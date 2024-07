Asociación TOC Granada, un referente extraordinario que traspasa fronteras: "A mí me salvó la vida"

En Monachil late el corazón de un proyecto cuya labor e historia son extraordinarias. La Asociación TOC Granada nació en 2012 con un fuerte propósito que germinó con una energía que le ha llevado a ser un referente extraordinario que ayuda a muchas personas, algunas de ellas provenientes de puntos tan lejanos como América. Algunos de sus usuarios llegan a ella con la búsqueda de una "última esperanza" que ha sido efectiva para muchos. Tanto es así que hay quien asegura que "a mí me salvo la vida". Su labor va más allá de la atención, pues trabaja en la investigación del trastorno obsesivo-compulsivo o en su divulgación a través de iniciativas como una reunión nacional anual a la que acuden prestigiosos especialistas de ámbito internacional.

Aurelio López, presidente y fundador de la Asociación TOC Granada, recibe a GranadaDigital en el Centro de Alojamiento y Sanitario para el TOC Mirador de Granada, una de las dos instalaciones de la entidad en el municipio serrano y que recrea espacios de la Alhambra. El inicio de su relación con el TOC es más que desgarrador. En 2001, su hijo fue diagnosticado con un TOC tras más de una década sin poder poner nombre a un comportamiento que él y su esposa detectaron desde la niñez de su descendiente. Tras aquel diagnóstico, comenzó una búsqueda por toda España de un espacio especializado que pudiese ayudar a su hijo. Su incansable batida terminó en 2012, cuando su hijo decidió quitarse la vida y él se vio obligado a aceptarlo "porque yo veía su sufrimiento tan grande con la impotencia de no poder ayudarlo".

Qué es el TOC

El portavoz de la entidad señala que "podemos decir que son falsos mensajes que genera el cerebro de la persona afectada. Lógicamente en forma de pensamiento, pero también pueden ser en forma de imágenes o sensaciones", "Estos mensajes son intrusivos y repetitivos. Es decir, si estás preocupado pensando que tu casa va a arder, pues este pensamiento te puede venir 50, 70 o 100 veces a lo largo del día. Eso produce en la persona un desgaste emocional enorme", explica. Ante eso, "la persona realiza compulsiones, que son actos mentales o físicos que realiza para aliviar esa ansiedad o para que no suceda el mal temido". Algunos de estos actos pueden consistir en "dar dos pasos hacía atrás" o "tocar repetidamente la parte de abajo de una mesa". "Cuando los TOC son graves pueden llegar a ser totalmente incapacitantes y disfuncionales en la vida", asevera Aurelio.

Buena parte de la población ha llamado en alguna ocasión 'TOC' a una 'manía'. Es importante distinguir entre estos dos conceptos. La diferencia clave es el "sufrimiento" o la "disfuncionalidad" que puede llegar a generar el TOC, algo que no va a ocurrirle nunca a un deportista que, por ejemplo, se persigna antes de cada competición. "En las manías no existe ese sufrimiento", insiste Aurelio. Desde su punto de vista, la especialización de la Medicina también tendría que estar en la salud mental para que todos los trastornos existentes dejen de "estar en la misma sala". Asimismo, reclama también mayor inversión en investigación y una apuesta por "más escucha y tratamientos" antes de acudir a la medicación. "A mí me gusta mucho la expresión 'Más zapatillas y menos pastillas'", indica en una referencia a los beneficios del deporte para las personas con trastornos de salud mental.

Una asociación "en honor" a José Carlos y "señales de vida"

Aurelio expone que "me quedé sin vida, vacío, muerto sin estarlo". Ese dolor no se marcharía nunca, pero él, que ya había dedicado un esfuerzo notable a leer y formarse sobre el TOC, decidió dejar su vida empresarial con la idea de construir "en honor" a José Carlos, su hijo, el lugar que tanto tiempo busco para él. En los inicios del proyecto, acogió sin coste en su propia casa a los primeros usuarios. "Cada uno de los que vienen aquí es como si estuviera mi hijo", afirma.

Las creencias son habitualmente un refugio ante los varapalos más duros de la vida. Cuando Aurelio López se lanzó a por un nuevo objetivo vital, esperaba una "señal" de su hijo para establecer una "conexión". Su esperanza era ver un "bolígrafo desplazarse solo" o algo por el estilo, pero la realidad siempre supera a la ficción. Cuando soñaba en 2015 con contar a España lo que implica un trastorno obsesivo-compulsivo, recibió una llamada de Telecinco con el interés de un reportaje y una intervención en directo en un programa del canal junto a una psicóloga y un afectado. Posteriormente, ante una necesidad económica, un mexicano le escribió un correo para comunicarle que seguía su proyecto y que realizaría una donación para apoyarlo.

El presidente de la entidad granadina califica estos hechos como 'señales de vida', un concepto que ha plasmado también en un libro. Una de las señales más fuertes llegó en la reunión nacional anual de la asociación. Un tenor de Monachil iba a acudir para cerrar la gran cita con una actuación, pero un contratiempo personal le obligó a cancelarla. Aurelio no tuvo que preocuparse apenas por el problema, pues una usuaria de Almería le detalló durante una conversación casual que era cantante de opera. El azar fue tan generoso que la joven se mostró encantada de tener que cantar 'Granada', una de sus canciones favoritas. "Todavía nos gustó más. Lo hizo maravilloso y era una afectada de TOC", recuerda Aurelio. Asimismo, recalca que estas historias le valieron muchísimo más que cualquier movimiento paranormal de un bolígrafo.

"El corazón es fundamental"

Para Aurelio, "el corazón es fundamental" dentro de la labor que se lleva a cabo con los usuarios. Cuando la gente llega aquí, se le atiende, se le escucha y ve un cariño. Esto mueve montañas. Hay que cambiar, como dice una amiga mía, las lágrimas por abrazos. Cuando la persona que está sufriendo se siente querida, está implicada en su proceso y en su recuperación. Esto es fundamental", desgrana el presidente de la asociación. Por otro lado, entiende que sus psicólogos deben con "las cuatro c: coraje, conocimiento, corazón y creatividad. Además, la organización, que tiene casi una treintena de trabajadores con "terapeutas ocupacionales, psicólogas, psiquiatras o expertos en alimentación", cuenta con un departamento de investigación y una escuela de formación para profesionales con diversos cursos.

Además de las cuatro C, en la Asociación TOC Granada tienen la filosofía de que hay que "ir a por todas" con motivación. Ese es el primer paso, según Aurelio López. El segundo es "aceptar que tienes un TOC porque sino es muy difícil avanzar". El tercero y último, es no hacer excesivo uso de medicamentos. "Si tú vienes muy sedado, no podemos trabajar contigo, no estás vital. Aquí tienes que hacer deporte, ir al gimnasio y acudir por la mañana a tus terapias y por la tarde a tus talleres", argumenta Aurelio.

Un proyecto que traspasa fronteras

El paso del tiempo trajo consigo muchas más señales del destino y un crecimiento constante para la organización. Actualmente, cuenta en el municipio serrano con su Sede y Centro Sanitario de la Asociación TOC Granada y el Centro de Alojamiento y Sanitario para el TOC Mirador de Granada. Las dos ubicaciones son instalaciones que cuidan todos los detalles para ayudar lo máximo posible a sus usuarios. En el segundo caso, las habitaciones son dignas de un hotel de elevado nivel y cuenta con un gimnasio o sala de masaje, entre otras herramientas para sus residentes.

Su buen hacer le ha convertido en un referente al que acuden personas provenientes de países de Sudamérica o de la comunidad latina estadounidense. En estos casos, Aurelio siente una enorme empatía, pues estas familias deciden cruzar el Océano Atlántico para buscar una solución a casos como el de su hijo. Por otro lado, el portavoz de la entidad habla de la "enorme responsabilidad" que supone intentar ayudar a personas que llegan desde tan lejos, ya que, desafortunadamente, el tratamiento del TOC no cuenta con fórmulas mágicas ni una "pastilla" que lo cura todo.

La asociación no distingue segmentos sociales a la hora de acoger usuarios. Si una persona demuestra que no tiene recursos, puede recibir tratamiento sin coste alguno. "Lo único que prima es una persona que está sufriendo por un trastorno obsesivo-compulsivo. Nos da igual su segmento social, económico y si es de España o de Perú. Este proyecto no podía ser de otra manera", señala Aurelio.

Cada año, además de su prestigiosa reunión nacional, la Asociación TOC Granada organiza el "único festival de cine TOC del mundo" y un concierto internacional que se llama 'Tengo TOC, ¿y tú que tienes?'. Asimismo, la entidad se mueve por centros educativos a través de charlas. "Todo lo que pueda visibilizar el trastorno para romper el estigma social y los falsos prejuicios que hay con el TOC y con la salud mental en general es uno de nuestros objetivos", asegura Aurelio.

"A mí la asociación me salvó la vida"

Jorge Acuyo, un hombre de 37 años, asegura que su "suerte" es ser de Granada para estar cerca de un "tesoro" como la Asociación TOC Granada. "A mí me salvó la vida", reconoce Jorge, que califica de "increíble lo que ha hecho Aurelio aquí". Este granadino manifiesta que tiene trastorno obsesivo-compulsivo "desde que tengo memoria". En su caso, el trastorno es "supersticioso mágico" con "contaminación" de otros como "contaminación mágica, filosófico y un poco moral también". Sus pensamientos giraban en torno a posibles desgracias que únicamente podía 'evitar' con acciones determinadas ordenadas por el trastorno.

Jorge se dedicaba al mundo audiovisual y tenía amistades y una relación de pareja, pero todo se fue al traste cuando "era todo el día compulsionando y no hacía otra cosa que obedecer al trastorno". Hacer caso a esos repetitivos mensajes del TOC es una bola de nieve que nunca para de crecer y "se apodera de ti". Esa peligrosa tendencia le llevó a quedarse encerrado en casa. Todo detonó en 2022, año en el que Jorge llegó a la asociación. "Muchos venimos aquí ya como última esperanza y quemando ya el último cartucho. La mayoría llevamos un peregrinaje de psicólogos y psiquiatras muy grande", declara.

El granadino detalla que "cada uno lleva su proceso. En mi caso, tardé en mejorar un año y pico". Para él, "uno de los grandes aciertos es compartir con gente que tiene lo mismo que tú". "Muchas personas que llegan aquí no han conocido nunca a otra persona con TOC", expone. Tener empatía con algo que no se ha vivido no es sencillo. Por este motivo, numerosas familias tienen dificultades para entender que le pasa a personas como Jorge. "Te dicen 'pues deja de hacerlo y no pienses eso', pero no es tan fácil", incide. El "cariño" de sus compañeros es algo clave para él, pues tiene claro que en la asociación se construyen "vínculos súper fuertes".

A través de los talleres, el deporte o las terapias, Jorge ha seguido los pasos marcados por Aurelio. Aceptar que un pensamiento proviene del TOC es un aspecto fundamental para posteriormente enfocarse correctamente en lo que se esté haciendo. Aprender a convivir con ello es parte del proceso. Jorge considera que la salud mental es un tema que debe estar siempre encima de la mesa y no por una "cuestión de moda". "En los colegios e institutos debe haber también una conciencia de la salud mental", ahonda el granadino en referencia al punto de vista educativo. Asimismo, recuerda que buena parte de la población atraviesa una etapa de su vida en la que "no sabe expresar lo que le pasa muchas veces" por no "dominar el lenguaje de las emociones".

Con el halo de luz abierto en estos dos años, Jorge tiene claro que en su futuro valorará "mucho más las pequeñas cosas". "Cuanto estás mal, una cosa mínima te supone una alegría", asegura. Asimismo, señala que le gustaría poder ayudar a la asociación, donde está realizando labores de voluntario un día a la semana. "Tengo claro que me gustaría enfocarme más en ayudar a la gente", concluye Jorge, que aporta una lección de vida que se debe aprender sin necesidad de asomarse a ningún abismo.