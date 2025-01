El Granada Femenino inicia este sábado (18:00 horas) la segunda vuelta en el lugar donde empezó a ilusionarse. El conjunto rojiblanco regresa a Ipurua, el escenario en el que certificó su permanencia en Liga F, para medirse al Eibar con el objetivo de seguir soñando. El cuadro dirigido por Arturo Ruiz se reencontró con el triunfo para alcanzar el ecuador del campeonato y aferrarse a su histórica sexta posición, en la que espera mantenerse a costa de un rival que, aunque en la mitad baja de la tabla, disfruta de un cómodo colchón con respecto al descenso.

Las rojiblancas van lanzadas, propulsadas por una primera mitad de campeonato excelsa que les ha permitido desplegar las alas. Perdieron contra el Real Madrid al comienzo del año, pero retomaron su senda victoriosa la pasada jornada frente al Costa Adeje Tenerife, que permanece al acecho. Marcaron Edna, que sigue con un apetito voraz, y Ari Mingueza, MVP del encuentro, para inocular otra dosis de ilusión al conjunto nazarí antes de medirse al Eibar. Las armeras dieron la campanada precisamente contra el combinado blanco, con un único gol de Andrea Álvarez para rubricar la sorpresa y avisar al Granada, que ganó en el cruce de la primera vuelta gracias al doblete de su máxima goleadora.

"El equipo en todos los entrenamientos ha mostrado las ganas que tenemos de comenzar muy bien la segunda vuelta. Hemos entrenado muy bien los cinco días y tenemos muchas ganas de jugar en Ipurua, es algo que nos motiva mucho", expuso el técnico rojiblanco en la previa, antes de subrayar que el Eibar "tiene la mayor virtud que puede tener un equipo". "Tiene mucha claridad en todas sus intenciones, una identidad muy clara y están muy convencidas del juego que practican. Eso siempre es de valorar y, sobre todo, de tener en cuenta".

"Hemos hablado mucho de cómo afrontar esta segunda vuelta y la primera vez que jugamos contra un rival contra el que ya hemos jugado. Espero que eso no se quede en palabras y tenemos muchas ganas de poder realizar todo lo que hemos practicado en Granada", ahondó Arturo Ruiz, quien considera que "la clave va a estar en ser muy competitivas, no conceder absolutamente nada al rival y creo que los dos equipos van a estar muy cómodos con que el Granada tenga más tiempo el balón que el Eibar". "Debido a eso, los detalles y el factor psicológico van a ser muy relevantes. Es importantísimo no conceder y esperemos estar mejor que nuestro rival para poder traernos los tres puntos de vuelta", zanjó.

También te puede interesar: