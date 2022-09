Granada acoge a 300 especialistas internacionales en nutrición animal

Granada acoge del 12 al 15 de septiembre el Simposio Mundial de Nutrición Animal, en el que participarán más de 300 especialistas internacionales. En el evento, que se celebrará en el Hotel Barceló Granada Congress, se hablará sobre los avances en el metabolismo y nutrición de los animales, entre otras disciplinas relacionadas. ¿Las personas comen más carne de la que necesitan?, ¿son sostenibles las macrogranjas desde el punto de vista ambiental? Son algunas de las cuestiones que se abordarán.

Se trata del International Symposium on Energy and Protein Metabolism and Nutrition (ISEP), organizado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la Universidad de Granada (UGR) y la European Federation of Animal Science (EAAP). Este congreso, que se organiza cada tres años, está considerado como el principal foro científico en su foco de investigación.

Además de los principales científicos que se dedican a la nutrición animal, también vienen atendidos de la nutrición humana. En resumen, investigadores de centros, universidades y personalidades de la industria de todos los continentes del mundo, por lo que todo el congreso es en inglés y cuenta con un programa muy apretado, con horario de 8:00 a 18:00 horas.

Es la primera vez que tiene lugar en España, por lo que los investigadores de la Estación Experimental del Zaidín en Granada (EEZ-CSIC), que además forman parte del comité científico y del comité organizador del congreso, están muy orgullosos de que la capital granadina sea la primera sede española en acogerlo.

Así lo expresa Ignacio Fernández-Fígares, científico en el EEZ-CSIC, quien explica que el simposio se articula en varios temas distintos: metabolismo proteico y energético, tanto en rumiantes como en no rumiantes; el impacto que tiene la ganadería sore el efecto invernadero y las emisiones y cómo reducirlo en la medida de lo posible; aditivos y alternativas al alimento de los animales, como la proteína de insecto; el efeto calor y otros impactos ambientales de la nutrición animal; el método de investigación de nutrición animal, la nutrición inteligente (smart nutrition); y el modelado para estudiar la nutrición en vacas.

Durante el simposio, se entregará además el premio en Nutrición Animal, otorgado por la Fundación Rank Prize, y que reconoce la excelencia en este campo de la ciencia.

El Comité de Honor del simposio lo componen, entre otras autoridades, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas; la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant; y la

presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Eloísa del Pino.

Momentos para el divertimento

En paralelo y con motivo del ISEP 2022, la UGR ha organizado una exposición temporal en la Biblioteca del Hospital Real que se podrá visitar del 9 al 23 de septiembre, titulada 'Alimentando a quienes nos alimentan', con la que la EEZ-CSIC ha colaborado cediendo material de su fondo histórico.