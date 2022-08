El Granada deposita sobre la capacidad anotadora de Jorge Molina y Matías Arezo buena parte de sus esperanzas de conseguir el ascenso a Primera División. Sin embargo, contar con un killer del área no se traduce en promoción en Segunda. Las últimas campañas lo dejan claro: un artillero letal no asegura escalar de categoría, aunque las dianas que se anoten en su casillero particular acercan este ambicioso objetivo.

Goleador entre goleadores

La figura de Jaime Mata emerge entre los máximos realizadores de los equipos ascendidos desde la temporada 2017/18. En ese año, el delantero superó la treintena de goles, anotando exactamente la cifra de 33. Por aquel entonces, referente en el ataque del Real Valladolid, ayudó al equipo vallisoletano a ascender a Primera División a través de los 'playoffs'. Ni con esa cantidad fue capaz de catapultarlos a la zona de ascenso directo, posiciones ocupadas por Rayo Vallecano y Huesca. En el caso de los primeros, Raúl de Tomás hincó el diente hasta en 24 ocasiones, mientras que por parte de los oscenses, Cucho Hernández y Gonzalo Melero acabaron como líderes de la tabla de goleadores de su equipo con 16 dianas cada uno.

El nombre de Raúl De Tomás aparece nuevamente un par de años después, cuando tuvo que disputar LaLiga SmartBank con el RCD Espanyol en la 2020/21. Aquí, como líder indiscutible del equipo, volvió a ser el máximo realizador de los suyos, con tan solo un gol menos de los anotados en su anterior aventura. De igual forma, sí que fue suficiente para brindarle a su equipo el título de campeón liguero.

Pocos llegan a los 20

La realidad muestra que, al menos en los últimos cinco años, entre los equipos que ascendieron a Primera División tan solo hay cuatro futbolistas que llegaron o superaron la veintena de goles. Además de los anteriormente mencionados Jaime Mata y De Tomás, los otros que lo consiguieron lo hicieron en la última campaña disputada. Son los ejemplos de Weissman, con 20 exactos, y Stuani, histórico goleador que sumó 22 dianas con el Girona.

Reparten la tarea

Hay de todos los colores: equipos con un realizador que acapara los focos, otros que se reparten el trabajo y otros muchos que priman el trabajo colectivo. En Segunda, una buena defensa suele ir más ligada con llegar a la cima que contar en tus filas con la figura de un nueve.

Ejemplos prácticos son los que dejaron en su día Mallorca, Elche, Cádiz o Rayo Vallecano. En el caso de los bermellones, alcanzaron la promoción a través de la vía de 'playoffs' con Abdón Prats como realizador principal, quien apenas sumó una decena de goles. Los ilicitanos, por su parte, ascendieron en el curso 2019/20 sin tener una figura diferencial arriba, siendo el máximo anotador el mediapunta Fidel, que se quedó en 9 goles.

El mediocampista Álex Fernández con 13 goles fue genio y figura en el Cádiz CF que ascendió junto a Elche y Huesca hace ya tres años, así como más recientemente, en el curso 2020/21, Isi fue el valuarte ofensivo del equipo de Vallecas partiendo desde la banda, en una temporada que difícilmente olvidarán los seguidores vallecanos.

Goles sin premio

Aunque, echando un vistazo a la tabla general, saliendo de los equipos que alcanzaron el ascenso, hay muchos casos de futbolistas que terminaron la campaña con una cifra escandalosa de goles. Sin embargo, no fue apta para ayudar a su equipo a alcanzar LaLiga Santander.

El ejemplo más evidente está en Stuani, quien después de tres intentos ha devuelto al Girona a la élite del fútbol español. Han sido cursos anotando 29 goles, 10 y 22 la temporada pasada, hasta que consiguió cumplir la promesa hecha a su hijo.

Djurjevic con el Sporting de Gijón, Stoichkov para el Eibar, Borja Bastón y el Oviedo, Sadiq y Álvaro Giménez (en distintas temporadas) con el Almería, Rubén Castro en su aventura efesé, Sergi Guardiola en el Córdoba e incluso Borja Bastón en su etapa en Zaragoza son muchos de los nombres de goleadores que, por distintas razones, llenaron el saco de goles con sus equipos pero no vieron recompensa al final de la temporada.

A la espera de un '9'

En el caso del Granada CF, no hay un jugador que se haya destapado en demasía por encima del resto en cuanto a responsabilidades goleadoras. En los últimos años, esta suerte ha quedado repartida en los hombros de Jorge Molina, Luis Suárez, Soldado, Carlos Fernández, Puertas, Machís... pero ninguno con una capacidad que se alcance numéricamente a los registros ofrecidos de la Segunda División.

Con el delantero de Alcoy superando la barrera de los 40 años, y con un Matías Arezo que es una incógnita, queda por ver si el club rojiblanco saldrá al mercado en la búsqueda de un jugador que venga a proporcionar algo que, de momento, nadie puede asegurar.