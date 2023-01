El Ayuntamiento urge a la Junta que abra el aparcamiento subterráneo del Metro en el Camino de Ronda

El Ayuntamiento de Granada ha urgido a la Junta de Andalucía a que acelere los trámites para la apertura del aparcamiento subterráneo del Metro en el camino de Ronda, que supondría 450 nuevas plazas de parking exclusivas para residentes. Así lo ha demandado el alcalde, Paco Cuenca, quien ha explicado que la propuesta municipal "es que la planta menos dos sea íntegramente para vecinos y vecinas del Camino de Ronda, y la planta menos uno sirva para la rotación de carga y descarga, con vehículos no contaminantes, para ayudar al pequeño comercio" de la vía.

Tras incidir en que la apertura del parking es una "imperiosa necesidad que nos han trasladado los residentes del Camino de Ronda", el regidor ha recordado que el Ayuntamiento emitió ya el mes de mayo un informe de viabilidad en el que daba "el visto bueno al inicio de los procedimientos para abrir cuanto antes este parking, pero han pasado los meses y no han hecho nada". Ante esta situación Cuenca ha propuesto a la Junta de Andalucía que "si no tiene voluntad de abrirlo, ceda la gestión al Ayuntamiento". "Nosotros nos encargaríamos de la licitación en el menor tiempo posible para ponerlo en marcha, tal y como se lo hemos trasladado por escrito", ha añadido.

El regidor, que se ha desplazado hasta la Glorieta de Arabial junto a la concejala de Movilidad, Raquel Ruz, ha querido dejar claro que la oferta del Ayuntamiento se realiza "con toda la lealtad institucional, como estamos haciendo con la calle Arabial-Palencia, donde trabajamos de la mano y de forma coordinada con el Gobierno andaluz", ha reiterado.

"La cuestión es que no entendemos por qué la Junta de Andalucía no le da viabilidad a la apertura de una infraestructura necesaria y que ya debería estar abierta, sobre todo cuando el parking está ya construido, porque ahora mismo existe el hueco como tal, y solo queda dotarlo de las infraestructuras y tecnologías logísticas de funcionamiento", se ha preguntado. "Es una pena que no tengamos en funcionamiento una dotación que hoy podría estar dando respuesta y solución a 450 familias del Camino de Ronda, en una zona donde hay además una demanda muy alta de zonas de aparcamiento", ha concluido.

Construido en el marco de colaboración del Convenio del Metro, el aparcamiento se encuentra proyectado en los dos niveles superiores del túnel del metro, entre las estaciones de Méndez Núñez y Recogidas, en el Camino de Ronda.