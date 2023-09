El entrenador del Granada, Paco López, ha achacado la derrota de su equipo frente al Girona principalmente a una falta de intensidad en sus futbolistas. "Si este equipo, con lo que somos y lo que tenemos, no da su máximo nivel cada segundo del partido, lo normal es que pierda los encuentros en Primera División", ha expuesto, visiblemente contrariado, aunque, asegura, no frustrado. "Nos han desbordado en la primera parte", ha insistido, antes de indicar que, si sus pupilos dan su "máximo nivel", pueden "ganar a cualquier rival". "Tenemos que seguir mejorando en muchos aspectos. Queda mucho, pero hay que hacerlo cuanto antes", ha sentenciado.

El técnico rojiblanco considera que los nazaríes han "desperdiciado la primera parte". "No hemos cambiado nada a nivel táctico tras el descanso, pero sí la forma de afrontar el partido", ha lamentado, si bien ha elogiado que "con 0-3, lo normal es que un equipo se venga abajo". "Con balón tenemos argumentos. Esto se trata de tener un equilibrio", ha agregado, acerca de las dos caras del Granada. "No me siento frustrado para nada. Si sacamos lo positivo, el equipo genera. Con el 0-0, hemos tenido situaciones de llegada muy parecidas. Me preocuparía mucho más si el equipo no generara o le costara mucho con balón", ha abundado.

"Hay que tratar de encontrar ese equilibrio donde seamos un equipo agresivo, intenso y podamos presionar alto sin balón, y, con él, tratar de ser protagonistas, verticales", se ha extendido en esta línea. Considera que los nazaríes están "consiguiendo" mostrarse como desea cuando tiene el esférico, aunque reconoce que la fase defensiva les está "costando mucho más".

Paco López ha recordado que en la plantilla aún hay "jugadores que están fuera y están llamados a ser importantes", antes de explicar que la ausencia de Sergio Ruiz fue una decisión personal. "Valoramos muchísimas cosas en la semana. Posiblemente, el único de los mediocentros que tenemos con piernas para soportar y sujetar la forma de jugar del Girona sea Petrovic, pero nos da unas cosas y nos resta otras. Hemos decidido que fuera Melendo por presionar alto y tener la pelota", ha expuesto. "Las decisiones técnicas llevan motivos. Hay algunos que se pueden contar y otros que no. Esto es un rendimiento del día a día. Hay que estar acertado, bien. Sergio Ruiz nos ha dado mucho en los primeros partidos. En san Sebastián, como todos, no estuvo bien. Hoy necesitábamos con balón a alguien que nos generara más cosas en el uno contra uno", ha añadido.

"Entendíamos que era un partido para arriesgar y nos ha salido mal", ha concluido, para seguidamente resaltar, entre lo negativo del choque, que "es una noticia positiva que Torrente haya vuelto y lo haya hecho a buen nivel". "Por fin tenemos esta semana de entrenamientos, que es donde realmente lo vamos a ver. Entrenando con el equipo lleva solamente esta semana, porque cuando vino el parón entrenó todavía de forma individual", ha concluido.

Míchel

La conclusiones son similares en el otro banquillo. "Cuando damos el máximo rendimiento, somos un equipo que puede competir contra cualquiera, como hemos hecho hasta hoy, y que si bajamos un poco en nuestra mentalidad, el rival nos supera por mucho", ha afirmado Míchel, técnico del Girona, quien se queda "con el resultado", a pesar de que considera que los suyos han "cometido muchos errores en la segunda mitad". "Jugar con el marcador nunca es bueno", ha sostenido, tras subrayar que el Granada "es un equipo que genera" y con el que "no te puedes descuidar ni un minuto".