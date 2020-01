Flamenco solidario, clásica interactiva y pop electrónico, apuestas musicales de la semana

No viene demasiado cargada la agenda de actividades musicales para esta semana, que te ofrece como siempre GranadaDigital en colaboración con la página web conciertosengranada.es

Pero ya se sabe que, buscando, siempre se encuentra algo atractivo. Un ejemplo de eso es la actuación que este jueves 23 en el Teatro Isabel la Católica (21,00 horas) de Juan Cervera, un pianista y compositor granadino que presenta en público su segundo disco, Serendipiano. El suyo no va a ser un recital clásico al uso, sino un espectáculo original en el queel artista habla e interactúa con el público, aunque sin perder de vista, desde luego, que lo que predomina en todo momento es la música. Que tampoco es de un clasicismo ortodoxo, porque Cervera se educó musicalmente bebiendo de otros estilos, como el jazz, el blues, el swing, el rock o el funk.

El viernes llega otro heterodoxo, pero en un registro totalmente diferente. Se trata de Joel Iriarte Parra, conocido artísticamente con el seudónomo de Joe Crepúsculo. Autor prolífico donde los haya (ha publicado a razón de casi un disco por año en la última década), hace una música dominada por los teclados y que puede recordar al tecno-pop, aunque también incorpora otros elementos. Su actuación será en la sala Aliatar a las diez de la noche.

Otro de los platos fuertes de la semana será la cuarta edición del espectáculo Flamenco Solidario, que tendrá lugar el sábado 25 de enero en la Taberna J&J a partir de las siete de la tarde. Lo más significativo de este festival, en el que participarán varios artistas, es que no se paga una entrada en la puerta. Eso sí, los asistentes no deben ir con las manos vacías sino entregar al menos un kilo de alimentos no perecederos. La recaudación en especie será destinada al Banco de Alimentos.