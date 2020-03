Diego Martínez apela a la inteligencia por encima de la emoción

Diego Martínez es consciente de la importancia del partido de esta noche en esta ciudad y del papel que la afición va a jugar durante los, al menos, 90 minutos. El capitán del barco rojiblanco compareció ayer en rueda de prensa en las horas previas a la vuelta de semifinales y deseó que su equipo fuera “lo más parecido posible a la mejor versión dada este año”. Para ello, el vigués lanza un mensaje claro: “la emoción no nos puede superar y hay que poner el foco en el juego”.

“Nos hemos ganado el derecho a competir y compartir un momento como este con nuestra afición. Hemos cambiado mucho desde hace año y medio”, añadió. Sobre la posible presión que tendrán los suyos, cree que “no te hace competir, pero sí focalizarte sobre el juego”. “Enfrente tenemos un gran rival, un gran equipo de fútbol y con una gran solera”, expuso.

Sobre los suyos, admite que “están de puta madre” y bromea con los lesionados: “incluso Neyder Lozano y Álex Martínez están corriendo”. “Donde no llegue el físico llegará la adrenalina por querer competir”, dijo antes de un partido del que espera que “no se resuelva ni en el minuto 1 ni en el 60”.

La experiencia, un factor que, a priori, beneficia al rival hoy, no es para Diego un factor determinante, pues “si fuera por la experiencia, el Granada no habría llegado a esta semifinal después de ganarle al Valencia, vigente campeón”. Sin embargo, sí que aprecia su experiencia a lo largo de la trayectoria copera esta temporada: “hemos pasado mucho, viento, lluvia, prórroga en Badalona y Badajoz, ir a Tamaraceite, etc. Todo eso nos ha hecho más fuertes y ha aumentado nuestra cohesión”. “Cada vez que nos ponemos la camiseta del Granada queremos competir, ganar y transmitir emociones”, sentenció.

Por último, en cuanto a la afición, pidió que “no dejen de animar y disfruten del momento compitiendo cada duelo y cada balón”. Eso sí, avisó de que hay que plantear un partido “inteligente más allá de la emoción”. “Estos jugadores se han ganado el derecho a soñar y a que se crea en este equipo”, concluyó.