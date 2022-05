Germán Martínez: "Me he sentido arropado desde el primer minuto; estoy emocionado"

Germán Martínez fue el protagonista de los momentos más emotivos de la noche en el Palacio de los Deportes. Granadino y canterano de la Fundación CB Granada, fue ovacionado continuamente por la hinchada rojinegra, que reclamó para él el MVP del encuentro ante Almansa, con el que el Covirán Granada ha certificado el ascenso a ACB. "La verdad es que ahora mismo casi no puedo hablar. No me sale la voz y estoy emocionado", indicó a este periódico a pie de pista, nada más finalizar el partido.

"Esto es increíble. No puedo decir más", resumió el joven jugador del Covirán Granada, que también se llevó los elogios de Pablo Pin en rueda de prensa. "La verdad es que me he sentido arropado desde el minuto 1, desde que estaba calentando. Estoy muy contento de que haya pasado todo esto", exteriorizó, visiblemente emocionado y reclamado por sus compañeros para la celebración, el base granadino.