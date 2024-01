Medina: "Si queremos permanecer, no podemos jugar como en el primer tiempo"

Autocrítico, Alexander Medina ha reconocido que el Granada ha jugado "muy mal" en el primer acto de su duelo ante el Getafe. En rueda de prensa, el técnico rojiblanco ha admitido que el primer tiempo del cuadro nazarí "fue malo", aunque sí considera que, tras el intermedio, al encuentro "se le cambió totalmente la cara". "Si nosotros queremos permanecer en Primera División, no podemos jugar los primeros 45 minutos que jugamos. Lo hicimos muy mal, no me gustó para nada, y más en la dinámica en que estábamos. No le quiero quitar mérito al rival, pero hay más responsabilidad de nosotros en los goles que virtud del adversario", ha analizado el uruguayo.

"Se lo hice saber en el entretiempo a los jugadores", ha revelado el técnico, quien ha insistido en su rueda de prensa en que "el juego mejoró" tras el paso por los vestuarios. "Pero remontar un 2-0 de visitante en esta Liga es complicado, más allá de que hicimos méritos para ponernos en partido y tuvimos situaciones", ha lamentado. "Todavía quedan muchas jornadas, va a ser duro, pero estamos de pie. Tengo mucha confianza en lo que estamos haciendo. Hoy no se dio, pero tengo plena convicción en que vamos a cambiar esta situación", ha sostenido el entrenador del Granada, quien también ha incidido en que a sus pupilos les "faltó la eficacia de hacer gol, que ha pasado en otros partidos".

Cuestionado sobre el error de Augusto Batalla en el tanto de Borja Mayoral, el Cacique Medina ha defendido que el arquero "ha tenido un gran rendimiento desde que ha llegado". "Hoy le pasa esta situación. Hay mala suerte en el primer gol, donde hay un rebote y se le pone por encima", ha afirmado el preparador, quien ha puntualizado que "ese resbalón no fue una mala toma de decisión". "Es un jugador de jerarquía, de calidad. Ha tenido y tiene muy buen rendimiento. Lo apoyamos. Él es partícipe del juego en todos los sentidos. Se resbaló, no fue que dio un mal pase o tomó una mala decisión. A cualquiera le puede pasar en el campo", ha argumentado.

En el mismo tono se ha dirigido a Uzuni, que lanzó al poste una pena máxima. "Lo mismo que digo de Augusto va para Myrto, porque en la historia del fútbol mundial han fallado fenómenos", ha indicado, para seguidamente valorar que "el penalti no lo ejecutó mal, esquinado". "No hay que decirle nada, son situaciones de fútbol que pueden pasar. Estamos con ellos", ha zanjado en este sentido.

El técnico charrúa no ha agotado los cambios, según ha explicado, porque "era el mejor momento del equipo". "El otro día creo que hice cinco los cambios que hice. Hoy creía que no ameritaba mover el banquillo porque realmente el equipo estaba en partido", ha valorado, antes de detallar que, para frenar a Greenwood, el conjunto rojiblanco había ensayado "un doblaje de marca importante que no se pudo ver en el gol". "Obviamente, cuando enfrentas a extremos y jugadores de esta calidad, no lo pasas por alto. Es una de las figuras del equipo, uno de los jugadores más trascendentales de la plantilla", ha elogiado al inglés, quien, a su modo de ver, también "tiene fortuna porque remata, roza en uno y descoloca al portero".

En última instancia, ha lanzado un mensaje de optimismo. "Hay fichajes que no jugaron. Hay situaciones con las que podemos alimentar la ilusión, y más como veníamos en el juego, en una fase ascendente. Por eso me da bronca esos 45 minutos", ha sostenido, a lo que ha añadido que "el mercado está abierto". "Podemos seguir incorporando para que esta plantilla pueda competir internamente mejor y haya más opciones", ha zanjado.

Minutos antes de su comparecencia ante los medios, el charrúa ha insistido en entrevista con DAZN en que en el encuentro hubo "dos tiempos totalmente diferentes". "El primero nuestro fue malo. Nos superaron en intensidad, en disputa de balón, en posicionamientos… Los goles son dos errores garrafales nuestros. En el segundo acto, cambió totalmente el panorama. Se asemejó a lo que teníamos en mente. Nos faltó el gol", ha desgranado. "Hay que seguir trabajando. en pocos días tenemos un nuevo partido donde nos jugamos muchas cosas", ha agregado. "No hicimos para nada un buen partido y eso se paga en esta Liga. No estamos en condiciones de regalar nada a nadie", ha concluido.

Bordalás

Con satisfacción aunque comedida ha comparecido José Bordalás. "Teníamos ganas de reencontrarnos con la victoria y corresponder a nuestra afición", se ha congratulado, convencido de que el Getafe ha hecho "un gran primer tiempo, muy bueno". "Hemos salido desde el pitido inicial a por la victoria, con una presión alta. En el segundo tiempo hemos estado también bien. Nos ha faltado, quizás, el gol que nos diera la tranquilidad", ha analizado el técnico azulón, quien ha apuntado que "el Granada, con el marcador adverso, se fue por el partido". "Tuvimos la desgracia de un penalti en contra que, de haberlo marcado, el encuentro podría haberse desarrollado de otra manera. Esto es fútbol y los detalles son muy importantes", ha zanjado.