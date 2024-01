Ignasi Miquel: "Estamos a tiempo de darle la vuelta a la situación"

El central del Granada Ignasi Miquel ha comparecido ante las cámaras de DAZN con optimismo tras la derrota rojiblanca en casa del Getafe. "Estamos a tiempo de darle la vuelta", ha sostenido el zaguero, quien, no obstante, ha admitido que "la realidad es que se está haciendo duro". "Ellos, en la primera parte, han sido más agresivos y han tenido más intensidad. Recibimos dos goles en infortunios. El primero toca a Neva, me toca a mí y Augusto no puede hacer nada. En el segundo, es la mala suerte de que se resbala. Hacemos muchísimo en la segunda para marcar", ha analizado.

"Vemos que estamos trabajando bien, haciendo las cosas muy bien, pero nos falta esa pequeña fortuna, que nos sonría un poco más para poder ganar", ha defendido el defensa del Granada, quien ha recordado que los rojiblancos están "a dos partidos" del corte de la permanencia. "El equipo está con sensaciones muy buenas, sobre todo en la segunda parte", ha agregado.

"Myrto (Uzuni), que no sé cuántos penaltis llevaba marcados, hoy le da al palo y no entra. Tenemos muchas jugadas dentro del área con rechaces, segundos balones, tiros… y no entra", ha lamentado Ignasi Miquel. "En la segunda parte hemos demostrado lo que somos", ha afirmado, para seguidamente indicar lo que, a su juicio, debe hacer el Granada para salvar la categoría. "Seguir creyendo que podemos ganar, que podemos marcar. Desde el partido del Cádiz, llegamos al área, nos han anulado goles muy justos, estamos teniendo muchas ocasiones para marcar pero no lo hacemos", ha ahondado.

Villar, autocrítico

También ante las cámaras de DAZN, Gonzalo Villar ha asegurado que "el equipo está muy fastidiado después del partido de hoy", aunque, dada la cercanía del próximo encuentro, ha invitado a los rojiblancos a "levantar la cabeza rápido". "En la primera parte no, creo que hemos estado fatal, yo el primero. Mal posicionados, mal en todo, pero los dos goles han sido dos desgracias", ha valorado, motivo por el que considera que el marcador al descanso "perfectamente podría haber sido 0-0".

"Cada día nos pasa algo", ha lamentado, antes de señalar que en la reanudación, los nazaríes han "apretado". "Si hubiésemos podido marcar el penalti, nos habríamos metido en el partido", ha apuntado. "Tenemos que seguir esa línea y borrar lo de hoy, porque el sábado sí tenemos un partido clave en casa", ha incidido, antes de disculparse con la afición: "Pido perdón a nuestra gente por toda la temporada, no solo por hoy".