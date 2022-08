Tras más de un mes de frenético mercado de fichajes y dos largos meses sin fútbol, el Granada comienza este domingo LaLiga con el firme objetivo de regresar a Primera División y un proyecto ambicioso que no pasa desapercibido en el panorama nacional. "Aspira a ascender", sintetiza Antonio Callejón, que conoce bien al conjunto rojiblanco. Isaac Fouto, no obstante, advierte: "Un año en Segunda es muy largo y duro". A Raúl Ruiz le embelesa la "fantasía" que ha reunido el cuadro nazarí en la medular, mientras que Antonio Hidalgo puntualiza que "en esta categoría hay que ir a jugar al fútbol". Los cuatro han analizado con GranadaDigital las aspiraciones del combinado dirigido por Aitor Karanka, a quien sitúan entre los favoritos a dar el salto.

Antonio Callejón: "Saber dónde estamos y hacia dónde vamos, sin agobios pero paso firme"

El comunicador está involucrado con los rojiblancos desde pretemporada con la presentación de José Callejón. En esta ocasión hizo de conductor del evento, aunque desde hace varias temporadas cubría para Movistar+ los partidos del Granada CF en el Nuevo Los Cármenes. Este año a él le toca seguir en Primera, aunque el equipo de su tierra jugará una división por debajo. Pese a ello, no les rehúye y ansía su regreso cuanto antes.

"Lógicamente aspira a ascender. Como equipo recién descendido, debe aprovecharse del apoyo económico que brinda LaLiga y retener a gran parte de la plantilla que consideras que tiene nivel para jugar en Primera División", comenzó Antonio. "Ya ha habido muchas ventas, pero aún sigue habiendo jugadores en el plantel que son de una categoría superior a la que va a disputar este año el Granada, y son realmente aprovechables", reflexiona sobre la plantilla que queda del curso anterior.

"No creo que se deba construir un proyecto sobre un jugador, y tampoco pienso que sea lo que hará Karanka. Dispone de una plantilla amplia y en la que gozas de muchas variantes. Sin embargo, sí que hay ciertos futbolistas que pueden ser diferenciales en la plantilla. Callejón, sin ir más lejos. No solo por nombre sino por la propia inversión del club, debería ser un jugador que aporte muchísimo", comenta el periodista al ser cuestionado sobre los pilares del Granada CF para este curso. "A nivel personal, tengo mucha fe en otro nombre que el año pasado ya dejó muestras de que puede ser diferencial. Fue más con sensaciones que por jugadas concretas, pero Uzuni evidenció su buena etapa en el Ferencváros. En Segunda, con la potencia y el físico que tiene, debería acabar de explotar y ser pieza clave para el club", reflexiona sobre el albanés.

Pese a la plantilla formada, la cual considera que es "de las más potentes de la categoría, sino la que más", reconoce que "el objetivo es subir a Primera... aunque mejor no mencionar el tema. En la aventura de Diego Martínez se optó por la cautela y el 'paso a paso'. Mientras que un año antes, en la etapa de Oltra, la plantilla y las expectativas generadas por ser equipo recién descendido hicieron que el ansia nos pasara por encima", dice. Para este curso, los jugadores deben saber "dónde están y no agobiarse", ya que "estar fuera de esos puestos altos puede pasar factura".

"El nivel es altísimo. Además, hay muchos jugadores que llegan con cláusulas que tienen que ver con ascender a final de curso. Lo mejor para todos, al fin y al cabo, es eso. No solo por el club, sino hablando de forma egoísta, también es una opción para ellos de llegar a Primera. Tienen ante sí una oportunidad de oro", argumenta el granadino.

"Probablemente el Granada CF será el equipo a batir esta temporada, un factor de motivación extra para los rivales y que dificultará el objetivo. Es una categoría larguísima, aunque el hecho de estar haciendo una plantilla tan amplia ofrece mejores recursos para cuando lleguen los altibajos. Es primordial estar arriba en la tabla en todo momento para que no te tiren a la lona", afirma. Entre los nuevos refuerzos, es sincero y dice no haber visto mucho a Meseguer o a Sergio Ruíz, pero sí a Bodiger. Leyendo sobre los primeros, y conociendo al tercero, cree que son "buenos nombres" que vienen a reforzar una zona en la que ha habido bajas "muy sensibles", tras las marchas de Milla, Montoro y Gonalons. Pero es primordial "acertar" con ellos. "Las informaciones que hay sobre ellos no podrían ser mejores".

Sobre Karanka, tiene una "gran opinión" por el tramo final que hizo con el equipo, ya que los "reactivó e incluso rozó el milagro", pero le deja "algunas dudas" sobre cómo puede gestionar un banquillo en la categoría de plata del fútbol español. "En Inglaterra se le dio de fábula, pero aquí no deja de ser una experiencia nueva para él", expone. "Conoce la ciudad, el club y las instalaciones. Muchos jugadores han sido traídos por él... incluso ha llevado a cabo un saneamiento que había que hacer entre la plantilla. Así que probablemente, y deseo, le vaya bien", finaliza Antonio Callejón sobre su valoración acerca del Granada CF para este curso.

Isaac Fouto: "El Eibar también fue una constelación de estrellas, así que es un buen reflejo en el que mirarse para no cometer los mismos errores"

El periodista madrileño también ha dado su opinión a este medio sobre las expectativas del Granada CF para la temporada que está a punto de comenzar. Habiendo seguido LaLiga SmartBank estos años atrás, siendo comentarista de la competición para Gol y COPE, ahora afronta una nueva etapa profesional que no le desliga de la categoría de plata, de la que seguirá disfrutando.

Al ser cuestionado por los nuevos refuerzos y cómo los vio durante estos años, afirma que las llegadas del nuevo tridente de mediocampistas (Bodiger, Sergio Ruíz y Víctor Meseguer) suponen formar una zona del campo superlativa para la categoría, opinando sobre el ex del Mirandés que "probablemente sea uno de los mejores jugadores de toda Segunda, a pesar de ser un futbolista de estos que vienen sin hacer ruido y sin ser conocidos, pero que acaban convirtiéndose en revelación". Además, confía en que, por cualidades, se convierta "en un gran recambio para Luis Milla", asegura Fouto. "La gran mayoría de jugadores son refuerzos de lujo y de primer nivel para sumar a un equipo de Segunda, que se han decantado por un proyecto ilusionante y ganador más que uno de supervivencia en una categoría superior".

En la evaluación nombre por nombre, el periodista rememora a Sir Alex Ferguson, el mítico entrenador escocés, cuando se acuerda de un exmadridista. Asegura que "José Callejón te asciende él solo a Primera División". Viendo la plantilla que está creando el club rojiblanco, "se está poniendo todo de cara para que tanto él como la gente que lo rodea aseguren el objetivo". También hace mención aparte a Melendo, al que algunos equipos de Primera pretendían pero ha escogido este proyecto. "Conoce la categoría y ya fue diferencial con el RCD Espanyol, debe volver a serlo ahora. Calidad le sobra para ello".

"El Granada CF es un equipo que conoce la categoría al haberla pisado estos últimos años. Sabe cómo funciona y está demostrándolo en este mercado. Tenían que adaptarse, crear un equipo para esta división, y lo están haciendo de forma excelente. No es un tema de nombres, más bien de hombres. Tíos curtidos y que sepan a qué vienen" expone en palabras referidas a la Dirección Deportiva. "Sin embargo, yo siempre lo digo y repito: un año en Segunda es muy largo y duro. Hay que saber competir. Los que bajan deben aprovechar la ayuda de LaLiga para conformar el mejor equipo posible y regresar cuanto antes porque te puedes estancar. A veces, a pesar de tener una plantilla a priori mejor que el resto, la aventura no llega a buen puerto. Es el caso del SD Eibar el curso pasado. Formó un 'all-star' de jugadores que deberían haber ascendido", afirma el comunicador. "Ahí tienen un espejo en el que mirarse para no cometer los mismos errores".

"La presión del Granada será la misma de Alavés y Levante porque, al ser recién descendidos, cuentan con un poderío superior. La gente les va a exigir ascender, pero además haciéndolo desde el principio, liderando la tabla desde la jornada 5. Hay que saber gestionarlo porque te pueden pasar por encima", comenta. Además, cree que Karanka deberá "lidiar con una tensión competitiva asfixiante" que "en LaLiga Santander no es tanta", ya que "ahora sí debe llevar la voz cantante y ser un equipo que vaya a ganar, y conseguirlo". Pero la gente debe ser "paciente", saber que "no va a ganarlo todo. Es más, puede que incluso en la primera visita a Ibiza se gane con un gol al final, o ni eso, pero hay que saber gestionarlo".

Sobre Karanka, dice que es un tipo al que "todo el mundo pone cara y ojo, tiene una enorme trayectoria y una experiencia que le avala. Sin embargo, no deja de ser un debutante en la categoría por lo que debe andarse con pies de plomo. Hay entrenadores que con plantillas mucho más limitadas que la suya te hacen maravillas, así que debe saber competir contra todo el mundo". Reconoce que "si el equipo asume pronto dónde está ahora y lo que ello conlleva a la hora de competir, mostrando un bloque sólido, por calidad deben ir imponiéndose a sus rivales. Pero nadie te asegura nada, debes pelearlo y no esperar a que llegue solo".

A la hora de mencionar a los rivales que cree que lucharán con los andaluces por el sueño del ascenso, más allá de los recién descendidos Alavés y Levante, se acuerda de otros equipo como la SD Eibar, que "apuesta por el mismo entrenador que la temporada pasada", de los asturianos e incluso los canarios como principales escollos para el primer puesto, además de un Málaga que, tras la ampliación de capital por parte del ayuntamiento, "ha hecho fichajes de relumbrón y que debería batallar". Aunque en LaLiga SmartBank "cualquier equipo podría plantearse el ascenso". "Hay históricos como el Zaragoza que su afición le va a exigir regresar ya a Primera, así que se abre una temporada que va a ser apasionante", dice exultante Isaac Fouto.

Raúl Ruiz: "A falta de un nueve goleador, que no siempre es sinónimo de ascenso, esta plantilla es de subir a Primera con el medio del campo que han reunido"

El comunicador, ahora mismo en plantilla de Movistar Plus+ y La Ser, lleva toda una vida contando historias de vida a través del fútbol. Por su trabajo, lleva observando este deporte muchos años, que le han servido para ver infinidad de futbolistas. Concretando, y orientándolo a LaLiga SmartBank, donde competirá el Granada CF, alucina con la materia prima que está reuniendo el club andaluz en el medio del campo.

"La salida de Milla se notará, además porque para Segunda División es un tío que va sobrado. Ya tenía experiencia en ella por su paso en el Tenerife, y podría haber sido diferencial. Sin embargo, analizando los nombres que han entrado: Bodiger, Sergio Ruiz, Melendo y Meseguer, convierten en una fantasía esta línea", comienza a valorar. "Me recuerda, en cierto modo, al Mallorca que ascendió hace unos años. Consiguió reunir tanta magia en la zona de máquinas que ni siquiera fue necesario un goleador nato para subir", contextualiza Raúl Ruiz.

"Si soy sincero, lo que he visto de Meseguer es para ponerlo en un altar. Es de lo mejor que hay en la categoría. Melendo, a pesar de ser como el Guadiana -suelta entre risas-, no deja de tener una de las zurdas del campeonato. Como el Granada engrase con él... tendrá mucho ganado. Pero es que de Sergio Ruíz solo puedo decir maravillas", sostiene. "Si no hubiera tenido los problemas que tuvo en su momento, probablemente habría ascendido a Las Palmas él solo. Porque además había equipo que lo acompañaba. Tiene un talento descomunal", asevera Raúl. "Nunca he visto nada igual. Lamento muchísimo lo que pasó, y de veras deseo que se haya recuperado completamente. Si está bien, va a suponer un salto cualitativo impresionante a esta zona del campo de Karanka", sostiene.

"Eso sí, hace falta mordiente arriba. Arezo y Jorge Molina no los veo llevando el peso ofensivo. Son muy buenos en sus virtudes y pueden hacer mucho bien al equipo, pero ninguno destaca por su especial olfato goleador. Aunque teniendo lo que van a tener tras ellos... con pocas que enganchen se hartarán de sumar goles", afirma. Incluso, se acuerda de Luis Suárez ya que la marcha del cafetero será "muy difícil de suplir" ya que "para Segunda se adaptaba a las mil maravillas". Tampoco tiene miedo de opinar sobre la plantilla al completo: "Línea por línea los refuerzos son de primer nivel. En su conjunto, con buena armonía, deberían sintonizarse para formar uno de los equipos más difíciles de vencer. Es un equipo de ascenso directo", afirma. "No solo por ambición, es que su presupuesto, plantilla y en especial la afición les hace tener que establecerse ese objetivo. Si no consigue ascender a Primera, estaremos hablando de fracaso", reflexiona.

"Falta, claro está, una pieza referente arriba a la que se le caigan los goles de los bolsillos. Tal vez Loren Morón podría ser una alternativa sólida para ello. La gente lo tiene como un delantero lento, que no sabe regatear, algo torpe con el balón... pero la realidad es que está maltratado. Obviamente no es un diez pero, como diría Mendilibar sobre Cucurella, lo que tiene que hacer lo hace a las mil maravillas, que es marcar goles. A él se le caen de los bolsillos. Solo necesita minutos, y en esta categoría sería una pasada verlo", cuenta Raúl sobre una posibilidad de mercado para los rojiblancos, pero tampoco olvida otro de los nombres mencionados en algunos medios, como el de Manu Vallejo. "Es rápido, ágil... parece una avispa. Sabe atacar los espacios, pero sigue sin ser un '9' como tal. Traerlo para reemplazar la baja de Suárez, eso sí, sería un acierto". Y avisa: "Queda mucho mercado aún y el Granada tiene los deberos hechos. Si espera a una oportunidad de mercado final puede encontrar una ganga buena, bonita y barata".

Como también comentan Fouto y Callejón, Raúl afirma que esta es una temporada de la que "te cansas de esperar a que termine". Aunque el hecho de que sean tantas jornadas es "un peligro" porque "hay gente que se ve en Primera en noviembre, y otros que están en el pozo por las mismas fechas, y luego se invierten las tornas. Hay que saber jugar con el calendario y, sobre todo, con el mercado de fichajes que hay en invierno. Porque te da tiempo para rectificar los errores. Nadie llega a enero desahuciado ni ascendido", expone. "Los equipos recién descendidos son los que más pueden aprovecharlo por el montante económico que suman y traer a alguien que ofrezca un nivel superior que ayude a alcanzar el objetivo", asegura.

Lo principal, según él, pasa porque el Granada "construya una base defensiva sólida y difícil de sortear". Tener una defensa férrea siempre será sinónimo de puntos, así que "deben asegurarse de que así sea". Además, no duda de Aitor Karanka. "Me ha parecido fantástica la idea de mantenerlo de director de orquesta", ya que el técnico vasco "dio muestras en su etapa en Inglaterra de que uno de los cimientos de sus equipos debe ser la rigidez atrás". Una puerta a cero en el fútbol significa puntuar, y a través de eso seguir sumando. "Pero con calma, sin desesperar, hay que saber medir los tiempos de la categoría", declara.

Antonio Hidalgo, exjugador del Granada CF hace más de 50 años: "A tumba abierta desde el principio por el objetivo"

El exfutbolista, perteneciente a la primera plantilla del equipo nazarí hace más de medio siglo, también se sumó a dar su opinión sobre la situación actual de su antiguo equipo. Aprovechando la charla con Raúl Ruiz, en la que hacía de oyente, quiso participar y aseguró que "en esta categoría no vale ir de figura o creerte bueno, aquí tienes que ir a jugar al fútbol, a tumba abierta desde el principio porque si no, te comen. Juegue quien juegue, aquí da igual, los elegidos por el entrenador deben ir de la mano y formar un equipo competitivo, que se coma el campo y quiera competir dándolo todo. En cuanto falle alguno, el castillo caerá", puntualiza Antonio Hidalgo.