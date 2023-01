Antonio Puertas se encuentra de nuevo tocado tras recibir un fuerte golpe en el entrenamiento de este martes. El extremo del Granada sufrió un choque con Jonathan Silva en el tramo final del ensayo, durante una simulación de partido en la que Paco López permutaba a sus jugadores y les daba distintas instrucciones, y se retiró dolorido. La dolencia, en apariencia, es en la misma zona costal en la que se produjo una fractura el pasado mes de diciembre, también tras colisionar con el defensa argentino en un entreno.

Por el momento, se desconoce el alcance de la dolencia del almeriense, que realizó el resto de la sesión de trabajo sin problemas. El entrenamiento se desarrolló sin André Ferreira ni Miguel Rubio, que sí acudieron a la Ciudad Deportiva para ejercitarse en el gimnasio de las instalaciones rojiblancas, además del lesionado de larga duración Rubén Rochina. Por otro lado, Myrto Uzuni, aún convaleciente de su lesión muscular, realizó ejercicios de carrera en solitario antes de que sus compañeros saltaran a entrenar.

También trabajó al margen Óscar Melendo, junto a uno de los miembros del cuerpo técnico del conjunto rojiblanco. Aunque todavía no se conoce la dolencia del mediapunta catalán, todo apunta a una simple sobrecarga muscular que, a priori, no acarrearía su ausencia en la próxima convocatoria rojiblanca. No obstante, su evolución en los próximos días determinará si puede o no jugar frente al Andorra.

Quien sí trabajó con normalidad junto al resto del grupo fue Víctor Meseguer, que no juega desde el último encuentro liguero de 2022, en Lugo, cuando sufrió un esguince por traumatismo de grado II en el tobillo. Ha ido sumando entrenos en las últimas semanas, pero hasta el momento no ha podido recibir el alta competitiva. Miki Bosch, Martín Solar y Mario Da Costa, del filial, acompañaron a la primera plantilla.