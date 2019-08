Fomento habilita un desvío provisional por la obra del puente sobre el río Chico en Órgiva

La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio habilitará a partir del lunes 26 de agosto un desvío provisional por las obras de demolición y reconstrucción del puente sobre el río Chico en Órgiva (Granada). Este desvío, que durará cinco meses, facilitará una alternativa a la principal arteria de comunicación de la comarca de la Alpujarra granadina mientras se desarrollan los trabajos, aunque se restringirá el paso a los vehículos de gran porte y tonelaje dado que el recorrido provisional se realiza por los antiguos caminos que cruzan el río Chico.

Este desvío del tráfico forma parte de las actuaciones previstas en el citado puente, situado en punto kilométrico 16+150 de la carretera A-348. Su estado estructural motivó la limitación del tráfico sobre el mismo a veinte toneladas de carga. La carbonatación del hormigón y la corrosión de las armaduras del puente evolucionó de manera exponencial, con lo que se preveía el colapso del mismo en caso de no reparación inmediata o mantenimiento de las cargas. Así lo pudo constatar la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, que visitó este puente semanas antes del comienzo, el pasado 22 de julio, de las obras de emergencia por un presupuesto de 524.775 euros.

Las actuaciones que se realizarán incluyen la demolición del tablero y viga; el recalce de pilas y estribos mediante micropilotes e inyecciones de cemento; la construcción de cargaderos para pilas y estribos; la fabricación y colocación de vigas; el armado y hormigonado de la losa, el extendido del hormigón bituminoso como capa de rodadura y su señalización.

Antes de esos trabajos se hacía necesario el acondicionamiento de un camino ya existente como desvío alternativo que está limitado al tráfico pesado. Los vehículos de más de trece metros de longitud (incluida la carga), más de veinticinco toneladas de masa en carga o más de cuatro metros de altura total (incluida la carga) no podrán circular por este trazado alternativo, por lo que no podrán atravesar Órgiva por la carretera A-348 hasta que no se reabra el puente.