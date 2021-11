Estudios muestran que no hay efectos negativos en los bebés expuestos al THC durante la lactancia

Investigadores afirman que el último estudio realizado no encontró ningún efecto negativo para los bebés por la presencia de THC en la leche materna de madres que consumen cannabis durante el embarazo y periodo de lactancia. Sin embargo, los expertos afirman que no hay suficientes pruebas sobre el tema para afirmar que el consumo de cannabis durante la lactancia es seguro. Por este motivo, los profesionales médicos siguen recomendando que las madres lactantes no consuman cannabis hasta que se realicen más estudios.

¿Es seguro consumir THC durante el periodo de lactancia?

Los profesionales médicos afirman que esta pregunta se plantea cada vez con más frecuencia debido a la inminente legalización del cannabis y al uso de cannabis como alternativa natural a otros medicamentos.

Un estudio presentado en la virtual Conferencia y Exposición Nacional de la Academia Americana de Pediatría podría ser un comienzo analizó los registros médicos de 763 bebés prematuros tempranos desde 2014 hasta 2020.

Los investigadores descubrieron que el 17% de sus madres dieron positivo por tetrahidrocannabinol (THC), uno de los ingredientes activos de la marihuana, un indicio de que algunas mujeres consumen cannabis durante y después del embarazo.

Según el estudio, los bebés nacidos de madres que dieron positivo en la prueba de THC presentaban un estado de salud similar a aquellos que no consumían leche materna y a los que consumen leche materna sin THC.

Sin embargo, la autora principal del estudio y profesora en la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland y neonatóloga del Hospital Infantil de la Universidad de Maryland, afirma que se necesitan más estudios antes de afirmar que el THC transmitido a los bebés en la leche materna es seguro, alegando que este estudio es sólo el comienzo y que hacen falta por lo menos dos o tres años de estudios para tener resultados concretos.

2. El motivo del estudio

La profesora líder del estudio comenta que se sintió motivada para hacer el estudio después de oír que un hospital no daría apoyo a la madre de un bebé prematuro porque dio positivo en la prueba de THC. Las enfermeras, al enterarse de la presencia de THC, no le ofrecieron ningún tipo de ayuda debido a que el consumo de cannabis aún es un tabú. Esto es una prueba más de que médicos y enfermeras deben enterarse más del tema para mejor atender a sus pacientes.

Está clara la falta de información y es importante que los profesionales médicos aprendan más sobre el tema ya que el consumo de cannabis es cada vez más común y debido a la falta de información, lo único que puede hacer los médicos es aconsejar a las embarazadas y lactantes que no consuman cannabis, aunque sea la única alternativa eficaz.

Actualmente, únicamente dos estudios han tenido resultados concretos. Uno publicado en 2018 encontró que solo 2% del THC consumido por la madre pasa a través de la leche materna al bebé. Otro estudio encontró que el THC persiste en el cuerpo de la madre y se transmite a través de la leche materna durante al menos 8 días. Sin embargo, ninguno de los dos analizó si los bebés pueden presentar problemas de salud o hay una cantidad mínima que puede ser considerada segura.

2. Lo que se recomienda

A pesar de ser un avance, los expertos dicen que actualmente no hay suficiente evidencia para que los médicos y enfermeras puedan aconsejar a sus pacientes. Actualmente lo único que se sabe es que el THC se puede acumular en la leche materna y puede pasar al bebé a través de ella. Todavía no hay datos sobre los impactos a largo plazo entonces no se pueden tomar decisiones sobre el tema.

Lo más importante en este tipo de estudio será evaluar si la exposición temprana al THC puede afectar la salud a largo plazo, tanto en la infancia como en la edad adulta. Mismo sin evidencias concretas, algunos médicos recomiendan que si el consumo de cannabis es por motivos medicinales, con un uso controlado y responsable, sería posible consumir cannabis para tratar dolores mientras no sea una variedad potente en THC.

También estaría permitido el uso de hojas de cannabis y semillas de marihuana por sus beneficios. Aún así, hasta que no haya un estudio más prolongado que estudie, analice el rendimiento escolar y comportamiento de los niños cuyas madres han consumido THC durante el embarazo y lactancia, la regla es seguir no recomendando el consumo de cannabis durante el embarazo y lactancia