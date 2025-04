Calicasas reclama un nuevo espacio municipal ante su crecimiento

En el municipio granadino de Calicasas, gobernar no es solo firmar decretos o coordinar proyectos. Es también organizar cumpleaños en un despacho, recibir a los jóvenes para planificar un torneo de pádel en el salón de plenos o convertir una oficina en aula de formación. Esta es la realidad cotidiana en este pequeño pueblo del área metropolitana de Granada, que concentra en un único edificio municipal todos sus servicios: el centro administrativo, el salón de actos, las actividades vecinales y los encuentros culturales.

Una situación que, como ha reconocido su alcalde, Germán Medina, en su entrevista concedida al canal 'Nuevos líderes para nuevos territorios' de GranadaDigital, se ha convertido en el principal obstáculo para seguir creciendo y ofreciendo un servicio digno a los vecinos.

“Necesitamos espacio. Calicasas crece, hay más necesidades, más actividades, más personal… y seguimos funcionando con un único edificio que ya no da para más”, explicaba el regidor, que también ejerce como maestro y compagina su labor institucional con su trabajo diario en las aulas.

Un edificio para todo… y para todos

El actual edificio del Ayuntamiento fue concebido hace décadas sin previsión de expansión. En su interior, conviven hoy las consultas médicas con el archivo municipal, las celebraciones con las reuniones técnicas y los ensayos culturales con los trámites administrativos. Lo que en su día fue una solución práctica, hoy se ha convertido en una limitación estructural para un pueblo que, sin dejar de ser pequeño, mantiene una vida social y vecinal intensa.

“Es como una casa: tienes que pagar personal, organizar actividades, proyectar obras y mantener los servicios básicos. Y todo eso con un presupuesto muy ajustado. Hay que hacer malabares”, afirmó Medina durante la entrevista.

La falta de espacio repercute directamente en el día a día de los vecinos. Asociaciones locales, grupos juveniles o iniciativas culturales deben repartirse los escasos metros disponibles o incluso suspender propuestas por falta de una sede adecuada. A pesar de ello, el pueblo mantiene una actividad constante, gracias a la implicación ciudadana y a la flexibilidad de una administración cercana.

Una solución sobre la mesa… pero sin recursos suficientes

La necesidad de construir un nuevo edificio municipal no es una ocurrencia reciente, sino una prioridad reconocida desde hace tiempo. El Ayuntamiento cuenta con un pequeño solar disponible para la construcción de un inmueble complementario que podría albergar actividades socioculturales, reuniones vecinales, talleres o incluso aulas de formación. La idea es descongestionar el actual edificio y diversificar los espacios de uso público, algo fundamental para garantizar servicios de calidad y fomentar la participación ciudadana.

“Queremos que Calicasas tenga un espacio donde la gente pueda reunirse, formarse, celebrar. Un lugar digno que se adapte a las necesidades reales del pueblo”, subraya el alcalde.

El proyecto, sin embargo, requiere de inversión externa para salir adelante. En este sentido, Medina ha sido claro en su petición: la Diputación de Granada debe implicarse más activamente con los pueblos pequeños, y los fondos europeos deben estar diseñados también para ser accesibles a municipios con estructuras técnicas limitadas.

“La Diputación se creó para ayudarnos, para apoyar a pueblos como Calicasas. No puede ser que por tener pocos habitantes tengamos que quedar fuera de los planes de inversión. Las necesidades son las mismas”, denuncia el primer edil.

Calicasas no quiere competir con grandes ciudades ni crecer a cualquier precio. Su modelo pasa por mantener la identidad de pueblo: una comunidad cohesionada, segura, cercana, donde todos se conocen y se cuidan. Pero eso no significa que renuncie a mejorar. “Queremos que Calicasas sea un referente. Que cuando alguien oiga su nombre no diga ‘¿eso dónde está?’, sino que lo relacione con un pueblo activo, con historia, con vida”, apunta Medina.

En su entrevista con GranadaDigital, el alcalde también adelantó otras líneas de trabajo que dependen, de forma directa o indirecta, de contar con un nuevo espacio municipal: la reactivación de la asociación juvenil, nuevas actividades formativas, espacios para la tercera edad, encuentros culturales y más visibilidad para las asociaciones locales.

La petición de Calicasas no es un capricho, sino una llamada de atención sobre la situación real que viven muchos pequeños municipios del cinturón metropolitano. Lugares que aportan equilibrio territorial, riqueza social y tradición, pero que a menudo quedan fuera de los grandes planes de desarrollo.

“Los pueblos también somos Granada”, afirmó el alcalde al final de su entrevista. Y ese mensaje, directo, sincero y necesario, resume bien el espíritu de esta localidad que, con humildad y determinación, reclama lo que le corresponde: espacio para seguir creciendo.