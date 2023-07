Carmen Calvo: "Rajoy dejó muchas infraestructuras que Granada aún necesita porque pensó que no eran rentables"

Tono firme y mensajes directos. Tan pronto como se abre el micrófono, Carmen Calvo enfatiza cada palabra de su discurso. Su experiencia como consejera, ministra o vicepresidenta, entre otras muchas cosas, juega aquí a su favor. Pese a que las encuestas no le son favorables a su partido, la cabeza de lista del PSOE al Congreso por Granada llega fuerte al sprint final, convencida de que los socialistas serán quienes finalmente terminen "tirando del carro" de la provincia. Pide la confianza de los votantes porque, asegura, cuentan con "una mirada moderna" para el territorio. Tiene para Granada y también para el Partido Popular, al que acusa de haber "cogido el camino de confiar la política al navajazo verbal". La suya es la última de las entrevistas con los candidatos provinciales de los principales partidos. Todos han atendido la llamada de GranadaDigital excepto Vox.

Pregunta. ¿Cree que había necesidad de convocar las elecciones con esta premura en pleno verano?

Respuesta. Sí, creo que había que hacerlo. Después de cinco años tan difíciles y de los resultados del 28 de mayo, de los que no hay nada que decir desde el punto de vista democrático, los socialistas, como demócratas, a las urnas sólo le decimos 'amén' una vez que hablan. Son unos resultados que consideramos injustos después del esfuerzo tan enorme que hemos hecho para proteger a este país en tiempos difíciles, y creo que el presidente ha hecho lo que le tocaba hacer a un gran demócrata, y es dejar que la gente hable. Tenemos por delante un semestre de presidencia de la Unión Europea y tenemos que seguir tomando decisiones muy importantes con los fondos europeos, que son los que están cambiando España y los que ha traído el presidente Sánchez. Ha hecho lo que hace un demócrata, que la gente tome la palabra y el pueblo español vuelva a decidir cuál va a ser su destino.

P. En esta campaña ha irrumpido con mucha fuerza el señor Rodríguez Zapatero y el otro día exalcaldes de Granada como Jara Andreu respaldaban la candidatura de Pedro Sánchez, pero durante la legislatura también han recibido algunas críticas internas. ¿Cree que a la izquierda le cuesta más a veces cerrar filas que a la derecha?

R. Yo diría lo contrario, que estamos todos a una. Empezando por Antonio Jara, terminando por Zapatero y por cualquier hombre o mujer del Partido Socialista. Por una razón muy simple: somos conscientes de la atacada involutiva que está haciendo la derecha contra este país. Nosotros somos primero demócratas y luego socialistas, y lo que estamos viendo absolutamente nada. Esta mañana [por la del miércoles] me he levantado escuchando a González Pons así un poco como de venirse arriba, hostigando a mi compañera Diana Morant y negándose a llamarla "señora Morant", como ella le decía a él: "Señor González Pons". Insistiendo en decirle "Diana" o "ministra". Cuando estas son las formas, y eso es lo que trae una derecha que todavía no se ha reciclado, los socialistas vamos a por todas. Somos una roca. Por eso está Zapatero en campaña y por eso estamos absolutamente todos. No nos gusta el rostro que nos está dando el Partido Popular, que no necesita a Vox para ser muy de derechas. Él solo ya es muy de derechas desde que perdieron el Gobierno de España y no se conformaron.

P. Sabemos que ustedes salen a ganar, pero las encuestas no le son favorables, ¿hay alguna aritmética electoral que les permitiera plantearse una abstención para evitar que la ultraderecha entre en el Gobierno?

R. Es que la fórmula de la Constitución española es la formación de la mayoría parlamentaria. Si alguien quiere proponer esto que lo reforme jurídicamente. Que el Partido Popular esto lo dice cada vez que le conviene. No creen en esta fórmula. Sólo la ponen en la mesa cuando les conviene. Acaban de desalojar a Fernández Vara de Extremadura, que ha ganado. Acaban de desalojar a Ximo Puig, en Valencia, que ha mejorado los votos y ha ganado. Acaban de desalojar a muchos alcaldes, a muchos compañeros y compañeras que han ganado. El Partido Popular no cree en esto. Esto lo utiliza de manera ventajista siempre que se pone en la mesa. Pero esa no es la fórmula democrática. La fórmula democrática es la de nuestra Constitución. Tú gobiernas cuando tienes la mayoría del órgano que te nombra, que en este caso es el Congreso de los Diputados. Así que cuando quieran hagan una reforma constitucional. Y si no, que lo dejen de utilizar cuando sólo les conviene. Muchos de mis compañeros de cualquier lugar de España han sacado más votos que el Partido Popular y no los han dejado gobernar. Esto se llama hipocresía.

P. Hablemos de Granada. ¿Qué es lo más prioritario que defenderá cuando acceda a su nuevo escaño en el Congreso de los Diputados?

R. Continuar lo que hemos hecho durante estos cinco años, que ha sido sacar de los cajones del olvido, donde Rajoy dejó muchas de las infraestructuras que Granada necesita todavía para mejorar su comunicación interna como provincia y su comunicación externa al Corredor Mediterráneo, a la nacional Córdoba-Badajoz o hacia nuestra Costa Tropical. Rajoy llegó un día en el que dijo que muchas de estas inversiones para Granada no eran rentables. Para el Partido Popular, España tiene que ser algo así como un negocio que le beneficie siempre a esas minorías a las que ellos se niegan a considerar que tienen que contribuir a España. Cuando nosotros subimos los impuestos a las energéticas o a la banca, el PP vota en contra porque esas son las élites a las que ellos pertenecen. Rajoy pensó que no era rentable para Granada, pero es que en Granada viven españoles y andaluces que merecen ser considerados con los mismos criterios de igualdad y de dignidad para sacar adelante sus negocios, sus vidas y su cotidianidad. Nosotros hemos conectado el norte con la Línea 400, la canalización 9 de la presa de Rules, hemos considerado las subvenciones al Puerto de Motril y estamos empeñados en sacar adelante medioambientalmente la zona de Los Guájares o mejorar y recuperar los cauces del Monachil y del Genil. Tenemos una mirada moderna sobre Granada que tiene que ver con una mirada medioambiental; con una mirada de progreso económico, que es lo que da trabajo y capacidad de salarios para vivir una vida. Y luego una mirada también de equilibrio en los derechos y libertades que tiene mucho que ver con el feminismo. Ese del que huye el Partido Popular porque todas las leyes de igualdad del PSOE nos las ha recurrido en el Constitucional, que nos ha dado la razón siempre a los socialistas.

P. Le pido ahora un ejercicio de autocrítica. ¿Usted cree que cuando han estado o están en el Gobierno se podría haber avanzado de forma más significativa en algunas de estas infraestructuras?

R. Evidentemente. Hay cosas que van con mucho retraso. Rules lleva veinte años sin las canalizaciones, pero quien ha sacado adelante la 9 y la 3 poniendo los fondos con los recursos del Gobierno de la nación somos nosotros. Claro que hay que entonar el mea culpa cuando las cosas no se hacen rápido o bien. Pero al final en la política, como en la vida, 'obras son amores'. Lo que cuenta es quién se ha hecho cargo del asunto. El señor Carlos Rojas no ha hablado nunca de Rules en Madrid. Nunca. De Rules en Madrid ha hablado José Antonio Montilla, mi secretario de estado de Cortes. Conmigo misma, que siendo vicepresidenta del Gobierno no dejaba de ser andaluza. Preguntaba continuamente cómo estaban las cosas de Andalucía. La canalización 9, que cuesta un dinero, los 103 millones de la Variante de Loja, los 19 de los espigones que el de Motril ya está cerrado. Todo eso lo hemos hecho los socialistas en Madrid. El señor Carlos Rojas no puede contarle a los granadinos nada de esto porque no lo ha hecho. Aparte de estar en el mismo sitio donde yo estaba, en el hemiciclo, votando en contra de la subida de los salarios y de la subida de las pensiones. Al mismo instante en el que él pulsaba el 'no', yo pulsaba el 'sí'. Eso tiene un balance muy importante en Granada, donde son miles y miles de personas las que están acogidas al ingreso mínimo vital o a la mejora de la Ley de Dependencia. A Moreno Bonilla le hemos mandado el doble para la Ley de Dependencia. Había 150 millones y ahora hay 300. Para el bono de vivienda de la gente joven le hemos mandado 200 millones. Hace un año que los tiene y está sin poner en marcha. El Partido Popular ha cogido un camino inexplicable para un gran partido, que es confiar la política a las mentiras y al navajazo verbal. La política no es eso. Claro que hay cosas que se han dejado de hacer o van lentas, pero hemos puesto rumbo a hechos ya consagrados y a los objetivos que tenemos en la cabeza. Por eso queremos levantarnos el día 24 sabiendo que de ese carro de Granada vamos a tirar nosotros.

P. Pues le pregunto sobre actuaciones concretas. Por ejemplo, en materia ferroviaria. Hay varias prioridades, como la Variante de Loja. ¿En qué punto se encuentra?

R. Nosotros somos los que vamos a traer esto que aquí en Granada se llama 'el AVE de verdad'. Pero, en cualquier caso, el AVE hasta donde ha llegado lo hemos traído nosotros, los socialistas. Esta era otra de las infraestructuras que el Partido Popular siempre ha considerado que eran caras. Como Andalucía la gobernábamos nosotros, Rajoy hizo exactamente igual que Aznar. Yo he visto como Aznar dejaba de contar a 400.000 andaluces para dejar de mandar ese dinero y así asfixiar Andalucía. Exactamente igual hizo Rajoy cuando mis compañeros gobernaban la Junta. ¿Cuándo se ha desbloqueado eso para dar una mirada justa a los andaluces? Cuando hemos gobernado nosotros, que a Andalucía han llegado 6.000 millones extra. Aparte de hacer todos los días política contra el Gobierno de España, que no es el papel que le corresponde porque es el presidente de todos los andaluces, hay que preguntarle qué está haciendo con los 6.000 millones que han llegado: 2.500, y algo más, de fondos Covid y 3.400, y algo más, de fondos europeos. ¿Dónde están? Los hospitales están temblando en baja calidad de servicio, con 8.000 trabajadores de la sanidad a la calle. Yo sé lo que es maltratar a Andalucía por dos presidentes del PP, algo que Moreno Bonilla no puede decir de Pedro Sánchez. Vengo de Baza, donde el hospital que heredó tenía 950 trabajadores y ahora mismo tiene 250 trabajadores menos. La población granadina y andaluza está envejecida en una parte muy importante y necesitamos un servicio sanitario acorde a sus necesidades.

P. ¿Cuál es el mapa ferroviario que tiene el PSOE en mente para Granada capital y el Área Metropolitana? Por ejemplo, con la integración del ferrocarril en la ciudad y el bypass y la terminal logística de MercaGranada para el Corredor Mediterráneo...

R. El bypass es lo que tenemos más adelantado. Nosotros fuimos a pelear fondos europeos en los planes de infraestructuras para la conexión ferroviaria Motril-Granada. Es evidente que hay que soterrar para que La Chana y La Rosaleda no se queden partidas en dos. Esos barrios tienen que estar absolutamente integrados y cómodos después de este tipo de infraestructuras. Nosotros hemos hecho casi todas las grandes infraestructuras ferroviarias de este país. Desde Felipe González, que bajó el primer AVE de España al sur, Madrid-Sevilla. Y hemos sido responsables de los soterramientos en casi todos los lugares, como el lío del soterramiento de Murcia hasta que lo conseguimos con Zapatero. O algunos en Andalucía. Para nosotros la política es gobernar y hacer cosas reales. Estamos cansados de las mentiras y los líos en los que anda el PP desde hace cinco años.

P. Con respecto al tren Granada-Motril, Bruselas incluía esta línea en la Red Transeuropea de Transporte. ¿Esto permitirá al Gobierno salido de las urnas que pueda avanzar decididamente durante la próxima legislatura?

R. Absolutamente. Eso es lo que queremos. Poder estar el día 24 con la fuerza con la que Pedro Sánchez está en Europa, algo que imagino que no nos negará nadie. No hemos tenido nunca un presidente con más peso y más capacidad de negociar. Cuando se produce la pandemia, íbamos a una crisis parecida a la de 2008. Eso no ha ocurrido porque mientras que Rajoy se cruzó de brazos para crujirnos a todos los españoles, Sánchez se recorrió seis países en 48 horas para decirle a lo países del norte de Europa que esta vez la crisis no la pagaban los del sur, sino que esta vez Europa tenía que proteger solidariamente a todos los europeos. De eso han venido a este país los Fondos Next Generation. Eso han sido 6.000 millones para Andalucía. Pedro Sánchez tiene peso en Europa y eso ha sido, por ejemplo, garantía de esa infraestructura.

P. ¿Se atrevería a establecer plazos?

R. Lo que sí tengo claro, dado que encabezo la lista de mi partido, es que estaré concernida directamente para saber cuanto antes mejor qué plazos tenemos de una comunicación que, por cierto, será muy costosa económicamente. Será una obra de mucha dificultad, pero el primer paso que hay de garantizarla es el primer paso que hemos dado en Bruselas. Andalucía es el sur del sur, y esa conexión tiene que ser parte de la apuesta europea. Nos jugamos tanto con Europa que parece mentira que el PP haya estado cinco años hablando mal de España en Europa. He ido a reuniones en Bruselas donde algunos miembros incluso de partidos conservadores me han dicho: "Carmen, no hay manera de entender por qué el Partido Popular habla mal de España". A mí es la primera vez que me ha pasado. Fuera de tu país puedes tener discrepancias ideológicas, pero cierra filas por tu país. Esas son las líneas que ha roto ya el Partido Popular. Por eso digo que no está ultraderechizado por culpa de Vox. Ellos solitos tomaron esa decisión hace cinco años.

P. Presa de Rules. Ha abordado este tema también. Es una infraestructura urgentísima. ¿Ustedes pueden comprometer una fecha tope para la finalización completa de las canalizaciones?

R. No, porque son once. Son once proyectos, todos muy complejos. El 9 ya está en marcha, el 3 prácticamente terminado en los informes que tiene. Y ahora iremos viendo también cuáles son los más necesarios por razones de riego y para el abastecimiento doméstico que tenemos que garantizar de 350.000 personas. Con un añadido, que nosotros queremos hacer una apuesta por el turismo de la Costa Tropical no en términos estacionales, sino que haya turismo también en invierno. Eso significa un plus de responsabilidad en el abastecimiento y consumo de agua. Hemos garantizado dos canalizaciones ya. Son once en total y estaremos ahora negociando con los afectados, otra cosa que al Partido Popular no le interesa. En Los Guájares estoy preocupada porque primero hay que recuperar Los Guájares y luego ver lo que hacemos. Pues la Junta de Andalucía ha decidido que no negocian con nadie porque tienen planes de energías allí, que seguro que es negocio para alguien, y a lo mejor una buena idea medioambiental para la gente que vive allí.

P. No me gustaría cerrar este bloque sin hablar de los espigones de la Costa Tropical, que siguen esperando los municipios afectados por los temporales…

R. El de Playa Granada, que ha sido muy complicado, está ya resuelto. Nosotros hemos invertido 19 millones y ahora veremos con el Ministerio de Medio Ambiente cuál es, por afectación, el siguiente. Nos vamos a hacer cargo ya de los espigones porque entendemos lo que eso representa. Es muy fácil de entender: cada vez que viene un vendaval de cualquier naturaleza, arrasa las playas. Ese es un dinero de recuperación que se tira porque a la siguiente vez vuelve a suceder de la misma manera. Casi por inteligencia y eficiencia de recursos, los espigones tienen que ir rápido. También digo que son proyectos complejos. No me gusta la política del 'milagrerío'. Escuché hace poco a Morena Bonilla prometernos agua como si fuera un santo del santoral. Por cierto, les he tendido la mano a él y al señor Carlos Rojas. De agua y por el agua, cuando quiera nos sentamos. Pero no milagros, sino cosas concretas. Uno ya está muy avanzado y ahora iremos a por el siguiente, según nos digan los técnicos, pero los espigones son para nosotros una prioridad y una garantía.

P. El Área Metropolitana de Granada sufre como pocos territorios el problema de la contaminación, lo que está también muy relacionado con la sequía. Dos propuestas que ustedes han anunciado en este ámbito. Por un lado, nuevos planes de sequía en municipios de más de 20.000 habitantes. Por otro, darle continuidad a cauces de ríos como el Genil o el Monachil. ¿Podría detallar brevemente cada una de ellas?

R. Una de las cosas que nos están pasando, y que nos jugamos el 23 de julio, es que el Partido Popular se ha descolgado de la obligación que tenemos de decidir asuntos relativos al cambio climático. El primer negacionista de este país, digamos muy conocido, fue Rajoy cuando dijo que su primo el de Sevilla le había dicho que esto del cambio climático era mentira. A nosotros nos parece que Granada se la juega con algunas decisiones, teniendo en cuenta que somos destino turístico importante. El turismo aguantará un año, dos, tres o cuatro habiendo 45 grados, pero a lo mejor no más. Tendremos que darle una vuelta entera a una mirada verde y de inversión. Pero es que el Partido Popular ya ha dicho que es negacionista y le ha entregado las consejerías de Medio Ambiente y de Agricultura a Vox. Eso nos preocupa enormemente porque es una barbaridad. Queremos ir a las cumbres climáticas como Gobierno de España para ver qué fondos traemos a España para esto. Y Granada, que luego tiene temperaturas muy bajas en invierno, necesita compensar sus temperaturas de invierno y verano con decisiones de infraestructuras que le permitan al turismo venir en forma de confort. Incluso a nosotros, los que estamos en estos lugares, y a los propios granadinos. No se puede seguir mirando Granada de una manera tradicional porque eso ya se ha acabado. ¿Sabe cómo refrescan esos cauces y esas zonas verdes de ríos que una ciudad tiene? Según los expertos bajan cuatro y cinco grados las temperaturas.

P. El otro día aseguraban en una visita institucional a Cáñar que abogan por desarrollar a todos los niveles la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, con varias medidas que quieren impulsar. ¿Cuáles son esas medidas?

R. En esto estoy entusiasmada porque creo que el mejor plan que se ha hecho para los núcleos de población pequeños lo ha hecho mi compañero Pepe Entrena como presidente de la Diputación de Granada. No encuentro un caso igual que el suyo. Fui a un pueblo de 343 habitantes donde había un cajero. Ayer escuché a Moreno Bonilla que lo va a poner en marcha. Que llame a Pepe Entrena, un hombre de bien que más amable y caballero no puede ser, y se lo pregunte. En los pueblos pequeños, o fijamos territorio con mujeres, las que se encargan de que la población no desaparezca, o apostamos por las fórmulas en las que se teletrabaja, o bien por pequeños negocios que dan vida. Por eso tenemos un Plan Nacional contra la Despoblación. Pepe Entrena ha hecho un trabajo encomiable. Voy por todos los lugares y me lo van contando. La Junta de Andalucía podría aprender. En esos núcleos de población pequeños, además de que hay que mantenerlos con servicios de calidad, nosotros nos hemos empeñado en que nada esté más lejos de treinta minutos para garantizar salud y servicios públicos. No solamente merece la pena porque merecen respeto en clave de igualdad esos compatriotas, sino que forman parte de la identidad de la provincia. Granada dejaría de ser Granada si esos núcleos de población no existieran. Tenemos un compromiso de que existan para la propia personalidad de esta provincia. Va más allá del dinero y del discurso de la rentabilidad porque tiene que ver también con el discurso de la dignidad de lo que somos.

P. La sede de la Aesia ha sido motivo de desencuentro entre el Gobierno y las instituciones granadinas, incluso con el propio exalcalde Paco Cuenca. ¿Usted comparte ese malestar que se ha generado en Granada con la designación de La Coruña?

R. Pues claro. Mis compañeros han ido a los tribunales. Creo que no hay nada más honroso y valiente para un político que lo que hizo mi compañero Paco Cuenca y los socialistas granadinos, que era discrepar. Como el Partido Popular no para de enredar con esto, yo tengo también dos preguntas que dejarle en el aire. ¿Feijóo está dispuesto a que salga la agencia de La Coruña? Sería bueno que de aquí al domingo nos lo dijera porque ya también desde Granada nos haríamos planes. Segundo, el Tribunal Supremo acaba de decir que no quiere cautelares, por lo que la alcaldesa del Partido Popular se equivocó el otro día enredando en el Tribunal Supremo, que esperemos a ver qué nos dice porque para nosotros la posición ya está fijada. Granada sería una opción estupenda.

P. Por último, le quiero preguntar por las cumbres europeas, una contribución con la que entiendo que podrán sacar pecho en campaña...

R. Tengo recuerdos de una bilateral de Berlusconi en la Alhambra con José María Aznar en la que yo era consejera y vine a atenderlos. Yo sé lo que es ofrecer Granada al mundo como uno de los destinos al mundo como uno de los lugares más espléndidos que España tiene para que quedemos bien delante de los demás. Lo volveremos a hacer y Granada quedará como el gran escaparate de España para que nos vean todos los mandatarios europeos. Me sentiré muy orgullosa, pero para mí será ya la segunda vez que lo vivo.

