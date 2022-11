La Consejería de Turismo, Cultura y Deporte a través del Centro Andaluz de las Letras organiza la presentación de la novela gráfica ''Una trilogía rural. Federico García Lorca’ , de Ilu Ros, publicado por la editorial Lumen. El acto, enmarcado dentro del ciclo Letras Capitales, contará con la intervención del también ilustrador Sergio García. La actividad, tendrá lugar el 17 de noviembre, a las 19:30 en la sede de las bibliotecas de Andalucía y Pública Provincial.

Ilu Ros nació en Mula (Murcia) en 1985. Licenciada en Bellas Artes y Comunicación Audiovisual por la Universidad de Granada, no contempló la posibilidad de dedicarse al dibujo y la ilustración hasta que se fue a vivir a Londres en 2011. Encuentra su inspiración en lo cotidiano, las ciudades que visita, las personas que la rodean y las historias que le cuentan, los libros, las películas, los viajes en tren, la música que escucha... Le gusta buscar en las pequeñas cosas algo nuevo (o no tan nuevo) que contar.

Ha expuesto en la Galería Miscelanea de Barcelona y ha sido finalista del Poster Prize for Illustration, premio concedido por la Association of Illustrators y el London Transport Museum de Londres. En 2018 publicó su primer libro, Hey Sky, I'm on my Way: A Book About Influential Women (Nueva York, Lit Riot Press). Tras la publicación de Cosas nuestras (Lumen, 2020), alabado unánimemente por la crítica, seleccionado para representar la sección española de la Bienal de Ilustración de Bratislava 2021 y por el que fue nombrada Murciana del Año por el diario La Verdad.

La tragedia de la pasión amorosa, las rivalidades familiares, la esterilidad, la represión sexual y la muerte son el hilo vertebrador de 'Bodas de sangre', 'Yerma' y 'La casa de Bernarda Alba', las tres obras que conforman el ciclo por el que Federico García Lorca ha sido más celebrado como dramaturgo. Una trilogía rural en la que la mujer, el campo andaluz abrasado por el sol y los instintos son los grandes protagonistas que cobran nueva vida en esta interpretación personal y originalísima de Ilu Ros, la autora de la aclamada biografía 'Federico' y "una de nuestras mejores dibujantes", según la crítica especializada.