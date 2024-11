Pelea sobre el terreno de juego en un partido de fútbol en Churriana

Fin de semana negro en el fútbol provincial. A la agresión de la madre de un alevín del Español de Albolote a un colegiado se unen la del padre de un niño, también de 10 años, del Ciudad de Granada a un entrenador y, como conclusión, una pelea sobre el terreno de juego en un partido sénior celebrado en Churriana de la Vega. El encuentro entre el filial del club del municipio y el Pinos Puente, de Segunda Andaluza, desembocó en una trifulca que involucró a jugadores de ambos conjuntos, a miembros de los cuerpos técnicos y a aficionados que entraron al césped desde la grada.

El balón comenzó a rodar en el estadio El Frascuelo de Churriana de la Vega a las 19:00 horas, según lo previsto. Sin embargo, el encuentro no pudo finalizar. En un momento del transcurso del choque, cuando el Churriana vencía por 2-1, se desató una discusión que fue a más. Tornó en tangana entre los futbolistas de ambos equipos y, poco a poco, se fueron implicando más personas. Entró el cuerpo técnico de los dos conjuntos y, finalmente, incluso los aficionados en la grada.

Por el momento, ninguno de los dos clubes se ha manifestado oficialmente. El colegiado del encuentro decretó la suspensión del partido en ese momento, con el marcador tal y como se encontraba cuando sucedió todo.

Agresión a un entrenador

Es el último de una serie de episodios violentos que han acontecido este fin de semana en el fútbol provincial granadino, que comenzó el viernes cuando el padre de un alevín del Ciudad de Granada agredió al entrenador del equipo por no poner en el campo a su hijo, como adelantó el diario Ideal. Sucedió en el encuentro de la Segunda Andaluza entre este equipo y el Arenas de Armilla, que se disputaba a las 18:30 horas en el feudo armillero. El equipo de casa vencía por un amplio 11-3 cuando tuvieron lugar los hechos. El club capitalino ha difundido un breve mensaje a través de sus perfiles en redes sociales: “El respeto es el verdadero juego limpio. Este deporte es pasión, no agresión; formación, no confrontación. Queremos un campo lleno de valores, donde el rival sea un compañero más. Construyamos juntos un fútbol donde las palabras ganen al ruido y el respeto marque siempre el gol más importante”.