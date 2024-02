Gumbau: "Tenemos energía suficiente para sacar esto adelante"

"Sabemos que no es fácil, estamos en una situación jodida, pero intentamos revertirla", ha expuesto Gerard Gumbau, mediocentro del Granada, durante el media day celebrado por el club rojiblanco. La sanción a Gonzalo Villar, que cumple ciclo de amonestaciones, le abre de nuevo la puerta de la titularidad ante 'su' Barça, en el que militó. "Me encuentro bien. Tuve una pequeña sobrecarga y me generó ese problema de no tener el ritmo de partido que necesitaba, pero estoy a disposición del míster al cien por cien, con las pilas cargadas y la máxima ambición de poder jugar un gran encuentro", ha expuesto el catalán. Reconoce que a los nazaríes les está faltando "ser más precisos en los últimos metros", así como que algunos fichajes requieren "una pequeña adaptación".

El centrocampista considera que el Granada ha "hecho partidos como para merecer más puntos". "Estamos siendo sólidos, nos está faltando algún detalle, pero tenemos que seguir en esa línea porque con la gente nueva que ha llegado tenemos energía suficiente para sacar esto hacia adelante", ha sostenido Gumbau, que seguidamente ha precisado estos aspectos por pulir. "Hablamos de acciones ofensivas, generar un poco más situaciones de gol y adelantarnos en el marcador, que también es muy importante. El equipo está compitiendo bien, a buen nivel, y esto es Primera División. Tenemos que trabajar más para que los resultados lleguen", ha ahondado.

A este respecto, cuestionado sobre la dificultad que está encontrando el equipo para hacer goles de un tiempo a esta parte, ha incidido en la relevancia de encontrar "el término medio", pues en la previa del cruce de la primera vuelta sucedía lo contrario. "Ahora estamos muy bien en cuanto a solidez defensiva y hemos generado un equipo más solidario, más compacto, pero nos está faltando ser más precisos en los últimos metros, tener esa pausa a la hora de decidir cuando estás arriba, en esos metros finales que es donde está el gol. Tenemos que mentalizarnos en ese aspecto, conocernos un poquito más en los movimientos finales, nos podrá ayudar", ha argumentado. "En las pocas veces que nos hemos puesto por delante hemos demostrado que somos un equipo al que es difícil darle la vuelta. Tenemos que ir con esa mentalidad, ponernos por delante para gestionar bien el partido", ha apostillado.

En ello ya trabajan los fichajes invernales, hasta diez que ahora se acoplan al equipo. "Somos uno de los equipos de Europa que más ha firmado, eso también es energía positiva. Hay algunos que tienen que tener una pequeña adaptación, conocer rápido LaLiga, la situación en la que estamos, que no es la mejor y requiere remar todos en la misma dirección", ha esgrimido. "Es difícil, no nos vamos a engañar, pero compitiendo de la manera en que lo estamos haciendo y con las nuevas incorporaciones, la energía que nos pueden traer, hasta el último partido vamos a lucharlo", ha alargado.

A su modo de ver, la plantilla es ahora mejor que al comienzo del curso. "Ha venido gente fresca, nueva, a la que tenemos que ayudar a integrarse rápido. Hay algunos que ya nos están ayudando mucho y creo que la energía que nos transmiten, que tienen en los entrenos, nos viene fenomenal para tener un equipo unido, solidario para intentar sacar esto adelante", ha valorado el mediocentro, ya con la visita al Barcelona entre ceja y ceja. "Siempre es un reto mayúsculo jugar contra este tipo de equipos. Al final, también es energía, ganas de poder competir contra esa gente porque son de los mejores. Vamos allí con mucha ilusión, con una gran mentalidad y un plan de partido muy claro para poder sacar los tres puntos", ha aseverado.

La irregularidad del cuadro culé, que ha sumado en su feudo sus tres derrotas ligueras, no facilita la empresa granadinista a juicio de Gumbau. "Da igual en qué momento lo enfrentes: es un equipazo. Nosotros tenemos que hacer nuestro planteamiento de partido", ha indicado, aunque ha admitido que "al no jugar en el Camp Nou, ha podido bajar el rendimiento en casa". "En eso sí creo que podemos sacar rendimiento, haciendo un partido incómodo. Tienes que juntar muchas características para que nos dé para sacar tres puntos. Con la mentalidad que tenemos y el trabajo que estamos haciendo durante la semana estoy convencido de que iremos allí a hacer un gran encuentro", ha defendido, antes de un compromiso que, como admite, "es especial". "He pasado allí una etapa muy buena de mi vida y siempre es bonito y especial poder enfrentarte a grandes clubes", ha expresado.

Cuestionado por la ausencia de Lucas Boyé, el catalán ha subrayado que el ariete es "un jugador importante, un delantero que gana muchos duelos, presiona y te ayuda". "Es una baja importante, pero tenemos suficientes jugadores motivados y con energía para suplirle de la mejor manera posible", ha concluido.