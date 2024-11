A pesar del empate entre su Granada y el Cádiz, Fran Escribá ha terminado "muy satisfecho" con el rendimiento de los rojiblancos. "Nos ha faltado acertar alguna ocasión. Sinceramente, estoy contento con el partido. Ha habido algunos en los que hemos ganado y no he quedado ni la mitad de satisfecho que hoy", ha asegurado el técnico valenciano en su rueda de prensa posterior al duelo. "El equipo hizo todo lo que debía hacer. Interpretamos bien el partido que nos íbamos a encontrar", ha justificado.

"Nadie deduzco que podíamos jugar con Rodelas y nosotros fuimos toda la semana pensando en ello, sabiendo que iba a ser un jugador desequilibrante al tener ellos ausencias allí", ha afirmado, para seguidamente puntualizar que a sus pupilos les faltó "encontrar un poquito a Reinier". "Sus ocasiones -las del Cádiz- fueron la mayoría de las veces por errores nuestros en salida de balón. Es un partido que me deja muy satisfecho pese a que solo haya sido un empate", ha incidido. A su modo de ver, el Granada "ha competido y bien" ante "uno de los equipos más expertos de la categoría". "Han hecho un partido muy noble, pero son jugadores que saben manejarse muy bien en esas situaciones y se ha visto", ha expuesto, sin lamentarse por las interrupciones continuas del juego porque "es parte también de este fútbol".

"Creo que el Cádiz, además de ser muy buen equipo, ha competido bien, pero nosotros fuimos ligeramente superiores", ha valorado Escribá, quien se marcha con ganas de más. "Tengo la sensación de que, si alguien tuvo que llevarse el partido, fuimos nosotros por ocasiones y dominio territorial. Fuimos mejores que ellos, tanto en la primera como en la segunda parte. La primera estuvo un poco más igualada en cuanto a ocasiones, pero las nuestras fueron generadas por nosotros y la mayoría de ellos vinieron por errores", ha ahondado en este sentido.

El técnico rojiblanco ha explicado además las variaciones en su once, muy renovado con respecto a lo habitual. "Teníamos jugadores importantes fuera. Hemos jugado con Shon (Weissman) y con Diao, que lo habían merecido además, pero venía condicionado porque Myrto solo entrenó el viernes y ya se había ido con su selección con alguna ligera molestia", ha argumentado, a lo que ha añadido que "hay que ser justo con el futbolista". "He puesto a los que creía que debía poner, pero creo que si hubiera puesto solo por el nombre, el carisma o el estatus que tienen algunos jugadores, habría sido un mal mensaje", ha proseguido. "Sacrificamos un poco a Rei en banda derecha para que hiciera de Gio, en esa posición en la que Tsitaishvili se siente más cómodo. Queríamos tener a un jugador por dentro porque sabemos que Ricard es muy profundo y, una vez más, hoy lo ha sido", ha alargado sobre la cara que ha mostrado su equipo.

A su parecer, "hoy no era el día para que Brau llegar a línea de fondo porque la profundidad la daba Rodelas. Al final era un poco quedar en línea de tres y saber que la profundidad nos la daban un interior y un lateral", ha insistido. La actuación del joven de Alhendín ha dejado al técnico "muy satisfecho". "Había estado muy bien en casa con el Eldense. Fue muy decisivo en los últimos minutos. La forma de jugar en Gijón no pedía sacar a Rodelas, pero nosotros teníamos claro, con independencia de que no estuvieran Iza y Zaldúa, que esa podía ser una zona defensivamente débil por el perfil que íbamos a elegir", ha explicado. "Si hubiéramos elegido a Józwiak o a un jugador que va más por dentro, Fali se habría sentido mucho más cómodo porque ahí es poderoso. Estoy muy satisfecho con el partido de Rodelas. Pensé que físicamente iba a aguantar menos", ha zanjado a este respecto.

Tras aclarar que Pablo Insua "estaba mareado", pues "arrastraba un constipado estos días", y que "el martes entrenará con todo el grupo con normalidad", Escribá ha redundado en "los dos ceros". "Es la primera vez que no marcamos, pero tampoco encajamos", ha mirado el vaso medio lleno, para finalmente poner énfasis en la competitividad interna. "Yo me preocupo mucho del rival. Hay jugadores que deben jugar algunos partidos y otros que no. Que haya jugado Insua es porque nos da mucho liderazgo, algo que en cierto modo falta en el equipo, que apriete a los demás. No creo que vaya a tener cuatro defensas fijos nunca. Afortunadamente para ellos, tienen un entrenador que está abierto", ha concluido.

Paco López, en "casa"

Su amigo y homólogo en el banquillo del Cádiz, Paco López, ha reconocido que "siempre quiere ganar", aunque dadas las circunstancias, "te tienes que ir contento con el punto". "Hay muchas cosas positivas del partido y otras que deberíamos haber hecho mejor. Sobre todo, en la primera parte, en recuperaciones que hemos tenido les podíamos haber matado", ha analizado, en un día especial para él. "Volver a Los Cármenes me ha generado unas sensaciones que no podría ni explicar. Ver a tanta gente a la que le tengo cariño, las muestras de cariño que he recibido, empezar el himno siendo rival… Estoy contentísimo de volver a la que considero mi casa", ha exteriorizado. También se ha reencontrado con Fran Escribá. "Nos conocemos muchísimo ya para que me sorprenda o yo le pueda sorprender a él. Teníamos previsto lo que podían hacer, los cambios que podían hacer. Lo mismo que él conmigo", ha aseverado.