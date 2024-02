La última gran noche del Granada concluyó con una ilusión hecha añicos al estrellarse contra el poste en el alargue de la visita más reciente del Barça a Los Cármenes. Aquella vibrante velada se saldó con un reparto de puntos porque la madera privó a Bryan Zaragoza de colgar en la galería su tercera obra de arte en la galería. El escenario este domingo (21:00 horas) es radicalmente distinto, aunque en la tabla no haya variado. Sobre el tapete, nuevas cartas que deparan otra partida. El Cacique Medina, que no estuvo en aquel cruce de la primera vuelta, evoca en Montjuic al espíritu que inspiró al conjunto rojiblanco entonces para tratar de pescar en la inestabilidad culé, aunque con bajas sensibles. Los azulgrana se han dejado en el Lluís Companys las tres derrotas que han cosechado este curso en Liga, como si no se sintieran en casa. Una condición que alimenta la esperanza nazarí en la gesta.

Lo cierto es que la historia reciente invita al optimismo del conjunto rojiblanco, aunque los antecedentes no son más que batallitas en fútbol. Granada y Barça empataron la última vez que se vieron las caras, en Los Cármenes, como también lo hicieron en el curso 2021/2022 tanto en el Zaidín como en el Camp Nou. Una temporada antes, con Diego Martínez al frente de la euronave, Machís igualó un tanto de Messi y Jorge Molina mandó a guardar una comba hipnótica de Adrián Marín para echar los tres puntos en el zurrón granadinista.

Al duelo de este domingo acuden los dos equipos a la deriva, cada uno en su respectiva realidad. El Barça, en la élite futbolística, sufre porque no logra alcanzar un ritmo que le permita competir por la Liga y el liderato se le escapa a once puntos al pitido inicial del encuentro. La irregularidad de sus resultados se mezcla con un juego que dista de la comodidad de otras épocas, no por ello menos favorito en prácticamente todas sus citas. Xavi ya ha anunciado que se marcha al término de la campaña, síntoma de que en la embarcación hay grandes fugas.

El cuadro blaugrana también llega al choque lastrado por las bajas, sancionado incluso su último gran fichaje, Vitor Roque. Se une a una lista de lesionados que completan Oriol Romeu, Marcos Alonso, Sergi Roberto, Joao Félix, Ferran Torres, Alejandro Balde y Gavi. Xavi recupera a Ter Stegen y a Raphinha, aunque de los dos solo el guardameta apunta a ser titular frente al Granada. Formaría tras una zaga que cerraría con Araújo y el canterano Cubarsí en el centro, flanqueados por Koundé y Joao Cancelo. Por delante, se afianza Christensen junto a De Jong y Gündogan, con Pedri escorado hacia una banda. Por la otra penetraría el joven Lamine Yamal, que marcó en la primera vuelta para colarse en la historia por su precocidad, con Lewandowski como referencia.

El conjunto rojiblanco, por su parte, continúa varado en una penúltima posición de la que no escapará ni aun logrando la epopeya. Pasan las jornadas y la fe nazarí permanece viva tan solo porque sus rivales directos no se deciden a abrochar la permanencia. El Cádiz perdió este viernes y otorga a los de Alexander Medina la oportunidad de ponerse a dos puntos del cuadro amarillo, si bien la salvación, a ocho al cierre de esta edición, la marcan Mallorca, Celta y Sevilla, empatados. El técnico charrúa ha dispuesto de una semana más para acoplar las piezas que le han conformado su nuevo equipo en enero, tras empatar ante Las Palmas con un hombre menos por la temprana expulsión de Piatkowski.

El polaco será baja por ello, del mismo modo que lo será Gonzalo Villar por acumulación de amarillas. Por lesión, Lucas Boyé, además del habitual Jesús Vallejo. Ausencias que obligan al preparador uruguayo a componer un nuevo once, tal vez con otra apariencia. Batalla defenderá los palos con Ricard en un costado y Carlos Neva en el otro. En el centro, Ignasi Miquel reemplazará a Piatkowski. Por delante, dados los buenos minutos que ha derramado Melendo recientemente, cabe esperar que formen Martin Hongla y Sergio Ruiz como pivotes, con el catalán en la media punta. Por una banda se antoja fijo Pellistri, mientras que la otra busca dueño. Corbeanu, Józwiak, Maouassa, Callejón y Puertas opositan a la plaza, aunque el mejor postulado para incorporarse al once es Uzuni. Si Arezo conserva la confianza del Cacique, el albanés puede percutir por el flanco. Intérpretes con los que el charrúa pretende tocar su gran noche, casi obligado a que lo sea.

Alineaciones probables:

FC Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Araújo, Cubarsí, Joao Cancelo; Christensen, De Jong, Gündogan; Lamine Yamal, Pedri y Lewandowski.

Granada CF: Augusto Batalla; Ricard, Bruno Méndez, Ignasi Miquel, Carlos Neva; Martin Hongla, Sergio Ruiz; Facundo Pellistri, Melendo, Uzuni; y Arezo.

Árbitro: Miguel Ángel Ortiz Arias, del comité madrileño.