Fred Wesley pone a bailar al público de Jazz en la Costa

Como ocurrió hace años con la visita a Jazz en la Costa de su compinche Maceo Parker, socio con Pee Wee Ellis y Wesley del trompeterío de la mítica banda de James Brown, en el parque El Majuelo de Almuñécar sobraron los asientos. Hay música para escuchar, y otras que va directamente al músculo del baile, y tener delante a uno de los arquitectos del Funk obliga a no parar durante dos horas. Repasar la colección de estrellas que han solicitado los servicios de este trombonista, arreglista y director musical de formaciones como la mencionada de ‘el padrino del funk’, le hace merecedor de un sitio en el Olimpo de la música en su parte más física.

Wesley ha organizado a su alrededor una tropa de añosos colegas entregada al ‘funkeo’ en la expresión más proteica del término, los New JB’s. Nombres de peso en diversos frentes (por ejemplo, el saxofonista giró con Prince) y que le siguen ahora, en disco y directo, montando una genuina fiesta dominical del funk. Funk de raza apenas interrumpido por un marcial blues (‘Lousiana blues’), el bop juguetón de Art Balkey (‘Moanin’) o una balada (‘In love in LA’); el resto, todo bailables que pusieron al público de pie pidiendo más, cosa que el bueno de Wesley no escatimó, saliendo a sus 81 años una vez más tras casi dos horas de actuación.

Los New JB’s se empeñaron en hacer partícipes al público en todo momento del espíritu festivo del Groove, con su ritmo pesado y redundante, sobre el que brillaban los vientos, generosos en soleos, sobre todo el trompetista y el tenorista, dando espacio a la rancia voz de Wesley y los coros, teatralizados, hasta con bailes y leves coreografías. Una masa de ritmo hipnótico que convirtió el Majuelo en una discoteca de los años setenta. Solo faltó la bola de espejos.

Medalla de la Ciudad de Almuñécar

Además, el alcalde de Almuñécar, Juanjo Ruiz Joya, entregó la medalla de la Ciudad de Almuñécar a Fred Wesley por su trayectoria de más de cinco décadas en la música jazz, que “ha dejado una marca indeleble en la historia universal de la música, ejerciendo una profunda influencia en artistas de todo el mundo”. Asimismo, se descubrió una placa con su nombre y su firma en el Bulevar del Jazz del parque El Majuelo, para que quede eternizado junto a las grandes estrellas del jazz que han pasado por alguna de las treinta y siete ediciones del festival Jazz en la Costa de Almuñécar.

Juanjo Ruiz Joya destacó que “año tras año el festival Jazz en la Costa de Almuñécar es un rotundo éxito”. Y señaló que “para esta 37ª edición están todas las entradas agotadas todos los días y es la muestra de que este festival, junto con el de San Sebastián, son los más importantes que se celebran en España y que va a seguir teniendo el apoyo del Ayuntamiento de Almuñécar”.

“Para nosotros que Fred Wesley, gran artista y músico, y un referente mundial del soul, esté en el Bulevar del las estrellas del Jazz de Almuñécar, es un honor y, por ello, el Ayuntamiento de Almuñécar pone su nombre en este azulejo para que quede siempre en el recuerdo su paso por Almuñécar y tenga la medalla de nuestra ciudad”, agregó el alcalde mientras entregaba a Fred Wesley el galardón.

La diputada de Cultura de la Diputación de Granada, Pilar Caracuel, quiso mostrar “el apoyo de la institución provincial al festival de Jazz en la Costa de Almuñécar” y para asegurar que “seguirán apostando por la realización de nuevas ediciones”.

Paolo Fresu y Omar Sosa este jueves a las 22:00 horas

El trompetista italiano Paolo Fresu y el pianista cubano Omar Sosa son dos de los músicos más innovadores y versátiles del panorama jazzístico actual. A lo largo de sus prolíficas carreras, ambos han explorado una amplia gama de estilos, desde el bebop hasta la música folclórica, fusionando culturas y tradiciones con una creatividad desbordante.

Figura fundamental en el jazz europeo, Paolo Fresu (Berchidda, Italia, 1961), trompetista, profesor y compositor, es un músico de depurada técnica y gran emotividad. Su estilo se caracteriza por una gran expresividad y capacidad para fusionar diferentes corrientes musicales, desde el jazz tradicional hasta la música electrónica. Pianista, director de orquesta, percusionista y compositor, Omar Sosa (Camagüey, Cuba, 1965) es un artista versátil cuya música fusiona un amplio espectro de sonidos del mundo con raíces afrocubanas y corazón de latín jazz. Su virtuosismo técnico, energía contagiosa y profundidad emocional cautivan al público en cada actuación.

La colaboración entre Fresu y Sosa ha dado lugar a un emocionante encuentro musical donde la improvisación, la pasión y la creatividad se entrelazan en un torrente de emociones. Han colaborado en numerosos proyectos, incluyendo álbumes de estudio como Alma (2005) y Duets (2007), así como giras internacionales por los escenarios más prestigiosos del mundo.

Food, su nuevo proyecto musical, es una aventura nacida de la improvisación y de la filosofía de la libertad que envuelve el jazz. Un nuevo viaje musical que explora nuevas sonoridades y profundiza en su particular lenguaje musical, un diálogo sin fronteras entre dos almas gemelas que comparten una misma pasión: la música. El concierto en Almuñécar será una ocasión para disfrutar de la magia de estos dos grandes artistas en un entorno que es propicio para su música. Un viaje a través de culturas y estilos musicales diversos que dejará en el recuerdo una experiencia inolvidable.