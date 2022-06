Fallece Alfredo Arrebola, decano del cante flamenco en Granada

Alfredo Arrebola, profesor y cantaor, como a él le gustaba presentarse, ha fallecido en la pasada madrugada del miércoles al jueves en su tierra natal, Villanueva Mesía. Así lo ha confirmado la oficina de prensa del cantaor granadino Juan Pinilla en un comunicado remitido a los medios. Nació en este municipio regado por el Genil en 1935 y era Licenciado en Filosofía y Letras, doctor en Filología Clásica y licenciado en Ciencias Religiosas. También estaba considerado el decano de entre los cantaores granadinos.

Durante dos décadas fue director del Aula de Flamencología de la Universidad de Málaga, realizando una destacada labor de restauración de discos de pizarra. Era miembro de la Cátedra de Flamencología de Jerez de la Frontera, Medalla de Oro de la Casa de Arte Flamenco Antonio Mairena y Uva de Oro del Festival de Cante de Jumilla.

A lo largo de su dilatada trayectoria consiguió más de 30 primeros premios, además de reconocimientos de gran importancia como el premio Cantes de Levante del Festival de las Minas de La Unión, en 1969; el Premio Nacional Literario Manuel de Falla 100 años en 1976; el Premio Nacional por Malagueñas; el Premio Nacional de Jerez, en 1974; el premio Tomás Pavón del Concurso Nacional de Córdoba en 1968 y el premio Saeta de Oro de Sevilla en 1970. Había compartido cartel con artistas como Camarón, Paco de Lucía, Fosforito, Antonio Mairena, Pepe Palanca, Menese, El Cabrero, Carmen Linares o Mariquilla, entre otros.

En su discografía aparecen casi 40 discos, entre los que destacan álbumes dedicados a Lorca, Alberti, Machado, Emilio Prados, Rafael Guillén, Benítez Carrasco, Luis Rosales o Cernuda. Tiene dos antologías dedicadas al cante por malagueñas, una antología del fandango y otra de la saeta. Entre sus libros cabe destacar El flamenco en la obra poética de García Lorca, Presencia de la mujer en el cante flamenco, El sentir flamenco en Bécquer, Villaespesa y Lorca, El sentir flamenco en Falla y Picasso o Granada en el arte flamenco. Autor, igualmente, de centenares de artículos publicados en periódicos y revistas especializadas, había donado toda su biblioteca a al ayuntamiento de su pueblo, Villanueva Mesía.

Las reacciones tras su desaparición no se han hecho esperar. José Entrena, presidente de la Diputación de Granada y exalcalde de Villanueva Mesía ha querido manifestar "mi tristeza por la noticia. La verdad que es una persona muy relevante en el mundo del flamenco y en el mundo universitario. Me gustaría poner en valor su dilatada actividad como escritor en el mundo del flamenco y como la persona que más discos ha editado". En los mismos términos se ha expresado Antonio Durán, alcalde de Villanueva Mesía, quien ha lamentado su pesar por "la pérdida de un vecino tan ilustre como Alfredo que ha hecho tanto por el mundo de la cultura. Ha ubicado a Villanueva en el mundo, y somos conocidos a nivel, no solo nacional sino internacional, por ser el lugar de nacimiento de Alfredo Arrebola".

Jesús Plaza, presidente de la Peña de La Platería, también ha querido mostrar sus condolencias "en nombre de nuestra peña, que fue su casa durante tantos años, recordar a un personaje entrañable, toda una eminencia". La Federación Provincial de Peñas Flamencas también ha manifestado su consternación por su fallecimiento, así como artistas e instituciones como Curro Andrés, Francisco Manuel Díaz, Antonio Gallegos, Kiki Corpas, la peña flamenca Manuel Ávila de Montefrío, la peña Alcazaba de Loja, La Parra de Huétor-Vega y Solera y Caña de Maracena.

Desde Málaga, el cantaor e investigador Gregorio Valderrama lamenta su pérdida destacando que "era un caballero de muy grande corazón". Valderrama recuerda que Arrebola ha sido "un estudioso grandísimo con una afición que le desbordaba por encima de su trabajo. En Málaga le debemos mucho porque fue uno de los primeros en hacer una antología seria de los cantes de Málaga aplicando ya métodos científicos de investigación. Como aficionado era espectacular y como cantaor también porque no le temía a cantar nada. Aportó mucha seriedad en un momento que la literatura flamenca estaba en manos de señores con muy poca credibilidad. Su bibliografía es de obligado conocimiento para la flamencología actual. Fue un buen amigo de mi familia y siento mucho su pérdida".

Alfredo Arrebola será enterrado en la tarde de este jueves a las 18.00 horas en Villanueva Mesía. Este municipio le puso su nombre a la biblioteca municipal, a la cual había donado toda su colección personal.