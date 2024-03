Aunque la postura oficial del Granada no ha cambiado, la deriva en que continúa inmerso el primer equipo rojiblanco sitúa a Alexander Medina al borde de la destitución. Suma solo siete puntos a un partido de igualar el margen del que dispuso Paco López al comienzo del curso, con la ventaja de haber podido emplear el mercado de invierno en una posición económica propicia. Solo dos de sus fichajes estuvieron en el único triunfo que ha celebrado el charrúa, cuyo mandato ha llevado al plantel a la depresión, y tal vez a una ruptura con parte del vestuario tras sus declaraciones tras la derrota ante la Real Sociedad, en la que señaló directamente a los futbolistas que entraron al campo en el segundo tiempo. A uno de ellos, Gonzalo Villar, además le había sustituido contra el Almería antes del descanso. El corte de la permanencia continúa a diez unidades de los nazaríes, pero el caciquismo se derrumba y retrata también tanto a Matteo Tognozzi, que apostó por él, como al resto de integrantes de la cúpula granadinista.

Son pocos los encuentros tras los que Medina no ha encontrado la imagen positiva del Granada, en varias ocasiones perjudicado a su modo de ver por las decisiones arbitrales. En la última jornada, por los relevos, que "no entraron bien al partido". Pero la retahíla de argumentos con los que ha defendido el rumbo del plantel no esconden los resultados. El conjunto rojiblanco continúa por la misma senda en que caminaba antes del cambio en el banquillo, con la salvedad de que las letales desconexiones que al comienzo le penalizaban han tornado ahora en una desidia inoperante. De un modo u otro, la afición nazarí no sabe este curso lo que es ver a su equipo enlazar cuatro jornadas sin perder. Casi el 63% de los duelos que ha jugado se han saldado con derrota; desde que está el Cacique, el 61,5%.

El técnico uruguayo apuntaba a levantar una fortaleza en Los Cármenes, pero el feudo rojiblanco mantiene las puertas abiertas. Ha concedido tres derrotas y otros tantos empates, mismo balance que su predecesor. Lo sufre el abonado, que ha visto a su equipo ganar solo dos veces en lo que va de curso. Quienes acompañan al plantel en los viajes tampoco han podido disfrutar más. El Granada tan solo ha logrado sumar dos puntos como visitante, contra el Almería en la primera vuelta y en Montjuic ya en la segunda mitad del curso, uno desde que el Cacique lleva el timón.

No le vale adelantarse

Lo que sí había conseguido extender hasta el momento el charrúa era la relación directa entre que conjunto rojiblanco se adelantara en el marcador y sumar algo positivo, hasta que este domingo desveló que al equipo ya no le vale ni siquiera ser el primero en marcar. Solo en cinco ocasiones se ha dado la circunstancia de que el Granada ha comenzado ganando. En dos, se hizo con los tres puntos; en otras tantas, arañó uno. Contra la Real Sociedad, sin embargo, se vio con ventaja en dos ocasiones para terminar remontado. Era lo único que le faltaba en esta temporada al cuadro nazarí.

Aun con todo, el técnico aseguró sentirse "respaldado" tanto por el club como por la plantilla. "Nosotros estamos muy fuertes y enteros", sostuvo, antes de defender que el equipo todavía cree que la permanencia es posible. Las cuentas aún dotan al equipo de una posibilidad tan remota como sorprendente sería que lo lograra. Las próximas dos jornadas, ante un Mallorca que coquetea con la zona baja y el Cádiz, ya a ocho puntos de ventaja, serán casi determinantes. Está por ver que las afronte con el Cacique en el banquillo.