentros", ha resuelto.

Disponibilidad

El preparador, cuestionado sobre la disponibilidad de sus pupilos para esta jornada, ha reparado en que Ricard y Miguel Rubio sufren "lesiones musculares" y, por tanto, "es difícil prever el tiempo" que permanecerán alejados del terreno de juego. "Luego tienen el proceso de salir al campo, esa readaptación a los esfuerzos… Es complicado", ha argumentado. André Ferreira, que sufrió un accidente doméstico, tampoco entrará en esta convocatoria. "Vamos con cuidado. Todavía no se ha reincorporado a los entrenamientos. Es difícil pronosticar el tiempo que van a estar fuera", ha zanjado.

Sí cuenta con un Raúl Torrente que "está perfecto y está entrenando a un nivel altísimo", a pesar de no haber jugado todavía. "Es esperar su momento, cuando lo entendamos. La buena noticia es que ya no está en periodo de adaptación. Está fenomenal. Lo que pasa es que es un central zurdo e Ignasi Miquel también está haciendo una gran temporada y nos está dando muchas cosas. Se trata de encontrar el equilibrio y de que todo el mundo esté preparado para ayudar al equipo. En el caso de Raúl Torrente, estamos muy contentos de ver el nivel que nos está dando ya en los entrenamientos. Seguro que llegará su momento para ayudarnos", ha indicado sobre el central murciano.

También se ha extendido al ser cuestionado sobre la situación en el centro del campo, donde tiene a cinco jugadores disponibles. "Analizas el momento de los jugadores, cómo están entrenando, contra qué rival vas a jugar, las mezclas que hay no solo con los mediocentros, sino también las relaciones con la gente que va a jugar por delante y por detrás. Afortunadamente, ahora sí tenemos donde elegir y cuesta dejarte fuera a gente que puede ser importante, que lo es, lo ha sido y seguro que lo va a seguir siendo, pero todos no pueden jugar", ha expuesto. "Lo más importante es que todo el mundo está conectado. Pese a que hay jugadores que no están teniendo muchos minutos, los veo muy conectados en los entrenamientos, con ganas de ayudar", ha apostillado.

El técnico sigue pensando que el Granada tiene "margen de mejora", pero no por ello resta valor a la secuencia de resultados que ha conseguido el conjunto rojiblanco. "Llevamos, en los últimos cinco partidos, cuatro victorias y un empate. Desde que llegamos nosotros somos el equipo que mejor diferencia de goles a favor y en contra tiene. Hay muchas más cosas buenas que malas", ha hecho hincapié Paco López, quien invita a sus pupilos a "no bajar esa línea que lleva el equipo, sobre todo en su campo". "Creo que ahora mismo es que el grupo mantenga ese camino que nos está llevando a ser el mejor local. No estamos ni mucho menos descontentos con el rendimiento que está dando", ha afirmado.

Seguidamente, cuestionado sobre los números que ha registrado el cuadro nazarí desde su aterrizaje, que lo situarían líder, ha expuesto que esos guarismos indican "que el trabajo que se está haciendo es bueno, pero también que el fútbol no entiende de datos pasados". "Donde ponemos toda nuestra energía es en seguir haciendo las cosas mejor todavía para llegar al final de temporada donde queremos estar.", ha concluido.