"La negativa a reconocernos el A1 es una ofensa a nuestra dignidad profesional"

Pasan los años y mientras otras profesiones y estratos de la sociedad consiguen avanzar, las enfermeras continúan luchando por unas reivindicaciones que aun no son escuchadas. El reconocimiento del A1, la necesidad de aumentar las plantillas, establecer unas competencias o el acceso a puestos de dirección son algunas de las reclamaciones que este sector tan necesario y fundamental de la sanidad trata de conseguir tras años de lucha.

Ante este panorama, 'Salud a todo Twitch' ha querido dedicar este miércoles su programa a la problemática de la enfermería. Joan Carles March ha contado con una extensa lista de invitados y expertos en la materia para tratar de arrojar algo de luz en este asunto y marcar las bases de cuáles deben ser los próximos pasos del colectivo. Para ello, ha charlado largo y tendido con Alda Recas, enfermera y asesora del Ministerio de Sanidas; Maribel Mármol y Begoña Sánchez, presidenta y vocal de AEC; Mariló Ruiz, presidenta de Asanec; Esther Nieto, presidenta de Faecap; José Manuel Martínez, vocal de la Asociación de Enfermeras de Hospitales de Andalucía y Elisabeth Gálvez, Satse.

El profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública ha arrancado su programa hablando sobre las diferentes problemáticas que afronta la enfermería con Alda Recas. La asesora del Ministerio de Sanidad asegura que, aunque "llevamos muchos años con muchas cosas sobre la mesa", existe un sentimiento común de que "ahora puede ser el momento de conseguir lo que las enfermeras llevamos mucho tiempo reclamando". La primera invitada de este miércoles en 'Salud a todo Twitch' resalta la necesidad de tratar primero "la recalificación. Después, el desarrollo de nuestras competencias, pero teniendo muy claro dónde estamos, qué tenemos, qué necesidades tiene el sistema... Falta información sobre la situación de la enfermería. Si no sabemos cómo estamos, la población no puede entender que faltan enfermeras".

Respecto al reconocimiento del A1, uno de los principales temas que generan una gran crispación en el colectivo, Maribel Mármol y Begoña Sánchez, presidenta y vocal de AEC destacan que "la negativa actual a reconocernos el A1 no tiene ningún tipo de sentido, es incluso una ofensa a nuestra dignidad profesional. Quieren dejar ver que no podemos acceder igualmente a puestos de gestión cuando sí tenemos las competencias para ello. Todos los grados deberíamos tener ese reconocimiento de A1. Las enfermeras somos casi las únicas que no lo tenemos".

Teniendo en cuenta que "todos los aspectos están relacionados", presidenta y vocal de AEC han hablado también sobre las especialidades de enfermería, aspecto sobre el que detallan que "van saliendo plazas de enfermería familiar y comunitaria, pero no está regulado. Una enfermera especialista se puede incorporar a un centro de salud, pero no están especificadas las tareas a realizar. Esto tiene que regularse ya porque es una potencial fuente de conflicto. Falta que se vaya creando la categoría de enfermera especialista y que se creen plazas para ello".

Sobre la huelga de las enfermeras en Cataluña, Recas ha señalado que "han conseguido algo precioso que es movilizarnos. Lo que están haciendo es espectacular. Le están diciendo a su comunidad que ya está bien, que existimos y que para hacer nuestro trabajo necesitamos cambios". Unos cambios que para ella también deben ir en "hablar sobre la necesidad de cuidados y la necesidad de enfermeras por complejidad de cuidados, algo que no solo implica a las enfermeras sino también, por ejemplo, a las TCAE".

En el mismo sentido, sobre las reivindicaciones en Cataluña, Maribel Mármol y Begoña Sánchez recalcan que "desde nuestra asociación prestamos todo el apoyo ya que estas reivindicaciones son necesarias y deben extenderse a todo el colectivo. El no reconocerse el A1 limita también nuestro desarrollo científico, es un descontento general de la profesión". El resto de la interesante y enriquecedora tertulia puede verse en Youtube, Facebook, Twitch o en el vídeo insertado en esta pieza.