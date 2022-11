Entrena reivindica el papel de las diputaciones en el "proyecto común" de Andalucía

El presidente de la Diputación de Granada, José Entrena, ha reivindicado este lunes el papel de las diputaciones en el "proyecto común" de Andalucía que, según ha dicho, "se tiene que seguir construyendo día a día en base a la cohesión territorial" y a través de la aportación de cada una de las provincias andaluzas, destacando en este sentido los proyectos de futuro que se están gestando en Granada, como el acelerador de partículas o la candidatura a la sede de la Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia).

Entrena se ha pronunciado de este modo durante su intervención en Sevilla en un foro organizado por Europa Press en colaboración con la Fundación Cajasol y con el patrocinio de Cepsa titulado 'Andalucía desde sus territorios' al que han asistido los presidentes de las distintas diputaciones provinciales.

Allí, Entrena ha llamado a "no despreciar" a las diputaciones a la hora de fijar estrategias de desarrollo en Andalucía dado el "enorme" conocimiento que acumulan sobre el territorio en todos los ámbitos y ha lamentado en este contexto las "dificultades" de interlocución con el Gobierno andaluz. "Tenemos dificultades no, lo siguiente, para tener una interlocución no ya con el presidente -de la Junta de Andalucía- sino con cualquiera de sus consejeros, creo que es una estrategia equivocada para el proyecto común de Andalucía", proyecto "en el que creemos desde Granada", ha recalcado.

El presidente de la Diputación ha hecho hincapié en que los avances en cualquier proyecto se producen "mucho más rápido" si las instituciones "van de la mano" y se trabaja desde el "diálogo" y la lealtad institucional, y ha puesto como ejemplo de ello proyectos como la nueva subestación eléctrica ubicada en el término de Baza y la puesta en servicio del tramo que la une con Caparacena de la nueva línea de 400 kilovoltios; la declaración del Geoparque de Granada como Geoparque Mundial de la Unesco o el acelerador de partículas proyectado en Escúzar.

"Es el modelo de trabajo que nos gusta" y "nosotros lo reivindicamos, queremos sentarnos con el Gobierno de la Junta de Andalucía, que es quien gestiona gran parte de las competencias en asuntos que afectan a los ciudadanos, porque somos unos interlocutores válidos", ha agregado, en relación a asuntos como la sequía, la lucha contra la despoblación y en general a la hora de fijar estrategias de desarrollo para el conjunto de la comunidad. "Tocamos muchas veces a quien tenemos más cercano" con propuestas que son "positivas" y "las puertas se nos cierran", ha lamentado.

"Creo en nuestras posibilidades, en las de la provincia de Granada y las de Andalucía, en nuestra capacidad transformadora y en el compromiso que nos une a todos para dar lo mejor de nosotros mismos y ponerlo al servicio de la sociedad", ha manifestado el presidente provincial, que en el caso concreto de Granada se ha referido a esa gran diversidad que puede aportar a Andalucía, tanto paisajística como patrimonial y del sector primario, el cual "va a seguir teniendo un papel muy importante en la economía de esta provincia".

En este contexto se ha referido también a dos proyectos que suponen grandes aportaciones a Andalucía desde Granada, como son el acelerador de partículas, para el que esta semana se firmará un acuerdo con Croacia, o la candidatura granadina a acoger la sede de la Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia), mostrándose convencido de que "contamos con los tres elementos que se valoran" para obtenerla, lo que en ese caso sería una aportación "muy bonita al desarrollo" de la comunidad andaluza.