Ignasi Miquel: "Hemos tenido algunos errores impropios en momentos de último pase"

El central del Granada Ignasi Miquel ha analizado ante los medios oficiales del club el empate del conjunto rojiblanco frente al Levante, en un encuentro, a su juicio, "muy competido, desde el principio hasta el final". "Hemos empezado bastante bien. Después, ellos se han asentado en el partido y ha sido una buena batalla. En la segunda parte hemos tenido algunos errores impropios en momentos de último pase, de pases que podían generar algo más. Hemos fallado en eso", ha lamentado el zaguero.

"Nos hemos abierto mucho, los últimos minutos han sido más de ida y vuelta, y tenemos que tener cuidado con eso, porque son equipos que, si no estás bien preparado, te pueden generar algo", ha apuntado el defensa rojiblanco, quien, no obstante, ha subrayado que el Granada "lo ha dado todo desde el primer momento". "Hemos peleado todo lo que hemos podido", ha insistido, antes de hacer "un poco de autocrítica", con el objetivo de "mejorar esos balones al área, esos últimos pases para intentar marcar". "Lo que metíamos hace unas semanas ahora no está entrando", ha reconocido.

No obstante, señala que "la base es mantenerse férreo atrás", algo que el Granada ha conseguido. "Es cosa de todos, todos corremos por el compañero. Sabemos que tenemos un grandísimo equipo, jugadores arriba que nos van a dar muchos goles, muchos puntos", ha profundizado, para concluir recordando que el empate se ha logrado "contra un grandísimo equipo que está haciendo las cosas muy bien".

En el plano personal, ha admitido sentirse "un poquito ahogado al principio" del partido en el que ha regresado a la titularidad. "Por la atmósfera, la intensidad del partido, la exigencia... Estoy muy contento por uno mismo, por seguir peleando y, ahora, a intentar descansar, porque sabemos que en tres días tenemos que competir", ha concluido.

Bryan Zaragoza, satisfecho

También ante los medios oficiales del club, Bryan Zaragoza se ha expresado satisfecho tras el encuentro. "El equipo ha competido muy bien, hemos tenido muchas ocasiones, más que ellos", ha argumentado. "Compitiendo de esa manera, ganaremos partidos", ha expuesto, con confianza.