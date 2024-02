Pellistri y Marc Martínez, convencidos por el objetivo: "Vamos a luchar todos juntos"

Uno ya había marcado con la elástica rojiblanca y el otro, aunque sin debutar, hace semanas que vive su "sueño" de militar en un equipo de Primera División, pero tanto a Facundo Pellistri como a Marc Martínez les faltaba ser presentados como jugadores del Granada. La ceremonia ha tenido lugar este miércoles, ante varias decenas de aficionados que han expresado fervor, sobre todo, por el uruguayo. "Vamos a luchar todos juntos para lograr el objetivo", han resaltado, convencidos ambos de que el cuadro nazarí "lo va a conseguir con mucho trabajo".

Ambos han comparecido por primera vez acompañados por Matteo Tognozzi, director deportivo rojiblanco, encargado de presentarles después de que, al menos el uruguayo, haya mostrado ya argumentos que respaldan su fichaje. "Ya le habéis visto en los últimos dos partidos y ya habéis visto por qué hicimos tanto para que estuviera aquí. Era exactamente el perfil de jugador que queríamos. Ha rechazado muchas ofertas, de clubes tanto españoles como ingleses, franceses y otras ligas", ha indicado. "Yo mismo lo he comprobado. Me han dicho ‘hemos intentado contactar con Facundo y no ha querido ni hablar’", ha sostenido el italiano, quien se ha mostrado "muy agradecido" con el charrúa.

El extremo ha correspondido en su intervención. "Tenía decidido venir a Granada, más que nada por el convencimiento del cuerpo técnico. Contactaron conmigo hace meses. Estaba muy convencido con la idea y el modo de juego. Estoy muy contento de estar acá, poder aportar lo que sé dentro de la cancha y tratar de, todos juntos, conseguir el objetivo", ha saludado Pellistri, sorprendido por el grupo que ha encontrado. "Toda la idea que ellos tenían -el Cacique Medina y sus ayudantes- de los compañeros y el ambiente que hay en el vestuario es real", ha aseverado. "Se nota la idea de juego que hay, lo veía antes de venir. Jugando de la forma que estamos jugando, y se está mostrando dentro de la cancha, con todas las jornadas que quedan, va a ser posible conseguir la permanencia", ha insistido.

"Desde el primer momento, me dejaron claro qué necesitaban de mí. Fue eso lo que inclinó que viniese para acá. Es una de las mejores ligas que hay en el mundo y hay un objetivo muy lindo por cumplir", ha justificado su decisión el atacante, quien ha apuntado que "la afición es increíble". "Tuve la suerte de jugar ya en el estadio lleno contra Las Palmas. Fue una sensación única", ha sostenido, antes de recordar que ya había tenido "la suerte de jugar en Laliga cuando tenía 19 años". "Fue un periodo bueno en general, de aprendizaje. El fútbol son experiencias. Soy mucho más maduro, con una responsabilidad mucho más grande que tengo que asumir", ha sentenciado.

También ha subrayado el papel que jugaron Bruno Méndez y Matías Arezo en su convencimiento, pues ya les conocía. "Ahora estoy conociendo a Augusto Batalla y a Lucas Boyé". ha apuntado, si bien es el delantero con quien Pellistri tiene más confianza. "Él es quien me está enseñando todo, porque ya estuvo acá. Es quien me pasa a recoger. Es él quien me está apadrinando más a mí", ha bromeado el extremo. Cedido por el Manchester United, ha sido contundente al ser cuestionado por Bryan Zaragoza. "No vengo a suplantar a nadie, vengo a aportar lo mío. Me llamaron y estoy muy contento con ello, tratando de aportar lo que yo sé", ha apostillado.

"Uno empieza para jugar en Primera"

"A Marc todavía no le ha tocado ser protagonista en el campo, pero sí fuera. Su liderazgo, su comunicación siempre correcta, su manera de vivir los entrenamientos y los partidos ya se sienten", ha sostenido Tognozzi en cuanto al guardameta. "Quedé muy emocionado por la despedida que le hicieron en Cartagena. Es lo que necesitamos. Sé que va a aportar mucho en nuestro objetivo", ha agregado el director deportivo rojiblanco, antes de que el propio portero expresara sus ganas. "Siendo objetivo y sincero, quizás por mi trayectoria y mi edad no me esperaba estar otra vez en Primera División. Lo estuve hace mucho tiempo, cuando era más joven", ha exteriorizado Martínez, dispuesto a "aportar en el día a día desde donde toque".

"Si me ha llegado esta oportunidad es por mi día a día. Creo que mi profesión va de sentirse útil e importante aunque no estés dentro del terreno de juego", ha profundizado, antes de "agradecer" la acogida que le ha dado el vestuario: "Ha sido brutal". Su incorporación, ha revelado, "fue en cosa de dos semanas". "Había coincidido con José Sambade -entrenador de porteros del Granada-. En un par de llamadas me contó la posibilidad de que se podía dar. No había mucho que pensar", se ha encogido, antes de destacar las "facilidades" que le pusieron tanto el club rojiblanco como el Cartagena.

Desde su punto de vista, "es un reto poder disfrutar y pelear en Primera División". "Cuando me llega la oportunidad de estar en esta categoría, solo pienso en aceptar el reto cuanto antes", ha ahondado, para seguidamente hacer hincapié en que "no la quería dejar pasar". "Cuando eres niño y empiezas a jugar a esto, lo haces con el reto de poder jugar en primera División", ha repetido para argumentar su decisión pese a que, a priori, se incorpora como segundo arquero de la plantilla. "Tengo el convencimiento de cuando llegue la oportunidad, estaré preparado", ha concluido.

"El equipo es mejor que el 31 de diciembre"

Por último, Matteo Tognozzi ha repasado nuevamente algunas cuestiones de mercado. "Confío mucho en los jugadores. Estoy convencido de que el equipo es mejor que el 31 de diciembre. Tengo ahora un grupo de jugadores con el que estoy muy feliz, sobre todo, de cómo los que ya estaban han ayudado a la incorporación de los nuevos. Estoy muy contento de la dinámica y la química que se está creando. Me ha dado la sensación de que es un equipo que tiene herramientas para conseguir el objetivo, que me emociona. Quiero que emocione también a esta ciudad y esta afición, sobre todo esta semana que es muy importante", se ha extendido el director deportivo rojiblanco, quien ha defendido a los futbolistas más veteranos del plantel, incluso a los que menos participan. "La vieja guardia sabe que el primer objetivo es el del grupo. No hay tiempo ni espacio para los objetivos personales", ha sostenido.

"Se entrenan como chicos de 18 años. Mientras sigan siendo ejemplo dentro del grupo, para los jugadores nuevos y jóvenes, sigan siendo de ayuda al cuerpo técnico y a mí, estos jugadores siempre tendrán espacio y estaré contento con su actuación. A veces les tocará jugar y a veces no, pero eso no cambia porque el objetivo común que tenemos es la permanencia", ha alargado el italiano. Más adelante, se ha pronunciado sobre las controvertidas decisiones arbitrales que, en las últimas semanas, se han resuelto contra los intereses del Granada. "El domingo es otro partido más en el que salimos del campo con el sentimiento de haber salido un poco perjudicados, pero no hay otra solución que seguir trabajando y luchando por el objetivo que tenemos", ha lamentado.