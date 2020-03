Geijo y Abel Gómez también creen en la remontada

Si echamos la vista atrás diez años y nos trasladamos hasta aquel verano de 2010, con el Granada a punto de estrenar su ansiado regreso a Segunda, recordaremos la llegada a la capital de la Alhambra de dos jugadores que pronto se convirtieron en ídolos en Los Cármenes Uno lucía el 22 y otro el 23. Uno asistía y el otro remataba. Uno era hispano suizo y el otro de Monachil. A pesar de sus diferencias, los dos ven al Granada en la final de La Cartuja.

Abel Gómez y Álex Geijo fueron dos de los artífices del ascenso a Primera en 2011 con aquel Granada entrenado por Fabri González que tuvo que ‘levantar’ un 1-0 en contra ante el Celta. (Geijo no jugó aquel partido por una lesión en el hombro). La vida ha querido que, después de dar la vuelta al mundo con el balón, estos dos buenos amigos se hayan vuelto a reencontrar en el Atlético Sanluqueño de 2ªB, con la particularidad de que ahora Abel es el técnico del conjunto gaditano y ‘asiste’ de otra forma a Geijo.

Ambos coinciden en la buena relación que tienen entre sí y, más específicamente, Geijo indica que llegó a Sanlúcar “principalmente por Abel”, quien le pidió que alargara su ya dilatada carrera (cumple 38 años el próximo 11 de marzo). No obstante, el ahora míster reconoce que atraviesan “una racha complicada” y que “se sufre mucho más desde el banquillo por no poder participar activamente”. Geijo admite que sigue disfrutando del fútbol en Sanlúcar “aunque no es el mismo nivel de Primera o Segunda”. “Entre Güiza y yo sumamos casi 80 años en la delantera”, bromea.

Tanto el ex centrocampista como el todavía delantero guardan “un recuerdo magnífico de Granada”. “Son todo recuerdos bonitos por lo que pudimos conseguir, el ascenso después de tantos años y mantener la categoría al año siguiente; fueron dos años espectaculares para la ciudad y para que el club diera un salto importante volviendo a estar en la órbita del fútbol español”, afirma Abel. “Yo solo puedo tener buenas palabras”, añade Geijo.

Con respecto a la eliminatoria de Copa que se resolverá esta noche, ambos coinciden en que “tiene mucha similitud” con la que aquel equipo superó ante el Celta en el playoff de ascenso “por venir con un resultado negativo y tener que remontar en casa”. “Tuvimos que aguantar una prórroga muy sufrida y pasar en una tanda de penaltis inolvidable”, expone Abel.

Las claves para pasar

Consideran igualmente que la clave va a estar en “la ilusión, las ganas, pero también en saber tener la cabeza fría”. “Lo principal es no encajar”, afirma Geijo. “El Granada tendrá que jugar con el factor mental de saber manejar muchos registros y muchos momentos del partido, sabiendo que el Athletic apretará y tendrá sus oportunidades”, agrega Abel. “Tienen que ser sólidos y estar concentrados”, coinciden.

No obstante, ambos están convencidos de que “el Granada pasará a la final”. “Todos lo deseamos para vivir un momento histórico después de un camino difícil, sería algo soñado para los que hemos estado ahí y encima somos de Granada”, manifestó Abel. “Este equipo es, sin duda, un equipo revelación; y en Copa, más”, aclara Geijo.

Por último, han querido enviar un mensaje de ánimo a la afición rojiblanca: “Estoy seguro de que el ambiente va a ser espectacular y la afición va a responder al cien por cien para dar un plus al Granada”, subrayó Geijo. “Que estén preparados para animar durante 90 minutos mínimo y que lo den todo al igual que lo van a dar los jugadores. Ojalá todos se lleven una alegría inmensa tan merecida para esa afición”, concluyó Abel.