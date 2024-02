Medina: "Tenemos que rozar la perfección para ganar al Barça"

A Alexander Medina no se le escapa la complejidad del encuentro que este domingo enfrenta a su equipo y al Barcelona. "Tenemos que rozar la perfección, jugar nuestro mejor partido en todos los sentidos, sabiendo de las cualidades y las fortalezas que tiene el rival", ha indicado el entrenador del Granada al ser cuestionado sobre el camino hacia la victoria en el feudo culé. "Jugamos ante uno de los mejores equipos de LaLiga", ha recordado, aunque ha tratado de sembrar una semilla de optimismo. "Con convicción y creyendo en lo que estamos haciendo, vamos a ir a plantar cara en el partido", ha aseverado el técnico rojiblanco.

Bajas ante el Barça: "Obviamente, no vamos a poder contar con Kamil Piatkowski y Gonzalo Villar también será baja por sanción, por quinta amarilla. Lucas Boyé no se recuperó, así que va a ser baja para el partido de mañana. Después, creo que está todo el equipo a disposición, a falta de un entrenamiento".

Semana de entrenamiento: "La semana ha sido muy buena, muy productiva en cuanto al trabajo y a la planificación de partido. Reforzamos cosas positivas que hicimos en el encuentro anterior y corregimos situaciones que no fueron favorables. Hemos dado confianza al equipo por este crecimiento que ha tenido en estos últimos partidos".

Disponibilidad de Raúl Fernández: "Raúl ha tenido unos días ya con su entrenador de porteros y con sus compañeros. Ha hecho unos días normales. Va a depender de una situación exclusivamente nuestra evaluar si está a disposición después de un largo periodo de inactividad".

Cómo ganar al Barcelona: "Primero, tenemos que rozar la perfección, jugar nuestro mejor partido en todos los sentidos, sabiendo de las cualidades y las fortalezas que tiene el rival. Jugamos ante uno de los mejores equipos de LaLiga. Es un conjunto muy joven, con mucha versatilidad y un abanico importante de opciones, sobre todo en ataque. Sabemos que tenemos que jugar con mucha concentración, intensidad y orden, defendiéndonos mucho con balón también. Tenemos que hacer un partido perfecto para poder ganar. Es un encuentro complicado, pero no imposible".

Irregularidad azulgrana: "No sé si la palabra es vulnerabilidad, pero sí es un equipo que, como todos, tiene sus cuestiones positivas y situaciones que podemos explotar nosotros. Como dije anteriormente, es un equipo que tiene muchas virtudes, pero algunas situaciones que podemos aprovechar en la planificación del encuentro. Ojalá que se pueda dar ese partido, que nosotros podamos explotarlo y los jugadores entiendan los espacios donde podemos comenzar a tener esos beneficios. Pero es un rival de cuidado. Este Barcelona, el anterior y el de otros años, porque tiene jugadores de mucha jerarquía y calidad".

Balance positivo contra el Barça: "Más allá de la estadística, que es muy buena, positiva y de la que nosotros sabemos internamente, todos los partidos son diferentes. No podemos aferrarnos a la historia, tanto si es positiva o negativa en los números. Pero sí es un aliciente para ir con confianza, convencidos de que se puede, de que haciendo un muy buen partido podemos traernos un resultado positivo".

No fichar a un delantero: "Dentro de la plantilla tenemos variantes como para tratar de suplir alguna situación que no se haya dado en el mercado. Es una situación que quedó en el pasado y tenemos que enfocarnos en lo que viene con el plantel definitivo, que ya lo cerramos. En eso estamos. Lo que pasó atrás, ya tiene poco poder de análisis. Estamos netamente enfocados en la mejora de nuestros futbolistas y nuestro equipo para lo que viene, que va a ser muy importante".

Cuentas para la salvación: "Atraparnos por la matemática o las cuentas sería una carga extra que tenemos que soportar. Tenemos que enfocarnos en sumar. Ganar va a ser complicado para los equipo que están abajo, para todos. En alguna fecha lo pueden hacer y en otras no. Nos va a tocar a nosotros también ganar. Estamos confiados, haciendo las cosas bien y muy cerca. No se ha dado en los últimos partidos por detalles. El equipo está muy consciente de lo que está haciendo en el campo y han salido encuentros muy parejos. En alguno de ellos, hasta superamos al rival. No se ha dado el resultado que realmente hubiésemos merecido. No estamos atrapados por las cuentas matemáticas porque sería desenfocarnos. Nosotros tenemos que tratar de seguir creciendo y mantener un rendimiento acorde para poder sumar".

Importancia de ganar al Barça: "Sin duda, sería un espaldarazo y nos llenaría de confianza ganar un partido importante, contra un gran rival. Podría ser un antes y un después para nosotros o plantar esa piedra fundamental. Con esa convicción y creyendo en lo que estamos haciendo, vamos a ir a plantar cara en el partido de mañana. Lo que viene va a ser importante a corto plazo, pero nosotros nos enfocamos solamente en el partido de mañana. Tenemos que hacer las cosas muy bien para poder ganar y tomar confianza para lo que viene".

Adaptación de los fichajes: "Están en una fase de adaptación. Tratamos de adaptarlos rápidamente a la idea de juego, a sus compañeros, a todo el entorno de Granada. A partir de ahí, estamos trabajando intensamente en su adaptación. Lo primero que a nosotros nos interesa es la parte futbolística y la humana. Los compañeros están siendo de muchísima ayuda para que esta adaptación sea más fácil. Estamos trabajando con charlas individuales y con vídeo para que entiendan la idea, lo que queremos de ellos. También en la parte de la relación. A partir de ahí, no hay mucho tiempo. Sabemos que los plazos son cortos. Queremos que ellos se integren rápidamente, pero han hecho una buena semana de trabajo, que es lo importante".