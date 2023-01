Granada da la bienvenida al Año Nuevo Chino

Ha llegado el Año Nuevo chino y la comunidad en Granada procedente de este país ha vivido este día tan señalado lejos de casa. Durante todo este fin de semana, los ciudadanos chinos residentes en la ciudad han celebrado con los suyos la llegada del año 4.271 en el calendario lunar. Además, el Instituto Confucio, academia de chino de la UGR, ha organizado una celebración en la que todos los ciudadanos han podido disfrutar de esta fecha.

Según datos del INE, en 2021 había poco más de 2.000 extranjeros con nacionalidad china en la provincia de Granada. Se trata de un número muy inferior al de ciudades grandes como Madrid y Barcelona, donde la proporción de chinos es mucho mayor. Sin embargo, esto no quita que en Granada no se celebre esta fiesta tan característica del mundo oriental. Y es que el Instituto Confucio, academia de la UGR dedicada a la enseñanza y la divulgación del mundo chino, organizó este fin de semana una gran celebración. Rosa Li, profesora del centro, forma parte de esta comunidad en nuestra ciudad y explica para GranadaDigital que "para todos nosotros, es muy importante celebrar este día con la familia. Si no podemos porque estamos lejos, lo celebramos con los amigos. Y aquí, en el Instituto Confucio, lo celebramos todos juntos", asegura Li.

El Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras fue este viernes escenario de la celebración del Año Nuevo chino, organizada por el Instituto. "Este año es el 15º que la hacemos. Está bienvenido todo el mundo y la entrada es libre. Ahí se realizarán varios espectáculos, cantos, bailes y artes marciales de todo tipo", explica Li. También fue el momento de dar premios a los alumnos del centro que han participado en concursos relacionados con la cultura china. Además, entre los actos habituales cada año está la organización de "una degustación de comida china, y cupones a los alumnos para probarla en un restaurante que trabaja con nosotros", asegura.

Aunque la comunidad china en Granada no es de las más grandes, la celebración está abierta para ciudadanos de todos los rincones. "Entre los que vienen a celebrarlo con nosotros hay de todo, no solo chinos. Hay gente de la Universidad y también del resto del público. La gente se anima porque la noticia llega a todo el mundo, y además es gratis", cuenta.

Tras dos años con una celebración condicionada por la pandemia, esta vez la fiesta ha podido volver a la normalidad. "En la época de pandemia era todo más complicado porque había aforo limitado", explica Li. "Fue difícil preparar las cosas, pero teníamos el protocolo de la Universidad de plazas limitadas y usábamos todos mascarillas. La comida, en lugar de degustación, era para llevar, para que no hubiese tanto contacto", recuerda.

Respecto a la situación de incremento de casos de Covid-19 en China, Li cuenta que "cada uno puede reunirse con su familia y amigos sin problema y no hay restricciones de movilidad", pero pide que "la gente tiene que ser prudente".

¿En qué consiste la celebración del Año Nuevo chino?

Existen pocas fiestas tan particulares como la del Año Nuevo chino. En el gigante asiático existen dos calendarios. El primero es el solar, que es el que se usa en todo el mundo. Los chinos lo usan para marcar horarios y el calendario laboral. El otro es el lunar, que marca todos los festivos, como puede ser el Año Nuevo. Por eso, esta festividad cambia cada año su fecha. Para determinarla, se usa el día de luna nueva más cercano al día equidistante entre el inicio de invierno y el inicio de la primavera. En esta ocasión, toca despedir el año este sábado y empezar el número 4.271 el domingo.

Como explica Li para GranadaDigital, existen 12 animales diferentes en el calendario del horóscopo chino. Los animales se repiten en orden cada doce años, y esta vez es turno del conejo, cuya última celebración se dio en el 2011. Según Li, "el Año Nuevo chino es la fiesta más celebrada en el país, es como si fuese la Navidad para los españoles".

Para todos aquellos que quieran acercarse a la celebración del Instituto Confucio, la fiesta será este viernes a partir de las 18:30, en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras. La entrada es de libre acceso y todos los ciudadanos están invitados.