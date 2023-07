Fin de la obligatoriedad de la mascarilla en centros sanitarios: ¿Qué dicen los expertos sobre esta medida?

Después de tres años y cuatro meses del inicio de la pandemia del covid-19, el Consejo de Ministros ha declarado este martes el fin de la emergencia sanitaria y se ha aprobado el Real Decreto que pone fin a la obligatoriedad del uso de mascarillas en centros sanitarios, residencias y farmacias.

La medida ha entrado en vigor este miércoles 5 de julio, junto con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en el que se especifica que "el Consejo de Ministros, en su reunión del día 4 de julio de 2023, a propuesta del Ministro de Sanidad, ha aprobado un acuerdo por el que se declara la finalización de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la covid-19".

Si bien el uso de mascarillas ya no será de carácter imperativo, sí será una recomendación ante infecciones respiratorias y dentro de los centros sanitarios, residencias y farmacias. La excepción será sólo en aquellos espacios con presencia de pacientes inmunodeprimidos, como las UCI, zonas oncológicas, quirófanos o urgencias, donde se podría mantener la obligatoriedad de su uso.

La doctora María Pedrosa, representante de la sección de Atención Primaria del Colegio Oficial de Médicos de Granada, ha conversado con GranadaDigital para dar su valoración sobre esta medida que termina con las restricciones sanitarias. "Para nosotros no es una mala medida. Lo que se intenta es volver a la normalidad. Eso no quita que seamos responsables, que sigamos teniendo nuestras medidas de lavarnos las manos y de evitar sitios con mucha aglomeración", ha señalado.

La vocal de Atención Primaria ha añadido que en el colectivo que es más vulnerable —ancianos o pacientes con ciertas patologías— "sí deberían decidir si siguen con las medidas, y si se sienten vulnerables, seguir utilizando mascarilla", ejemplificando que durante la mañana en la que atendió a GranadaDigital más de la mitad de sus pacientes continuó con esta medida de protección.

"Volvemos a la normalidad pero no podemos fiarnos al 100%", continuó la especialista. "Incluso en periodos más importantes de infecciones respiratorias, como el invierno, no descartaría que en los centros sanitarios se use la mascarilla".

La representante del Colegio de Médicos ha hecho un llamado a no bajar la guardia y que "la recomendación es que seamos todos responsables y que seamos conscientes. Se considera que esto ha acabado, pero no creo yo que esto haya acabado". Por último, Pedrosa ha señalado que la pandemia ha hecho que las personas tomen conciencia sobre el autocuidado: "Me gustaría que tomaran conciencia en más medidas, como lavarse las manos, que es fundamental para evitar cualquier patología infecciosa, no solamente de covid, sino todo en general", ha finalizado.