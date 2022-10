Víctor Díaz: "No podemos seguir así fuera de casa"

El capitán del Granada, Víctor Díaz, ha lamentado ante las cámaras de Movistar LaLiga la derrota del conjunto rojiblanco en Tenerife, de nuevo fuera de casa. "Hemos tenido el balón y demás, pero no hemos tenido prácticamente peligro", ha admitido el defensa sevillano, quien ha indicado la necesidad de revertir esta dinámica a domicilio. "Hay que darle una vuelta a esto, porque fuera de casa no podemos seguir así", ha sentenciado.

"Toca pensar en el siguiente partido e intentar hacer hacer un buen encuentro, como el otro día en casa", ha señalado el defensa granadinista, quien ha sostenido que "el camino a seguir es el de las últimas dos jornadas". "Fuera de casa, y ahí están los resultados, nos está costando. Hoy no hemos estado bien, pero vamos a intentar el próximo viernes, con nuestra afición, ganar el partido, que es lo más importante", ha insistido el capitán rojiblanco.

"Solamente hemos ganado un partido y hemos ganado otro fuera de casa. En los demás, ya no solo es que hayamos perdido, sino que las sensaciones no han sido buenas, igual que hoy", ha hecho hincapié Víctor Díaz, que encuentra, aun con todo, algunos aspectos a los que aferrarse. "Hay que mirar lo positivo, que no ha sido tan mal como en los otros partido lejos de Los Cármenes", ha apuntado.

Por último, ha incidido en lo dura que es la competición en la categoría de plata. "Tenemos el ejemplo de hace cuatro años, que ascendimos al segundo año. La Segunda es muy larga, es una carrera de fondo, pero tenemos que corregir muchas cosas si queremos estar en ese grupo de cabeza", ha subrayado.