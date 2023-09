"El problema en los niños es que con la exposición a la contaminación se va a producir un desarrollo pulmonar deficiente"

La contaminación es un tema que desde hace mucho tiempo está muy presente en la lista de preocupaciones de la ciudadanía granadina. La capital es la tercera ciudad más contaminada del país, una circunstancia que hace mella en la calidad del aire que se respira en sus calles. María López, facultativa especialista del área de Neumología del Hospital Clínico San Cecilio, advierte de que las consecuencias son más perjudiciales para los mayores de 65 años y los menores de 6. En el caso de la población infantil, detalla que una exposición duradera implica "un desarrollo pulmonar deficiente que va a llevar complicaciones en la edad adulta con una función pulmonar deficiente". Para la profesional sanitaria, es necesario que exista una conciencia mayor sobre este asunto para la búsqueda de medidas "que podemos adoptar para limitar la respiración de aire contaminado".

"Inspiramos alrededor de 2800 veces al día y en cada inspiración además de oxigeno y nitrógeno nuestros pulmones inhalan otras sustancias y partículas procedentes de la contaminación", explica María López. La médica resalta que dichos contaminantes son "nocivos" tanto para el medioambiente como para la salud. Asimismo, agrega que "se han estudiado hasta 100 patologías distintas relacionadas con la contaminación , desde problemas respiratorios hasta enfermedades neurodegenerativas".

La neumóloga del Clínico San Cecilio define el sistema respiratorio como "la puerta de entrada" de los primeros efectos a la exposición a los contaminantes. "Se produce daño inflamatorio y estrés oxidativo. El estrés oxidativo ha sido ampliamente relacionado con el desarrollo de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)", declara. Por otro lado, señala que "se ha comprobado el aumento de los casos y síntomas de asma tras una exposición a corto plazo a ambientes contaminados".

"Más agravante que causante de enfermedades"

La profesional sanitaria manifiesta que "en algunos casos produce enfermedades respiratorias que no se habrían producido sin la exposición , en otras ocasiones, la mayoría, agrava las patologías ya existentes que pueden haber tenido otra causa como el tabaco". "La contaminación ambiental es más agravante que causante de enfermedades respiratorias", apostilla. Uno de estos casos se da en el asma, pues, además de empeorar, "se puede favorecer su aparición en los niños". Igualmente, se han llevado a cabo estudios que han concluido que los males de la polución pueden llegar a afectar incluso a la salud mental.

La realidad es que todas las consecuencias son negativas, pues la mala calidad del aire contribuye a que los pulmones "envejezcan más y de forma prematura". Los pulmones, el centro del sistema respiratorio, ya tienen en el tabaco a un enemigo más que temible, pero María López incide en que "la contaminación ambiental es un factor de riesgo claro" del cáncer de pulmón. Además, la polución puede tener también un impacto en el diagnóstico de los pacientes que ya tienen un cáncer diagnosticado.

La ciencia y los datos no apuntan a otra dirección que no sea afrontar el problema. "La contaminación del aire es la principal causa de muerte prematura por factores ambientales en Europa , según la Agencia Europea del Medio Ambiente", indica la facultativa del hospital granadino. Aún así, recalca que no hay evidencias de que los enfermos respiratorios de Granada tengan peor evolución que los de otra parte de España por vivir en la tercera ciudad más contaminada del país. Las cifras no acompañan por lo general, pues la neumóloga recuerda que "los contaminantes tóxicos superan los valores anuales promedio recomendados en las directrices de la OMS" en "las ciudades y pueblos de todo el mundo".

Los más perjudicados por la contaminación ambiental

Los menores de 6 años y los mayores de 65 no son los únicos que se ven más afectados por la contaminación. Las personas que trabajan en la calle al aire libre también se ven más perjudicadas porque "presentan mayor tiempo de exposición".

La mala calidad del aire en colegios granadinos es un aspecto que ya se ha puesto encima de la mesa a través de asociaciones como Ecologistas en Acción. "La exposición a largo plazo está vinculada a la remodelación de vías aéreas e inflamación crónica", explica María López, quien reitera que "los niños que practican varios deportes al aire libre y viven en comunidades con alto nivel de ozono tienen más probabilidades de desarrollar asma. Igual que los viven cerca de carreteras muy transitadas". Otra arista del problema es que los alumnos pueden sufrir "infecciones respiratorias a corto plazo, lo que conduce a ausentarse más de la escuela".

Preguntada por la conciencia de sus pacientes respecto a la contaminación, la neumóloga subraya que "no es un tema que por el que pregunten o realicen algún comentario". Por otro lado, apunta que "el médico debería tener en cuenta y preguntar en las entrevistas a los pacientes si residen en un entorno contaminado". La profesional entiende que en el sector sanitario hay que "elevar el nivel de sospecha sobre como la contaminación estaría afectando a la salud respiratoria de las personas".

La médica del Clínico San Cecilio entiende que las personas con patologías respiratorias deben recibir consejos como "evitar caminar por calles concurridas en horas punta, pasar tiempo en sitios específicos con una alta densidad de tránsito, hacer ejercicio al aire libre en las zonas menos contaminadas u optar por espacios verdes". La galena es consciente de que Granada cuenta con factores que favorecen la contaminación como su orografía, pero también espera que se den los mejores pasos posibles para reducirla y ayudar así a mejorar la salud de la población.