Evaldas Kairys y Artur Konontsuk abandonan el Covirán Granada

Bombazo inesperado el que ha dado Pablo Pin en rueda de prensa tras el encuentro ante el Barcelona. Lo que se preveía una comparecencia como cualquier otra ha acabado siendo la gran noticia de la semana. Evaldas Kairys y Artur Konontsuk dejan de ser jugadores del Covirán Granada.

Las informaciones sobre el fichaje de Malik Dime y, sobre todo, el quinteto tan particular que Pablo Pin ha puesto en pista en el último cuarto han hecho saltar las alarmas, algo que ha derivado en la confesión del técnico rojinegro sobre los cambios en su equipo. "Evaldas sale del equipo, se marcha mañana y Konontsuk también, por eso confirmo el fichaje de Malik Dime". Estas palabras han levantado el asombro de todos los presentes en la sala de prensa del Palacio de Deportes.

Pin ha explicado que este domingo ha tenido que jugar con dos jugadores que "ya sabes que se van a ir, por eso hemos apostado por jugar con David que se parte la cara o con Germán y Lluís. Hemos probado a Kwan de cinco para ver como respondía y a Kramer de cuatro también para ver como respondía".

Respecto a las salidas tan inesperadas de ambos jugadores, el entrenador del Covirán ha explicado que, en el caso de Artur Konontsuk, "él está jugando poco y tiene una carrera importante por delante. Quizás necesitaba un paso intermedio antes de venir a la liga. Él me comentó que quería jugar y que si no lo dejábamos salir se quedaría siendo tan profesional como hasta ahora, pero que prefería salir y tener minutos".

Sobre Kairys, Pin ha detallado que su caso "es diferente", ya que "ha recibido una oferta muy importante de Turquía a nivel económico. Me dijo que le gustaría aprovechar esta oportunidad, que si le decía de quedarse se quedaría, pero no quiero tener a un jugador pensando que quiere estar en otro sitio. Queremos a gente convencida de que quiere estar aquí". El entrenador granadino ha alabado la profesionalidad de ambos jugadores y les ha deseado lo mejor en su futuro. Además, también ha confirmado que se está buscando un segundo refuerzo, pero que "el mercado está complicado".

"Si no entrenamos bien, somos un equipo normal"

Respecto al partido disputado ante el Barcelona, Pablo Pin ha destacado la mala semana que ha pasado su equipo. "Cristiano Felicio ha tenido un tema médico, que incluso ha tenido que ir a urgencias. Hemos hablado con él para ver si podía jugar y ha hecho un gran esfuerzo para estar en el partido, pero al descanso no podía más. Christian ha estado con fiebre, David con problemas en el gemelo... Necesitamos una semana muy buena, encontrarnos todos bien, para poder competir. Si no entrenamos bien somos un equipo normal".

Los problemas de salud de la plantilla explican en parte el partido visto este domingo en el Palacio con un primer periodo que "no ha estado mal, ha sido serio", pero que a partir del segundo cuarto "ha sido un dominio total del Barcelona". "Hemos arrastrado el fallar una situación ofensiva con una defensiva. El Barcelona ha sido capaz de correr y si lo dejas es imposible competir. En el tercer cuarto hemos tenido algunas situaciones defensivas que no han estado mal, pero en ataque no hemos sido capaces de generar puntos o ventajas".