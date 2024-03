Felicio: "Calmarme y ver el juego desde otra perspectiva ha sido mi gran cambio"

A corazón abierto, sin tapujos y mostrando que la realidad a veces puede ser demasiado dura, pero que con una sonrisa siempre instalada en su rostro, todo se puede conseguir. Así se muestra Cristiano Felicio, el jugador de la eterna sonrisa. Aunque, alguna que otra vez, las que menos, se le ha visto enfadado y frustrado, como él mismo recuerda en el partido ante Unicaja en el Martín Carpena, precisamente el próximo rival de Covirán Granada, el pívot brasileño apuesta por una mejora constante y por seguir dando lo mejor de sí mismo, incluso aunque su rol cambie con el paso de las semanas.

P: Después de las dos semanas de parón por la Copa del Rey y las Ventanas FIBA, el equipo está mostrando una imagen totalmente diferente y, sobre todo, continuada. ¿Dónde cree que ha estado la clave para ese cambio?

R: Los nuevos jugadores son claves. Es una temporada larga, jugamos 34 partidos en diez meses, entrenamos todos los días, jugamos una vez a la semana y creo que perder tantos partidos nos estaba afectando, por lo que la llegada de los nuevos nos ha dado un poco de oxígeno, nos ha refrescado. Ellos (Malik Dimè, Elias Valtonen, Jacob Wiley y Will Barton) están muy contentos de estar aquí, nos están ayudando muchísimo y están dando mucha energía al equipo. Nos están ayudando a crear un mejor equipo.

P: La llegada de Jacob Wiley ha hecho que esté menos minutos en pista, pero ¿Cree que, aunque jugando menos, está mostrando una mejor versión?

R: Absolutamente. Él tiene muchísima energía y es un gran jugador. Mi rol dentro del equipo ha cambiado un poco respecto a como era antes, pero creo que cada cambio es para dar lo mejor al equipo. No importa el tiempo que estemos en la pista, solo tenemos que tratar de hacerlo lo mejor posible para ayudar al equipo.

P: ¿Cómo está siendo la temporada para usted? Al principio le vimos con ciertos problemas físicos, aun se estaba recuperando de la lesión, pero ahora se le ve en muy buena forma física.

R: Fue duro al principio. No tuve una pretemporada como tal. Estuve con la selección brasileña y allí era todo diferente, no pude hacer demasiado por lo que fue un poco duro para mí. Cuando vine y empecé a jugar fue difícil porque no llegué con la mejor forma física. Durante la temporada solo he intentado mejorar poco a poco, físicamente y tratar de dar lo mejor que tengo. Ahora creo que jugar un poco menos y tener más tiempo para descansar y recuperarme está haciendo que haga mi juego mejor y creo que me está ayudando mucho.

P: Su cambio físico ha sido evidente, ha perdido mucho peso desde el inicio de la temporada a ahora

R: Totalmente (risas). Era algo que tenía que hacer como jugador. Tuve dos lesiones, la segunda fue toda una sorpresa para mi, era algo que no esperaba porque yo traté de hacer todas las cosas bien para recuperarme y no volver a lesionarme. Fue muy difícil para mí en los dos primeros meses, traté de mantenerme bien mentalmente y hacer las cosas bien. Tener un paso atrás, que iba a volver a jugar contra Tenerife y tuve otra lesión. Ese paso atrás fue un punto de inflexión para mí. Fue muy duro, sobre todo, mentalmente. Seguía intentado hacer todo lo que podía. Por suerte se ha quedado en el pasado y ahora trato de seguir mejorando.

P: ¿Cómo se encuentra su rodilla?

R: Me siento muy bien. Hace ya casi un año de la operación, mi pierna está cada vez más fuerte y puedo moverme mejor, así que todo genial.

P: ¿Ha tenido momentos en los que temía volver a lesionarse?

R: Hay momentos que sí tengo algo de temor, por ejemplo cuando corro o cuando tengo que saltar. Eso sigue en mi mente, sobre todo, en los saltos porque fue así como me lesioné. Algunas veces aun siento que duele, pero intento no hacer ese tipo de jugadas, pero durante el partido hay momentos que tienes que hacerlas, así que voy cogiendo esa confianza en mí mismo.

P: ¿Siente que ha cambiado como jugador desde que llegó a Granada?

R: Creo que lo que más he mejorado es saber calmarme un poco. Desde la lesión he rebajado un poco las revoluciones, juego más calmado. He tenido que aprender a ver el juego de otra forma, tratar de jugar diferente, más consciente de lo que ocurre en la pista y qué es lo que necesita el equipo en cada momento. Algunas veces hacer mucho es bueno, pero otras puede perjudicar al equipo. Calmarme y ver el juego desde otra perspectiva ha sido mi gran cambio.

P: En el encuentro ante Unicaja de la ida, su próximo rival, le vimos un poco enfadado, algo poco habitual en usted. ¿Qué ocurrió?

R: Solo estaba frustrado. Sobre todo conmigo mismo. Fue uno de esos partidos en los que mi rodilla volvió a molestarme un poco. Durante el partido ves que no puedes ayudar como quieres y me frustré por todo. Unicaja es mucho mejor que nosotros, más altos que nosotros... Teníamos que esperar lo peor, que ellos iban a jugar muy duros, que iban a usar mucho las manos y sentí que en aquel partido no pude controlar mis emociones demasiado, es algo que alguna vez tenía que pasar.

P: A pesar de su frustración, decidió quedarse en la pista y seguir jugando.

R: Absolutamente, siempre intento corregir mis errores de la mejor forma posible. La mayoría de las veces cuando estoy frustrado es cuando tengo más energía. Quería hacer lo mejor que pudiese para seguir jugando y ayudar al equipo. Tenía que seguir allí. Si Pablo hubiese querido sacarme pues habría salido, pero él confió en mí y se lo agradezco mucho.

P: ¿Qué espera del partido de este sábado contra Unicaja?

R: Espero que sea un partido muy físico, como lo fue en el Carpena. Pero va a ser un partido muy diferente. Ellos siguen siendo un gran equipo, estan jugando cada vez mejor, tienen la oportunidad de jugar más partidos y eso los hace mejores, pero siento que nosotros hemos crecido mucho en las últimas semanas. Tenemos nuevos jugadores, jugamos diferente y jugamos más físico. Será diferente, espero competir y ojalá ganar.

P: Will Barton llega de la NBA como usted en su momento. ¿Cree que se entenderán bien y podrán dar un buen espectáculo juntos?

R: No lo sé. Aquí hay menos espacio que en la NBA y la regla de los tres segundos ayuda. Él es un gran jugador y lo que he visto de él se ve que entiende las cosas muy rápido. Tenemos un gran jugador y nos va a dar muchas cosas buenas.

P: La zona baja de la tabla está cada vez más apretada. Breogán le ganó al Barcelona, Palencia se está metiendo en la lucha... ¿Confía en que el equipo podrá salvarse, ojalá, antes del último partido de la temporada?

R: Eso esperamos y para ello estamos trabajando. Ganar más partidos nos ayudaría, pero estamos centrados en lo que tenemos que hacer en cada partido. Aun tenemos que jugar contra Palencia y contra Breogán, este último en casa un partido que creo que podemos ganar. Creo que podremos salvarnos antes de la última jornada, que además es contra Gran Canaria y será un partido complicado. Estamos trabajando para conseguirlo.

P: Por último, ¿Qué hay de su futuro? ¿Se ve un año más en Granada?

R: No lo sé. Me encanta el club, la afición, la ciudad... Covirán ha sido muy bueno conmigo en un momento muy complicado en mi carrera y lo tengo en cuenta. No lo sé aun, puede ser una posibilidad, pero tendremos que esperar al verano para ver que ocurre.