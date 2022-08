Karanka: "Todos están disponibles para entrar en la convocatoria"

El entrenador del Granada, Aitor Karanka, ha asegurado en su rueda de prensa previa al inicio liguero de su equipo, en casa del Ibiza, que podrá contar con todos los jugadores que en este momento conforman su plantilla. "Para la convocatoria, a día de hoy, están todos disponibles", ha aseverado el técnico rojiblanco, quien ha incidido en que "todos están bien de lesiones". Entre ellos, se encontraría Miguel Rubio, que salió del último amistoso, ante el Málaga, con molestias en la rodilla. "El primer día de la semana, el miércoles, no entrenó, pero ayer estuvo con el resto del equipo la mayoría del entrenamiento. Veremos cómo sigue evolucionando, pero, en principio, sí que estará", ha abundado sobre su caso. Sin embargo, después no ha saltado con el resto de sus compañeros a entrenar.

"Todos tenemos ganas de que llegue el domingo y que el partido no sea amistoso, sino para competir", ha expresado el preparador vitoriano, quien desea hacer cuanto antes borrón sobre el desenlace de la pasada campaña. "No sé si se ha llegado a hablar del año pasado desde que estamos aquí. Creo que lo primero que hay que hacer es pensar en el partido de este domingo y en lo que nos queda este año por delante, que espero que sea duro pero bonito", ha indicado el técnico, quien, no obstante, aún ve lejos al conjunto nazarí de su rendimiento más óptimo. "Nos falta muchísimo todavía. Ni ha empezado la temporada", ha abundado.

En la misma línea, ha recordado que "hay jugadores que se han incorporado esta semana" y que, para varios de los hombres que salgan en Can Misses, será "la primera vez que juegan juntos". "Estoy seguro de que queda mucho, pero independientemente de que quede mucho, no es una excusa para, desde el domingo, no intentar ganar los partidos", ha advertido, antes de analizar al primer rival granadinista en Liga. "Los comentarios que hay es que tampoco tienen toda la plantilla hecha, pero, independientemente de eso, va a querer competir, hacerlo mejor que en el curso anterior", ha descrito, para, inmediatamente después, añadir que los baleares "intentan jugar, salir desde atrás con el balón, con gente con experiencia y, como todos en esta categoría, arriba, peligrosos". "Será un partido complicado, como van a ser todos", ha resuelto el técnico.

Competencia en la portería

Sobre su alineación, Aitor Karanka ha asegurado haber resuelto la duda en portería, entre Raúl Fernández y André Ferreira, aunque sostiene que le "ha costado mucho". "Tener también en la portería esa competitividad que hay en la plantilla es una gozada para mí", ha exteriorizado el entrenador del Granada, quien ha avanzado que "será duro decirles que uno no va a jugar". "El que lo haga sabe que tiene a otro futbolista que puede actuar en cualquier momento. El portero es un jugador de campo más. Tener esa competencia va a hacer que uno mejore al otro", ha insistido.

Algo más abierta, a la espera de comprobar cómo llega finalmente Miguel Rubio, está la titularidad en el centro de la defensa, una posición que considera "bien cubierta". "Tenemos a Cabaco, Ignasi (Miquel), Miguel (Rubio) y Pepe. Víctor Díaz puede jugar ahí, tenemos la alternativa de jugar con tres centrales y Jonathan Silva puede actuar ahí…", ha argumentado, para concluir que se encuentra "tranquilo con esa posición". Sí recibe con satisfacción más movimientos en el mercado. "El domingo viajamos a Ibiza y tengo a 23 jugadores para ir. Si Nico dice que está la puerta abierta, yo, como entrenador, encantado", ha afirmado.

Por último, también se ha pronunciado sobre la situación de Isma Ruiz, que ha pedido salir en busca de minutos. "Sé lo que hablamos aquí. Es un chico de la casa. Estuve hablando con él. Me dijo que a su edad quería jugar y eso le honra. Otros jugadores, quizás, viendo la ambición que hay y las ganas, hubiera preferido quedarse aquí. En ese sentido, trabaja el club", ha explicado el técnico, quien considera que "es un chico de la casa y como tal hay que cuidarlo".

Entrenamiento

Inmediatamente después de su comparecencia, Aitor Karanka ha dirigido la penúltima sesión de entrenamiento de sus pupilos antes del inicio liguero. En esta, además de los lesionados Carlos Neva y Raúl Torrente, se han ausentado Miguel Rubio, entre algodones para la primera jornada, y el propio Isma Ruiz. El resto de futbolistas sí participó durante el ensayo, incluidos los recién incorporados Melendo, Sergio Ruiz y Víctor Meseguer. La sesión comenzó con unos ejercicios de combinación suaves antes de pasar a trabajos de finalización más intensos, ya a puerta cerrada para los medios de comunicación. Los canteranos Miki Bosch y Bryan Zaragoza, así como Philip Osei, a prueba con el equipo, han completado el grupo.