Karanka: "No poder repetir el nivel y jugar a lo que sabemos es frustrante"

El entrenador del Granada, Aitor Karanka, ha asegurado que la de este domingo, en Tenerife, ha sido "una de las alineaciones más fáciles" que ha tenido que conformar en su carrera, pues "es lo que había". "De los que estaban en el banquillo, 6 no podían jugar. Incluso he arriesgado demasiado con Melendo porque podía volver a lesionarse", ha ahondado durante su rueda de prensa posterior a la derrota nazarí el técnico rojiblanco, quien ha lamentado que el resultado se haya visto condicionado por esta circunstancia. "Cuando das el nivel que das el otro día en Los Cármenes, que no puedas repetir, jugar a lo que sabemos y trabajar con la intensidad que nos gustaría es frustrante", ha sentenciado.

El preparador nazarí ha asegurado que había "mucho riesgo de lesión" entre sus pupilos. "A ver cómo han acabado otra vez muchos de ellos y cómo volvemos a estar para el viernes. Los que han jugado han hecho un esfuerzo una vez más espectacular", ha señalado, antes de orientar ya el foco hacia el regreso a Los Cármenes y desear disponer en la próxima jornada del "mayor número de jugadores posible". "La gente -sus futbolistas- se encuentra muy cansada, con mucho riesgo de lesión otra vez. Por eso es un poco frustrante", ha insistido Karanka.

Cuestionado sobre los pocos acercamientos a la meta rival, el técnico vitoriano ha reconocido que es algo que al Granada le ha sucedido "aquí, en Eibar y en Las Palmas". "Cuando el equipo ha entrenado tres o cuatro semanas junto, sin ningún tipo de lesiones, se ve el Granada que todos queremos. El mejor fue el otro día. En Ponferrada fue el primer paso", ha hecho hincapié de nuevo, antes de recordar que "los tres primeros partidos, casualidad o no, han sido prácticamente los únicos en los que ha podido trabajar la plantilla completa". "Después del último día, muchos jugadores están con pinzas, muchos de los que han jugado, incluso, con riesgo de lesión... La mitad de los que estaban en el banquillo, sin poder jugar. No es excusa, pero es la realidad", ha apostillado.

Más tarde, ha indicado que, durante una reunión de técnicos en LaLiga, "entrenadores veteranos que llevan bastante tiempo en Segunda División aseguraban que esta temporada es la más igualada", antes de dejar entrever que mantiene la fe en conseguir el objetivo marcado. "Sé la plantilla que tengo, a lo que queremos jugar, y cuando lo hacemos, damos el nivel que tenemos que dar. Mientras no se pueda dar ese nivel, debemos intentar que se vayan recuperando los máximos jugadores posibles", ha apuntado.

Cuestionado sobre el saque de esquina no concedido al Granada en la acción previa al penalti que ha supuesto el segundo gol del Tenerife, Karanka ha asegurado no haber visto la jugada. "Ha dicho todo el mundo que venía de un córner que no se ha señalado", ha resuelto, ya con la mente en el próximo compromiso. "Es importantes que los que estén medio bien recuperen, y que los que estén mal estén medio bien", ha concluido.

Ramis

Por su parte, Luis Miguel Ramis, su homólogo en el banquillo del Tenerife, ha asegurado que a su equipo le "hacía falta un resultado así". "El partido, en cuanto a propuesta, intensidad y comportamiento ya lo habíamos visto. Acertar en la portería cambia la perspectiva. El resultado premia el buen esfuerzo de los jugadores", ha agregado, convencido de que el devenir del encuentro ha sido más mérito de sus pupilos que demérito del Granada. "Cuando el otro día hace cinco goles y tiene los jugadores que tiene, y ahí está el potencial del equipo, hay que analizar por qué es. Yo tengo muy claro que es por el comportamiento que ha tenido el equipo, por el plan de partido", ha sostenido.