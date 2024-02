A Bruno Méndez no le satisface el tanto que ha marcado ante Las Palmas si este no sirve para la victoria del Granada. "Yo pienso mucho en el equipo y es una lástima que no pudimos sacar los tres puntos", ha lamentado el central uruguayo ante las cámaras de Movistar LaLiga. "El empate fue una lástima, porque el Granada necesita los tres puntos y ahora más es lo que tenemos que buscar", ha sostenido.

"Necesitamos los tres. Con un hombre menos, se nos hizo difícil. Encontramos el gol. Igual, un equipo con muchas cualidades como Las Palmas nos iba a dificultar", ha analizado el defensa rojiblanco, cuya diana de este sábado ha sido la primera que anota con la camiseta del Granada. "Me tocó disputar el balón ahí arriba, me quedó ahí y le di como podía de zurda. Por suerte, entró", ha narrado con una sonrisa.

Cuestionado sobre la expulsión de Piatkowski, ha asegurado que no vio "mucho", porque "fue una jugada muy rápida". Sí ha valorado las consecuencias que ha tenido la cartulina roja tras la revisión de la acción en el monitor. "Nos dejó con diez jugadores y es una lástima por todo el partido", ha valorado.

"El equipo luchó por esos tres puntos y vamos a seguir haciéndolo para quedarnos en Primera. Estamos luchando para eso, vamos a hacerlo y para quedarnos. Vamos a creer hasta el final, mientras den los puntos, las posibilidades y las fechas, vamos a luchar. Se ve que es un equipo aguerrido y que quiere", ha apostillado.