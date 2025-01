El exentrenador del Granada Femenino Roger Lamesa ha sido acusado en redes sociales de maltratar psicológicamente a las jugadoras a las que ha dirigido durante años. Todo surgió de una publicación del CEO de la agencia de representación Neverland Management, Michael Kallbäck, que tildó al técnico de "acosador" horas después de que fuera destituido como preparador del Levante, club en el que recaló tras lograr la permanencia con el conjunto rojiblanco. El portal Relevo desveló posteriormente los testimonios anónimos de varias futbolistas que trabajaron con él, que respaldaron la acusación.

Este presunto acoso sale a la luz tras la destitución de Lamesa como técnico del Levante, después de una goleada contra el Real Madrid (6-0) que dejó a las granotas en la penúltima posición de la Liga F, con nueve puntos y solo dos victorias. "Tras una reunión mantenida en el día de ayer, han llegado a un acuerdo para la rescisión, de mutuo acuerdo, del contrato como entrenador del primer equipo femenino", reza el comunicado del club levantinista, tan solo cinco meses después de vincularse procedente del Granada. Al día siguiente, Kallbäc posteó en su perfil oficial en la red social X las palabras con las que denuncia sus métodos. "Por fin ese psicópata salió y no debería volver a acercarse al fútbol femenino. Ni a ningún otro deporte, en realidad. Seis meses tarde, pero más vale tarde que nunca. Un acosador que lleva a las jugadoras más cerca de la depresión que del desarrollo", publicó.

Finally that psychopath out, should not be near Women’s Football ever again. Or any football at all for that matter. 6 months to late, but better late than never.

A bully that drives players closer to depression than development 🤡 https://t.co/td5amFT81H

— Michael Kallbäck (@MichaelKallback) January 11, 2025