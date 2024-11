Fran Escribá incidió tras finalizar el encuentro de este sábado frente al Cádiz con los "dos ceros" del Granada. Por un lado, el conjunto rojiblanco consiguió no encajar tras cinco jornadas consecutivas recibiendo goles -entre medias, sí se marchó sin conceder en Copa-. Por otro, en cambio, se quedó sin marcar por primera vez en lo que va de temporada, desprovisto de su mejor anotador y equipado con las armas menos habituales. La manta, que venía cubriendo más la parcela ofensiva que la protección, en esta ocasión se quedó corta por arriba.

Le cuesta al conjunto rojiblanco encontrar el punto intermedio desde que Loïc Williams, ya inmerso nuevamente en el trabajo grupal, se lesionó. Con el central a pleno rendimiento y los internacionales disponibles, Fran Escribá consiguió dar cobertura a las dos parcelas, aun sin prodigarse demasiado en lo goleador a excepción de la visita del Tenerife a Los Cármenes. Enlazó tres jornadas consecutivas sin encajar que contó por victorias, holgada ante los canarios. Sin embargo, una vez en la enfermería el zaguero valenciano, el equipo comenzó a flaquear atrás, lo que ocasionó contra Levante y Zaragoza que el rendimiento ofensivo se quedara corto. La sábana ganó algunos centímetros con el retorno de Pablo Insua, a un gran nivel desde su reaparición en Gijón, y el técnico tiró de ella hacia abajo frente al Cádiz, pero la ausencia de su máximo artillero hizo mella.

Siren Diao y Shon Weissman obtuvieron la titularidad que en El Molinón se habían ganado con un tanto cada uno, la segunda consecutiva en el caso del israelí, pero no manifestaron el acierto de la jornada anterior. Dispusieron de ocasiones, en su mayoría fabricadas por Rodelas desde la banda izquierda, si bien el punto de mira estaba desviado. El catalán pasó especialmente desapercibido, bien atado por el pegajoso marcaje de Kovacevic. En la más clara que tuvo, un mano a mano solo con David Gil, no cruzó bien el disparo y estrelló el balón en el guardameta. Uzuni lo intentó como refresco, sobre todo en el tramo en el que mejor vive el Granada, pero no hubo esta vez un encuentro tardío con las musas.

El recuento de LaLiga recoge hasta 23 remates del conjunto rojiblanco durante el encuentro, por los solo cinco que consiguió efectuar el Cádiz. Una diferencia que argumenta los dos ceros del Granada este fin de semana, aunque refrenda la sensación con la que Escribá salió de Los Cármenes. "Creo que el Cádiz, además de ser muy buen equipo, ha competido bien, pero nosotros fuimos ligeramente superiores", expresó el técnico. El cuadro nazarí recuperó en la medular a Gonzalo Villar, que junto con Sergio Ruiz se encargó de dominar la franja ancha, si bien fueron los hombres de banda los que fueron inclinando el campo hacia la meta amarilla. Con Rodelas por la izquierda y Ricard desde la derecha, pues Reinier se dejó caer a zonas interiores para entregar al lateral todo el carril, el cuadro nazarí atosigó a su rival y lo avasalló con continuos envíos que no llegaron a transformarse en asistencia.

La recuperación de la dureza, empero, invita a pensar que con Uzuni en el campo y bien afilado, Escribá puede tener un edredón que dé de sobra para cubrir todo el campo. La irrupción de Pablo Insua ha minimizado las desatenciones, poderoso además en los lances, y Loïc Williams podría competir de nuevo ya este fin de semana, en Almería. A ellos se une la consolidación como alternativa de Oscar Naasei, probablemente el central más rápido de los que dispone el técnico, materia suficiente para abrigar la defensa. A la llegada del entrenador, el Granada mejoró desde atrás. Ahora, tal vez sea de nuevo el orden en la destrucción lo que le permita viajar a velocidad de crucero.