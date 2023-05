Concha Insúa (Ciudadanos): "El Campo del Príncipe siempre es mi lugar de referencia para desconectar"

Dedicarle un poquito más de tiempo a su familia es lo primero que hará Concha Insúa, la candidata de Ciudadanos a la Alcaldía de Granada, cuando pasen las elecciones municipales de este 28 de mayo. Le ha tocado afrontar la campaña con una lesión de rodilla que le ha obligado a ir en silla de ruedas a muchos actos, pero no pierde la sonrisa. Aficionada al cine, a las series y también al fútbol y al baloncesto, Insúa se iría de tapas con “casi todos los candidatos”, aunque para ella “el más divertido” es Paco Puentedura. La cabeza de lista de Ciudadanos ha contestado a diez preguntas de carácter más personal para que los granadinos puedan conocerla algo mejor. Este cuestionario será contestado por cada uno de los candidatos a la Alcaldía de Granada y se puede escuchar también en formato podcast.



P: ¿Qué es lo primero que hará cuando pasen las elecciones?

R: Dedicarle un poquito más de tiempo a mi familia, que la tengo absolutamente abandonada. Yo que tengo una familia especialmente importante, no solamente para mí sino por las características personales de uno de mis hijos, que es un niño con discapacidad. Por lo menos devolverle un poquito de tiempo a mi marido y a mis dos hijos.

P: ¿A qué zona de Granada le gusta acudir para desconectar de la rutina?

R: Sin lugar a dudas, al Campo del Príncipe. Siempre es mi lugar de referencia.

P: Después de Granada, ¿cuál es su ciudad preferida?

R: Mi ciudad preferida es Vera. Me encantan las zonas de costa y fuera de Granada, que tiene unas costas maravillosas, Vera es un sitio donde yo desconecto mucho.

P: ¿Con cuál de los otros candidatos se iría de tapas?

R: Me iría con casi todos los candidatos, y digo casi, pero sin lugar a dudas, una persona que me parece muy divertida es Paco Puentedura.

P: ¿Y con cuál se le 'olvidaría' poner la tapa gratuita de la consumición?

R: Creo que con nadie. Estamos hablando de personas. Independientemente de los partidos políticos, hablamos de personas.

P: ¿Dónde tiene pensado irse de vacaciones este verano?

R: A Vera.

P: ¿Es más de series o de cine?

R: Me gustan las dos cosas. Ahora mismo es verdad que no puedo ir al cine tanto como me gustaría, pero las series, siempre que puedo y tengo tiempo, me gustan.

P: ¿Y más de fútbol o de baloncesto?

R: De los dos.

P: ¿Cuál es el último libro que ha leído?

R: Estoy releyendo otra vez 'Cuentos de la Alhambra'. Me encanta.

P: Si yo le digo: "¿Cómo están los máquinas...?" ¿Usted qué contesta...?

R: Pues... Me imagino que los máquinas, maquineando.