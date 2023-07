Sandra Ibarra en ‘Salud a todo Twitch’: "Hemos creado la primera escuela de supervivientes de cáncer"

'Salud a todo Twitch' ha tenido este miércoles como invitada a Sandra Ibarra, una modelo superviviente de cáncer que con 20 años se enfrentó a la leucemia y que, siete años después, tuvo que volver a superarla. En el programa emitido en el canal de Twitch de GranadaDigital y presentado por Joan Carles March, doctor en Medicina y profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, Sandra Ibarra ha contado su experiencia, cómo nunca se ha dado por vencida y cómo creó la Fundación que lleva su nombre y que se ha convertido en “la primera escuela de supervivientes de cáncer”. La entrevista íntegra se puede volver a ver en los canales de GranadaDigital en YouTube y en Twitch y también en Facebook.

Sandra Ibarra ha explicado cómo se enfrentó por primera vez a la leucemia con 20 años, cuando ya era una modelo famosa. “Era el año 95 y apenas se conocía esta enfermedad, había pocos tratamientos. Yo era joven y no tenía la dimensión de lo que era tener leucemia. Tardaon un tiempo en diagnosticarme. Tenía un pronóstico complicado. Tuve quimioterapia. Mi hermano era compatible conmigo y me pudo donar la médula. A los tres meses, hice el primer desfile a favor de la Asociación Española contra el Cáncer con una peluca. Tuvo mucha repercusión que una modelo se había curado. Desde ese momento, me dediqué a llevar esperanza y a ponerle cara al cáncer”, ha comentado.

Esta superviviente ha apuntado que había “pocas herramientas en aquella época” para trata la enfermedad. “Salí adelante. Me volví a matricular en la Facultad de Ciencias de la Información. Llegué a Madrid con mi maleta llena de sueños. Me gustaba la comunicación y ser modelo. Y volví a empezar”, ha recordado. Sin embargo, la vida le deparó siete años después una recaída. “Fue el 11 de septiembre, el día de la caída de las Torres Gemelas. Sabía que era complicado salir de la leucemia. No fue fácil. Me puse en manos de mi equipo médico. Volví a pedirle la médula a mi hermano, que es mi seguro de vida y no el de los bancos. Hubo complicaciones. Conseguí salir adelante. La vida te tiene preparado otro camino. Quería impactar y ayudar a más personas”, ha confesado. Y por eso puso en marcha la Fundación Sandra Ibarra, “para hacer campañas de prevención, sumar con otras organizaciones y encontrar cada uno su nicho para sumar”. “Quiero ser un altavoz para otras personas y ayudarles”, ha indicado. Sandra Ibarra ha señalado que ha “encontrado” su “propósito vital”. “Es mi manera de vivir y es mi soporte de vida, no mi trabajo”, ha resaltado.

También ha hecho hincapié durante la entrevista con Joan Carles March en la importancia que tiene “confiar en el equipo médico”. Y en que “hay vida durante el cáncer”. “Es cuando más vida hay. Quieres hacerlo todo porque los humanos somos así, no valoramos las cosas hasta que las perdemos”, ha indicado.

Sandra Ibarra ha remarcado que con su Fundación han creado “una escuela de vida, la primera escuela de supervivientes de cáncer”. “Las personas creen que a los cinco años cuando te dan de alta ya ha acabado todo, pero ha pasado un tsunami por tu vida que afecta a todas las facetas. Hay que hacer un seguimiento (…) Hace falta que atiendan todas tus necesidades”, ha comentado.

“Mi hermano me ha salvado la vida dos veces. Mi madre me parió una vez, pero él me ha salvado dos. Ese órgano puede salvar vidas. Animo a inscribirse en el registro de donantes de médula y luego tener la suerte de ayudar a otro ser humano a salvar la vida”, ha subrayado Sandra Ibarra durante la entrevista, en la que ha dicho que la palabra cáncer “sigue dando mucho miedo y respeto”. Ibarra también ha detallado que es importante cómo se afronta la enfermedad, porque es “lo único que podemos elegir en la vida, la forma en la que afrontamos las cosas”.

Joan Carles March le ha preguntado por su libro ‘Las cuentas de la felicidad’, que ha sido para ella “muy importante” porque puedo comentar en él “todo lo que tenía dentro y guardado”. Además, muchos pacientes le han dicho que les ha ayudado. “Yo digo que hay mucha vida después del cáncer. El libro me ayudó a descubrir que somos más fuertes de lo que creemos”, ha señalado.

El trabajo de la Fundación Sandra Ibarra para visibilizar a los supervivientes también ha sido tratado durante la entrevista, en la que Ibarra ha dicho que es importante que “el derecho al olvido oncológico haya salido adelante”. Además, ha hablado de “la importancia de la prevención”, ya que "los jóvenes cada vez fuman y beben más”, y de “la investigación para conocer el origen de los cánceres”.