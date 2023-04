El Juzgado de lo Contencioso reconoce la legalidad de los dos Planes de Estabilización aprobados por el Ayuntamiento de Armilla

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo ha dado la razón al Ayuntamiento de Armilla al reconocer la legalidad de los dos Planes de Estabilización aprobados por el Consistorio armillero.

En la sentencia de 3 de abril de 2023, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4 de Granada reconoce la plena legalidad de los dos Planes de Estabilización aprobados por el Ayuntamiento de Armilla. En este sentido, "cabe destacar que el Ayuntamiento no estaba obligado a realizar estabilización alguna (pues la mayoría de su personal es funcionario de carrera), sin embargo, fue el primer Consistorio de la provincia en aprobar el primer Plan de Estabilización en noviembre de 2021 al amparo de lo establecido en el Real Decreto-ley 14/2021", expone el Ayuntamiento. El segundo Plan de Estabilización fue aprobado por unanimidad (incluyendo voto a favor de CCOO) en Mesa General de Negociación.

Con la sentencia del Juzgado de lo Contencioso se avala y ratifica la legalidad de los dos Planes de Estabilización aprobados. Con ellos, el Ayuntamiento consigue que el 100% de la plantilla de su personal, "que cumplía los requisitos establecidos en la legalidad", sea funcionario de carrera.

Además, el Ayuntamiento "es el primero de la provincia en finalizar los procesos selectivos correspondientes a dichos Planes", sostiene el Consistorio.

Así, confirmada la legalidad de los dos planes de Estabilización y respecto a las dos plazas objeto de controversia, la de oficial de Mantenimiento y un dinamizador del centro Guadalinfo, el Ayuntamiento manifiesta que, respeta la decisión judicial emanada de la sentencia, pero no comparte los criterios implementados en la misma, por lo que interpondrá un Recurso de Apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Para el Ayuntamiento de Armilla, las dos plazas, al no estar ocupadas por personal laboral indefinido no fijo por sentencia judicial, "no podían formar parte del primer Plan de Estabilización". En cuanto a las dos plazas, "por motivos jurídicos" no se incluyeron en el segundo Plan de Estabilización, que fue aprobado por unanimidad, incluido el voto de CCOO. El Ayuntamiento no entiende que CCOO votara a favor del segundo Plan y posteriormente denuncie "unas plazas con las que inicialmente estuvo plenamente conforme en su no inclusión".

Por último el Ayuntamiento ha puesto de manifiesto que CCOO "es un sindicato minoritario" y, que "en los últimos años se ha limitado a intentar, sin éxito, bloquear los numerosos acuerdos aprobados en defensa de los legítimos derechos de los trabajadores; prueba de ello es que votó en contra del mejor Acuerdo de Funcionarios de la provincia, del Convenio Colectivo o de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo". Todas las denuncias que ha interpuesto contra el Ayuntamiento de Armilla ante tribunales y la Inspección de Trabajo han sido desestimadas.

Hay que recordar que, siguiendo los criterios de Subdelegación del Gobierno en Granada, en dicho Plan de Estabilización "únicamente se incluyeron plazas ocupadas por personal laboral indefinido no fijo por sentencia judicial que cumpliera todos los requisitos".

Este primer Plan de Estabilización fue aprobado mayoritariamente en Mesa General de Negociación, con el voto negativo de CCOO. Posteriormente con la entrada en vigor de la Ley 20/21 y sus criterios menos restrictivos se posibilitó la aprobación de un segundo Plan de Estabilización.

El Ayuntamiento de Armilla fue uno de los primeros en aprobar su segundo Plan de Estabilización en marzo del 2022 en el que se incluyeron el resto de plazas que cumplían todos los requisitos legalmente establecidos.