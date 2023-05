Concha Insúa (Ciudadanos): "Somos un partido absolutamente renovado y no dudo que vamos a tener la llave del Gobierno"

Llega en silla de ruedas a la sede de GranadaDigital, como le ha tocado afrontar esta campaña electoral debido a una lesión de rodilla. Acompañada de su jefe de prensa, Concha Insúa, la candidata de Ciudadanos a la Alcaldía de Granada, el partido que tuvo la llave de gobierno en las últimas elecciones municipales y que, finalmente, gobernó en el Ayuntamiento durante dos años con Luis Salvador al frente, remarca que ahora son un partido “absolutamente renovado”, con miembros “de sociedad civil pura y dura” y no duda “en absoluto” que van a tener “la llave del gobierno”. Consciente de que Ciudadanos se ha visto perjudicado “sobre todo por el asedio al que ha estado sometido por parte del PP”, la cabeza de lista detalla también en GranadaDigital algunas de las propuestas de su partido y explica, en el vídeo que acompaña a esta noticia, las cinco iniciativas más importantes de su programa electoral.

Pregunta (P): Lo primero, ¿cómo se encuentra? Le ha tocado afrontar esta campaña electoral yendo en silla de ruedas por su lesión en la rodilla.

Respuesta (R): Me encuentro bastante mejor. Ya tengo la férula quitada, con lo cual, estoy ya con la rehabilitación y en breve, ya estoy poniéndome de pie, cargando un poquito la pierna y yo pienso que en breve podré, con muletas, estar caminando.

P: Su partido fue la llave para la Alcaldía en las últimas elecciones, de hecho, Luis Salvador se convirtió en alcalde, ¿cómo está Ciudadanos a día de hoy para afrontar estas elecciones?

R: Ciudadanos ahora mismo, a día de hoy, es un partido absolutamente renovado. Si te fijas en nuestra lista electoral, te darás cuenta que, salvo un par de nombres, el resto de la lista electoral es sociedad civil pura y dura. Nosotros estamos afrontando estas elecciones municipales, y quiero hacer aquí hincapié en que lo que estamos afrontando es municipalismo puro y duro frente a los dos partidos tradicionales y convencionales, que lo que están es intentando es traer un debate nacional a estas elecciones municipales. Y lo estamos afrontando con mucha ilusión, con valentía y, sobre todo, con algo que no debería perder ningún político: con dignidad.

P: ¿Cree que ha perjudicado mucho a Ciudadanos el llamado pacto del 2+2?

R: Sobre el pacto del 2+2 yo no tengo claro nada de eso. A Ciudadanos le ha perjudicado, sobre todo, el asedio al que ha estado sometido por parte del Partido Popular durante mucho tiempo. A nosotros nos ha pagado el Partido Popular nuestra lealtad institucional, no solamente en la Junta de Andalucía, sino también en ayuntamientos importantísimos y en diputaciones provinciales con compra de voluntades, con compra de trásfugas y, además, haciendo lo que saben hacer ellos, que es hacerse con las bonanzas y con el trabajo de otros. Hacen suyo el trabajo de otros, intentan venderlo y además capitalizarlo. Eso es lo que ha hecho el Partido Popular. A Ciudadanos no le han penalizado otras cuestiones, porque en las instituciones donde hemos estado, hemos sido no solamente leales, sino que hemos demostrado que sabemos hacer muy bien las cosas.

P: Ciudadanos se ha renovado totalmente, ¿qué destacaría del equipo que le acompaña?

R: Del equipo que me acompaña, lo que he dicho al comienzo de la entrevista. Es sociedad civil. Son personas que nunca han estado en política, pero que sí son grandes profesionales en sus áreas. Tenemos a Manuel Lozano Yeste, que es un reputado abogado de aquí de Granada, además con una visión de Granada magnífica. Tenemos a Javi Sierra Antequera, que es un magnífico embajador, no solamente de la cultura de Granada, sino además un enfermero que vive en primera persona el deterioro que está sufriendo la sanidad pública en nuestra ciudad. Tenemos artistas. Tenemos el director del Museo de las Carmelitas, una persona que, además, está también muy asentada en el territorio. Tenemos a Alejandro Heredia, profesor de la Universidad de Granada y una persona que ha trabajado en el secretariado gitano a pie de calle, sabiendo cuál es la problemática que azota al mundo gitano, por decirlo de alguna forma, y cómo había que revertir toda esa situación. Tenemos a Isaías, una persona que está y trabaja en la venta ambulante y que ha visto cómo no solamente los están expulsando de la ciudad, sino el deterioro que está sufriendo la venta ambulante por culpa de las idas y venidas del actual equipo de gobierno. Por tanto, como digo, tenemos gente muy preparada. También del mundo de la empresa, de la hostelería... Para afrontar los grandes retos que tiene esta ciudad.

P: El eslogan de su campaña es ‘Cambiemos Granada’, ¿cuál es el cambio que propone?

R: Nosotros lo que proponemos es que entre todos cambiemos, que la sociedad civil vuelva otra vez a coger las riendas de nuestra maravillosa ciudad. Nosotros proponemos una ciudad donde puedan vivir todos los granadinos y granadinas; una ciudad con menos contaminación; una ciudad con menos caos tanto en el urbanismo como en la situación que nos estamos encontrando en la autovía y en la movilidad; una ciudad para todos y todas. Y cuando digo para todos y todas es pensando también en las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad están sufriendo una gymkana en la ciudad de Granada. Pero con una visión muchísimo más ambiciosa, que es mirando al área metropolitana. Granada no puede crecer si no es mirando a su área metropolitana. Pero, ¿qué ocurre? Que ni el Partido Socialista ni el Partido Popular quieren abrir este melón, porque ellos necesitan ese área metropolitana y esos reinos de taifas para seguir manteniendo a su estructura organizativa y seguir comprando voluntades. Por tanto, nosotros tenemos una ambición de una Granada absolutamente cosmopolita, amplia, acogedora, pero que se pueda vivir.

P: Es época de propuestas, de promesas. ¿Cuáles son los puntos fundamentales que lleva Ciudadanos en su programa electoral para mejorar la vida de los granadinos?

R: Bueno, a mí me gustaría hacer un inciso en lo que me estás preguntando ahora mismo. Es momento de promesas electorales. Yo en todos los debates que he tenido y cuando me enfrento a la sociedad civil, cuando voy a los barrios, a los comercios y veo a las asociaciones, yo digo que no soy una persona de prometer, mis actos me avalan. He sido empresaria toda mi vida, he estado en los movimientos cívicos y quien me conoce sabe que no soy persona de promesas, sino de hechos. Cuando estuve en la Junta de Andalucía y tuve el grandísimo honor de ser diputada, he demostrado con mis hechos que con lo que me comprometía lo llevaba a cabo. Nosotros lo que estamos haciendo es escuchar, que es lo que no hace nadie. Y lo que queremos es trasladar al Ayuntamiento de Granada la transparencia que no tiene. Y como eje fundamental, una carta de servicios, en donde los granadinos y granadinas sepan qué es lo que se hace con su dinero, con sus impuestos, qué es lo que puede hacer el Ayuntamiento y qué es lo que no puede hacer. Y aquí también me vas a permitir decir otra cosa: yo estoy escuchando promesas electorales donde se está engañando a los granadinos. Engañándolos. El Ayuntamiento de Granada está quebrado. Está en quiebra. Está intervenido hasta 2034. Del presupuesto que se maneja en el Ayuntamiento de Granada, el 75% va a personal y gastos estructurales del propio Ayuntamiento y el otro 25% hay que amortizar la deuda que tiene el Ayuntamiento, hay que ir pagando. Y con lo poco que queda, están prometiendo que al campo de fútbol del Granada poco menos que van a hacerle una remodelación integral. O la señora Carazo habla ya de ese tercer anillo. Nosotros hemos propuesto de forma clara, contundente y valiente que habría que hablar con el club. Como todos sabemos, se ha quedado desierto por dos veces ese concurso público. Pensamos que serían importantes esas negociaciones con el club de una manera sosegada y ponderada para las dos partes en donde, o bien hacer esa cesión al club en un periodo no menor de 35 años para que el club pueda acometer todas esas reformas que necesita el campo del Granada, o bien, de una vez por todas, entender que el Ayuntamiento de Granada no puede mantener el campo y que se le venda al Granada, con una cláusula clara para que no sea objeto esa zona de especulación. Y es que en 35 años no se pueden recalificar los terrenos y se tiene que quedar el campo del Granada donde está. Eso es algo que a la afición le gusta.

Nosotros estamos hablando también de renaturalizar el río Genil, de darle un uso y disfrute para los vecinos y vecinas de Granada. No puede ser que tengamos un río tan maravilloso y que esté absolutamente seco, descuidado... Nadie ha pensado en que tenemos que darle ese uso y disfrute para la gente. Estamos hablando también de los parques infantiles, que no tienen una norma que también se adapte a esas personas con discapacidad. Y también queremos que haya una transparencia en la gestión del Ayuntamiento de Granada. Como estoy diciendo, el pago a proveedores dista mucho de lo que dice la ley. La ley dice que a los proveedores hay que pagarles en 30 días. El otro día sacaba pecho el alcalde de Granada diciendo que había disminuido la deuda hasta 50 y tantos días, casi 60. Eso no es cumplir la ley. No se puede sacar pecho sobre estas cuestiones. Pero es que, además, hay algo bastante importante que se nos olvida cuando estamos hablando de las empresas, de atraer empresas, y son las que están localizadas en Granada, que hay que mantenerlas en Granada. Y es que la pequeña y mediana empresa no puede ir a concursos que licita el Ayuntamiento de Granada porque los plazos de pago lo que hacen es matarlos y asfixiarlos, por tanto, los únicos que se pueden acercar a esas licitaciones son grandes corporaciones. Por tanto, no estamos haciendo nada. Y a ese comercio de proximidad no le estamos dando herramientas para que se queden en Granada. Están trabajando a pérdidas. Tenemos un Consejo de Comercio, pero no sabemos muy bien a lo que se están dedicando. Lo que sí le puedo decir es que no se están dedicando a escuchar a los comerciantes.

P: Si fuese de nuevo llave de gobierno y tuviese que pactar, ¿cómo lo haría?

R: Yo no dudo, en absoluto, que Ciudadanos vaya a tener la llave en este gobierno. Y no tengo duda por lo que estoy recogiendo de la calle. Pero lo que sí le voy a adelantar es que nosotros no tenemos socios prioritarios. El único socio prioritario que tenemos son los granadinos, los vecinos y vecinas de Granada. Por tanto, nosotros vamos a hacer lo mejor para Granada. Por supuesto, pactaríamos con quien acepte nuestras líneas rojas y nuestros principios y valores. Y que sea capaz de acometer esas reformas estructurales que necesita el Ayuntamiento de Granada. Y que no utilicen al Ayuntamiento de Granada para seguir abriendo chiringuitos y colocando a los suyos. Nosotros queremos una administración mucho más ágil y, desde luego, ahí vamos a empezar. Y con una auditoría, por supuesto, que la están pidiendo a gritos. Queremos saber qué es lo que se está haciendo, cómo se redoblan esos cargos de libre designación. Nosotros no vamos a pasar por eso. Y, desde luego, tampoco le vamos a permitir a nadie que quiera abrir con una ocurrencia como es meter por el centro de Granada el metro. Tampoco lo vamos a consentir, porque eso sería otra vez destrozar Granada. Todo el que vaya con la verdad por la mano y todos los que no estén vendiendo humo son los que se van a poder sentar con Ciudadanos.

P: Por último, ¿por qué considera que los granadinos deben confiar en Ciudadanos en estas elecciones?

R: Los granadinos deben confiar en Ciudadanos en estas elecciones municipales porque lo que nos estamos jugando en este momento es el desarrollo económico y social de Granada. Y hemos visto lo que ha hecho el Partido Socialista y el Partido Popular, que durante 40 años de alternancia y cambio de cromos, Granada sigue estando en los mismos sitios. Seguimos reclamando infraestructuras necesarias para Granada. El centro de Granada está hecho unos zorros. Los comerciantes están disgustados. Nuestras personas mayores no están viviendo en una ciudad amable para ellos. Las personas con discapacidad se enfrentan a una gymkana. Frente a ese cambio de cromos al que nos tienen acostumbrados, y que no materialicen nada, ante esas promesas huecas que hacen el Partido Socialista y el Partido Popular, que lo único que hacen es tener peleas de Pimpinela y luego se juegan la partida por debajo de la mesa engañando a los granadinos, hay un partido limpio, un partido de gobierno, un partido que garantiza la estabilidad en el Ayuntamiento y que, además, garantiza a los granadinos que se van a acometer esas reformas estructurales que necesitan para su bienestar. Que van a seguir atrayendo inversión en Granada de una forma lógica y, además, con una hoja de ruta clara. Y que vamos a velar por los ciudadanos y las ciudadanas. Y que, desde luego, no se van a malversar los fondos que entran el Ayuntamiento.