Estéfano Polo: "Las de Ogíjares son unas fiestas de calidad, aquí no te tomas una cerveza en vaso de plástico"

Pese al jarro de agua fría que supuso la suspensión del Festival Nacional de Cante Flamenco, Ogíjares no pierde la sonrisa y encara ya sus fiestas patronales en honor al Cristo de la Expiración. Los prolegómenos comenzaron en la noche del miércoles con la tradicional cena para mayores del pueblo, pero el primer repique de campanas y chupinazo, junto a la tradicional diana floreada, se producirá este jueves a las 9:30 horas. Por delante, cinco días y cinco veladas de pura celebración hasta que pasada la medianoche del lunes al martes, la traca fin de fiestas ponga el punto final a los días grandes del municipio metropolitano, que representan el merecido descanso que los vecinos se han ganado tras un año entero de trabajo. Y exactamente eso, trabajo, es lo que ocupa más que nunca al alcalde de Ogíjares, Estéfano Polo, que saca un hueco en su apretada agenda para hablar de todo un poco con GranadaDigital a las mismas puertas de las fiestas. Resta importancia a la suspensión del festival "porque Ogíjares tiene flamenco todo el año" y destaca la recuperación de tradiciones en las fiestas que ha caracterizado sus mandatos. Confianza refrendada por los votantes de forma masiva en las últimas elecciones. No ve "lógico ni respeto" que haya quien entienda las fiestas patronales como algo electoralista porque "yo las respeto" y defiende la "calidad" de las de su pueblo: "Aquí viene mucha gente de otros sitios".

Pregunta. Estas fiestas llegan marcadas por la desilusión que supuso la cancelación del Festival Nacional de Flamenco de Ogíjares...

Respuesta. Llegó la DANA como llegó y la tuvimos aquí durante una hora. Por responsabilidad, tenía que velar como alcalde por la seguridad de las más de 1.200 personas que había en el recinto. Se tomó la decisión porque, justamente al empezar, cayó una tromba de agua bastante importante. Cuando uno va a un festival, va a disfrutarlo cómodo y a gusto, y no mojado y con mal tiempo. Era la mejor opción. Durante todo el día no daba lluvia, y de hecho estábamos en contacto con Aemet o Cetursa y nos decían eso. Pero se puso una pequeño boina encima de Ogíjares, estuvo una hora y ya no llovió más en toda la noche hasta las ocho de la mañana.

P. ¿Se manejan nuevas fechas o va a quedar definitivamente suspendido?

R. Estamos estudiándolo en este momento para, probablemente, buscar fecha nueva.

P. ¿Ha afectado al estado de ánimo del municipio?

R. No. Lo primero que hay que decir es que este festival tiene unas particularidades que no tiene otro festival. Nos podríamos haber llevado el festival al pabellón, pero yo no seré nunca partidario de llevarme un festival flamenco a un pabellón porque pierde su encanto y su esencia. No estamos hablando de un espectáculo más, sino del Festival Nacional de Cante Flamenco de Ogíjares. El 'plan B' no existe. En Parque de El Majuelo de Almuñécar, en la Plaza de Toros de Granada o en los macrofestivales no dicen de llevárselos a otro lado. Si hay que suspenderlo, mala suerte y se suspende. En Ogíjares hay flamenco todo el año y los vecinos no tienen problema porque artistas de la talla de los que iban a venir los traemos también durante todo el año a la Peña Flamenca. Mientras buscamos ese 'plan B', lo que estamos estudiando es cómo hacer la devolución de entradas.

P. El chupinazo es una forma de iniciar los festejos mayores muy típica del norte de España, pero no tanto en el sur, y sin embargo en Ogíjares es tradición y uno de los momentos más esperados por los vecinos...

R. Pues sí, el chupinazo siempre empieza cuando se escucha el primer cohete. Ogíjares siempre ha sido un pueblo de muchos cohetes. Es verdad que ahora nosotros mismos hemos puesto restricciones por los animales o por los niños que tienen problemas con ese tipo de sonido. Yo soy muy responsable en ese término e intento que los cohetes sean los justos y necesarios. Es una tradición y una costumbre que hay que mantener porque, tiempo atrás, Ogíjares fue un pueblo muchísimo más cohetero. Esto parecían las Fallas. En ese chupinazo se ve la alegría que tiene la gente de Ogíjares, empieza a sonar música en todo momento, las actividades sin parar las 24 horas de los cinco días que están organizadas las fiestas. Y es uno de los momentos más importantes en los que se respira el ambiente de feria.

P. La Subida al Palo Jamonero es una tradición que recuperan, en línea con lo que han hecho años atrás de recuperar tradiciones perdidas. ¿Pretenden que esa sea una de las señas de identidad de este equipo de Gobierno?

R. Efectivamente. Se recuperó la romería, se recuperó la paella popular del domingo, las carreras de cintas en moto, la Subida al Palo Jamonero... Es decir, tradiciones muy anquilosadas antiguamente que llegó un Gobierno de turno y las eliminó de un plumazo. Eliminar todo lo que puedas de un libro de fiestas es la forma más sencilla de no trabajar porque más fácil es para la corporación que las organiza. Pues en este caso, nosotros hemos recuperado todo eso, aparte de todo lo que ya se venía haciendo, y esas actividades a nosotros nos gustan mucho, participa muchísima gente en todas ellas. Las Fiestas de Ogíjares son muy peculiares y cuentan con la singularidad de que viene mucha gente de otros pueblos, no sólo a ver la imagen del Cristo de la Expiración, sino también a vivir las fiestas porque son de categoría y de calidad. Tanto en el servicio que se le da al vecino como en el de las casetas.

P. Luego hay otra serie de ceremoniales propios de Ogíjares, como la Diana Floreada...

R. La Diana Floreada también es muy típica y tradicional. En Ogíjares ya llevamos 30 años con nuestra banda de música, pero antes no teníamos y venían de fuera para hacer como de despertador de los vecinos. Después de haber trasnochado hasta altas horas de la madrugada, levantarte con música y pasodobles por las calles del pueblo es muy agradable. Eso también forma parte de la idiosincrasia de las Fiestas de Ogíjares, aparte de las tradiciones que anteriormente hemos repasado. Luego hay actividades antiguas y otras de nueva creación que nosotros hemos impulsado. Conciertos antes no había, y ahora son cuatro los que tenemos durante las fiestas.

P. Este año el pregón corre a cargo de una figura importante como la de José Barrero 'El Boquerón' por sus 50 años como casetero y feriante del municipio...

R. Sí. Ogíjares es la 'Villa de la Música' y casi siempre vienen figuras del mundo de la música. El pregón del año pasado lo dio Mariola Cantarero porque tiene una vinculación con el municipio. Este año Pepe 'El Boquerón', que es como se le conoce, hace 50 años desde que su padre comenzó a montar casetas cuando las fiestas se hacían en las iglesias del pueblo. Esto eran dos pueblos, así que hasta que se llevaron al recinto ferial, estas fiestas se hacían un año se hacían en el lugar alto y otro en el lugar bajo. Pepe 'El Boquerón' montaba los chiringuitos en el lugar alto y en el lugar bajo cuando eran las fiestas y este hombre ya hace 50 años que empezó con su familia. A día de hoy, perdura en nuestras fiestas. Pero no sólo él. 'El Roncho', 'El Boquerón', el quiosco del recinto ferial... Los chiringuitos que aquí vienen siguen poniendo tapas en la feria con un producto de calidad impresionante. Utilizan vidrio, vajilla, cubertería... Aquí no te tomas una cerveza o una copa en un vaso de plástico.

P. ¿Cuántas casetas hay este año en el recinto ferial?

R. Casetas como tal, las cuatro del recinto ferial. Son cuatro caseteros de siempre. Uno llevo 30 años, otro 25 años... Son muy veteranos en la feria. Todos los caseteros son gente del pueblo, gente muy conocida por las familias del pueblo y que mantienen las costumbres de nuestra feria para que el visitante coma y beba a gusto y se sienta como en casa.

P. ¿Qué recomendaría de las fiestas a un visitante de otro punto de Granada, o de otra provincia, si sólo tuviera un tiempo muy determinado?

R. Por supuesto, la procesión del domingo. No me la perdería porque tiene mucho sentimiento. Yo no participo en la Semana Santa, pero me gusta la Semana Santa. Aquí tenemos San Sebastián, que es el patrón del pueblo, el 20 de enero, y tenemos la Semana Santa. Pero cuando veo salir el Cristo de la Expiración, para mí es algo muy sagrado desde chico y me emociono. No me preguntes el porqué, pero a mí me transmite una cosa muy importante esa procesión. Y es nada más verlo salir que me emociono, se me saltan las lágrimas e incluso me he echado a llorar en alguna ocasión. El año pasado lo hicimos alcalde perpetuo de la Villa de Ogíjares. Luego, pues las carreras de cintas en moto; las carreras de cintas a caballo, que son espectaculares y que este año cuentan con la participación de casi 40 caballos, y las actividades que hay para los niños. Las de agua, este año las hemos racionalizado por la sequía. El pregón también es muy emocionante, el pasacalles con las reinas y las damas también es muy tradicional y los conciertos. Luego hay novedades como el Concurso de Lanzamiento de Aceitunas, con unos 200 participantes, o la carrera de camareros de los chiringuitos. Y, por supuesto, la romería del lunes, que es otra cosa que hemos recuperado. Echamos el día en el río Dílar, pero disfrazados. Este año van nueve carrozas, más toda la gente que va en sus coches. La romería era lo único que prácticamente había aquí hace 200 años, que es lo que tienen estas fiestas.

P. Me llama la atención la Fiesta Gamer, que definen como el evento familiar más novedoso de la programación. ¿En qué consiste?

R. Pondremos consolas PlayStation, máquinas recreativas, Just Dance, torneos, realidad virtual... Es algo muy novedoso para los niños que están todo el día con las 'maquinicas'. Para ellos es algo muy chulo.

P. La elección de la Reina, la Dama y el Míster es algo que se ha hecho toda la vida en las fiestas populares en España, pero que en los últimos tiempos ha generado cierta controversia... ¿La tradición puede y debe prevalecer a los signos de los tiempos?

R. Para nosotros, sí. Mantener las tradiciones y las costumbres, y ver que se van manteniendo, es algo muy importante en Ogíjares. El año pasado hicimos una concentración de todas las reinas y las damas desde que tenemos desde el año setenta y poco que tenemos conocimiento. Se concentraron todas. Unas ya eran más abuelillas y otras menos abuelillas. Claro que se mantiene la tradición de las reinas y las damas... y los místeres y mises. Es un acto tan bonito el que se hace para elegirlos, que este año se han presentado unos 80 niños. Mayores menos porque están en una edad más difícil, pero lo que son críos, sí. Se lo pasan superbién entre ellos, crean amistad y tampoco lo interpretamos como un concurso de belleza. Nosotros valoramos la simpatía. Y de hecho hay 'Miss Alegría'. 'Miss Simpatía', 'Miss Elegancia', 'Miss Fotogenia'... Hacemos algo simpático para que prácticamente todos los niños se queden con una banda puesta, que es lo que ellos quieren.

P. ¿Cuál es el cartel musical de estas fiestas?

R. Tenemos la Orquesta Da Vinci el jueves y Bordon 4, primer concierto. Orquesta Vintash y el concierto de De Cái el viernes. El sábado, la Orquesta Melodías y Kiko y Sara. El domingo, La Tentación, y el lunes la Orquesta Premium y David De María. Tenemos cuatro conciertos, todos gratuitos y en el recinto ferial. Los de los días laborables empiezan más pronto, pero los del viernes y el sábado sí empezarán más tarde. Aproximadamente, a la una de la mañana. Yo siempre estoy pendiente de las fiestas de los pueblos vecinos y colindantes, y estoy en una semana en la que estoy muy enfocado en fiestas y en seguridad para los que vengan también de fuera. Lo llevo todo muy controlado y me gusta que sea así. Antes de las elecciones, el año pasado todos los pueblos tiraron la casa por la ventana, mientras que este año las programaciones que ha habido eran propios de fiestas muy normalitas, cohibidas y sencillas. E incluso sin conciertos, cuando el año pasado se hicieron macroconciertos como Camela, el que no es Camela... Nosotros el año pasado también nos portamos muy bien y respeto mis fiestas, no las hago electoralistas y el año antes de las elecciones hago unas fiestas fantásticas. La gente no es tonta. ¿El año pasado cuatro conciertos? Este año cuatro conciertos. ¿Las orquestas mejores que hay? Las orquestas mejores. Programación para niños las 24 horas, pero no vacías de contenido porque nos hemos gastado el dinero antes de las elecciones. No lo veo lógico ni lo respeto.

P. ¿Cómo está organizado el dispositivo de seguridad?

R. Tenemos 17 agentes de la propia Policía Local de Ogíjares que van a estar velando por la seguridad de los vecinos, tenemos seguridad privada contratada y tenemos a Protección Civil. El recinto ferial y nuestras calles estarán vigiladas y protegidas las 24 horas por la importancia que se le da a un sitio donde concentras a muchísima gente.

P. ¿Cuál es el presupuesto municipal de estas fiestas?

R. Estamos hablando de un presupuesto de unos 220.000 euros, aproximadamente. Vuelve a ser el más alto de la historia porque los precios de todo han subido. Han subido orquestas, grupos, seguridad... Entonces no te queda más remedio.