El fichaje más largo de los intentados hasta la fecha por el Granada desde que Nico Rodríguez asumió la dirección deportiva, Sergio Ruiz, ya viste de rojiblanco. El mediocentro cántabro ha sido presentado este jueves, con una sonrisa en el rostro y sin esquivar la palabra ascenso. "Tengo que reconocer que fue la primera negociación que iniciamos cuando llegamos", ha revelado el principal encargado de la confección de la plantilla nazarí, antes de que el propio futbolista tomase el micro y se expresara "con mucha ilusión". "Cuando se dio la oportunidad de venir aquí, poco tuve que pensarme. Decidí apostar por este proyecto", ha subrayado.

"Cuando el Granada se puso en contacto conmigo y con mis agentes, sabía que era una oportunidad muy buena, muy bonita, de regresar a España, intentar ascender y jugar en Primera División, que es un objetivo que tengo a nivel personal. Desde el primer momento, les dije que sí quería venir, que hicieran todo lo que pudieran para lograrlo. Las negociaciones han sido largas, pero mi decisión era firme", ha sostenido el jugador, que portará el dorsal 20. "Vengo a aportar mi granito de arena para devolver al equipo donde se merece", ha incidido el mediocentro, agradecido por "el esfuerzo" que ha hecho la dirección deportiva para incorporarle.

"Soy un mediocentro que tiene bastante recorrido, al que le gusta tener el balón y que el equipo juegue con el balón, tener la posesión, combinar. También me gusta llegar al área, sobre todo, desde segunda línea", se ha definido el jugador, en un escrutinio más profundo. En líneas generales, no obstante, ha sido más sintético: "Soy un tío de currar, de luchar, de ayudar al equipo tanto en ataque como en defensa y, a partir de la humildad, ayudar al equipo".

A su llegada, se encuentra con una franja de actuación muy poblada. "La competencia es lo bueno del equipo. Para aumentar el nivel, tanto individual como colectivo, hay que tener jugadores que te lo pongan difícil", ha expuesto, consciente de que habrá tramos en los que tendrá que pasar por el banquillo. "Seguramente, todos tendremos nuestras oportunidades, nuestros momentos buenos donde tenemos que aportar y momentos donde no jugaremos, en los que tendremos que seguir mejorando y entrenando para regresar al once", ha sentenciado, con seguridad.

A pesar de que apenas suma un par de ensayos con el grupo, se considera "preparado" para jugar en Ibiza. "Vengo de competir allí, porque la Liga en Estados Unidos empezó en marzo. Vengo con ritmo de competición, vengo de jugar y entrenar. Por mi parte, estoy a disposición del entrenador, que, a partir de ahí, tomará la decisión. Me encuentro bien físicamente. Las primeras sensaciones en los entrenamientos han sido muy buenas. Tanto el ambiente como el nivel que hay dentro del campo es muy alto", ha señalado.

En esta línea, Sergio Ruiz ha revelado que, aunque ha podido "hablar poco" con Aitor Karanka, "las primeras sensaciones son muy buenas". "Me ha transmitido confianza y cercanía. Jugar o no va a depender de los jugadores. Él no tiene preferencias. Tiene que ser el jugador el que dé lo máximo para competir y ganarse ese puesto en el once", ha insistido, dispuesto a "ponerle las cosas difíciles al entrenador para que haya competencia y elija la mejor alineación posible para que el objetivo grupal, que es el ascenso, se consiga". "Soy un jugador que intento aportar al equipo, que no da un paso atrás, que quiere jugar, aportar, ser importante", ha subrayado.

"Será difícil"

Cuestionado sobre su paso por Estados Unidos, Ruiz ha argumentado que "el fútbol se está convirtiendo en algo a nivel mundial". "Hay muchas Ligas que están creciendo y dan oportunidades a gente joven en diferentes países", ha abundado, si bien reconoce que "la filosofía de este deporte en Europa es más competitiva". "Allí va todo más ligado al espectáculo. Disfruté mucho, pero el fútbol de aquí, la competencia y poder jugar al primer nivel me llamó mucho más la atención. Estaba deseando volver", ha matizado.

Más adelante, ha analizado la Segunda División, una categoría que conoce bien. "Si miras un poco los equipos que hay puedes ver que hay mucha competencia, muchos equipos que están haciendo las cosas bien y han estado en Primera División en el corto plazo", ha puntualizado el mediocentro, quien ha recordado que "esta Liga te da muchas sorpresas". "Intentaremos conseguir el ascenso. Sabemos que va a ser muy complicado porque hay mucha rivalidad. Los conjuntos que acaban de descender tienen esa meta de subir cuanto antes, pero hay muchos equipos que llevan años intentándolo, haciendo las cosas muy bien. Será difícil", ha zanjado.