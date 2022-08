Los embalses de Granada, un 21,45% más vacíos que la media de la última década

El rastro de la sequía que se cierne sobre todo el continente europeo deja una huella de preocupación en Granada. Los embalses de la provincia siguen bajando sus niveles de agua conforme avanzan las semanas sin que ni siquiera las tormentas de verano aisladas de las últimas semanas hayan servido para mitigar el problema.

Según el último informe de escasez elaborado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que data del 31 de julio, tres de las cinco unidades territoriales en las que se divide la provincia presentaban situación de alerta. Eran Guardal, Bermejales y la Hoya de Guadix. En las otras dos, la de la Vega Baja y la de la Vega Alta y Media, el estado era de prealerta, mientras que el sistema general, que recorre todo el eje transversal andaluz por el interior hasta Guadix y el Altiplano, también aparecía en alerta.

Que haya avisos de escasez no significa que se haya llegado a la situación de sequía, aunque lo cierto es que las restricciones de agua ya afectan a algunos municipios de Andalucía. Los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir no incluyen los embalses de Béznar y Rules, que pertenecen a las Cuencas Mediterráneas Andaluzas. Estos dos son, junto a los de Quéntar y Canales, los dos únicos pantanos de la provincia por encima del 60% de su capacidad.

Bien es cierto que de esos cuatro pantanos, únicamente el de Rules puede albergar más de 100 hectómetros cúbicos (hm³), aunque la lectura en estos casos es optimista atendiendo, por ejemplo, al estado del Cubillas –con apenas el 39% de capacidad pese a sus poco más de 13,6 hm³–.

Así, el conjunto de las presas de la provincia de Granada tienen embalsados solo 391 hm³ de los casi 1.180 que pueden llegar a albergar. Esto supone solo un 33,15% de su capacidad total. Es un 1,27% menos (-15 hm³) que hace una semana, un 7,31% menos que hace justo un año (480 hm³) y hasta un 21,45% inferior que la media de la última década en la misma semana del año (647 hm³).

Posibles restricciones de agua en Granada

El Área Metropolitana y Granada capital se abastecen de los embalses de Quéntar y Canales, por lo que estas zonas están mejor que otras de la provincia. Sin embargo, por ejemplo, los pantanos de Colomera o el del Negratín están bastante peor, según afirma el profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación (ETSIE) de la Universidad de Granada (UGR) David Hidalgo.

El gran problema de este año es que se dieron bastantes precipitaciones durante marzo y abril, pero después apenas ha llovido y eso se ha notado mucho en los meses siguientes. A finales de los años 80 y principios de los 90 del siglo XX, España sufrió una fuerte sequía con graves problemas para la población, ya que, entre otras medidas, durante la noche, se cortaba el suministro de agua. En Granada, se dio esa situación, además, porque la capital y el Área Metropolitana dependían entonces solamente del pantano de Quéntar, ya que todavía no se había construido el de Canales.

Como se ha mencionado, actualmente ya hay restricciones en varias provincias de Andalucía, como en algunas zonas de Huelva, en las que solo tienen agua ya durante cuatro horas al día. Sin embargo, Granada ahora mismo no está en una situación tan grave, al menos, de momento. No obstante, si las lluvias se retrasaran y las precipitaciones fueran escasas cuando llegara noviembre, puede que sí se diera esta circunstancia si los embalses llegaran al nivel de alerta, como explica Hidalgo.

Aun así, la capital y el grueso metropolitano tienen la 'suerte' de que en la sequía de 1995 (en esta ocasión, no fueron necesarios los cortes de agua), se abrieron pozos debajo de lo que actualmente es la zona del PTS, construyendo un acuífero para complementar el suministro de agua de los dos embalses en cuestión y, aunque no se ha vuelto a usar, Emasagra no lo llegó a cerrar, lo que arroja un poco de esperanza a la situación actual y futura.

Una de las ciudades europeas con mayor riesgo de escasez de agua

El Fondo Mundial para la Naturaleza avisó este miércoles de que Granada es una de las ciudades que puede padecer el mayor riesgo de escasez de Europa. Un análisis de la organización apunta que, en 2050, tres cuartas partes de la población y el PIB de España podrían enfrentarse a un riesgo alto por la falta de agua si no se toman medidas.

"Las sequías en Europa y España no deberían sorprender a nadie: los mapas de riesgo hídrico llevan mucho tiempo señalando el empeoramiento de la escasez de agua en todo el continente. Las previsiones climáticas apuntan a olas de calor y sequías con mayor frecuencia e intensidad debido al cambio climático, que harán cada vez más difícil garantizar suficiente agua para la población", manifestó este miércoles la responsable del programa de agua del Fondo Mundial para la Naturaleza, Teresa Gil.

ESTADO DE LOS EMBALSES DE GRANADA (17 DE AGOSTO DE 2022)

CUENCA HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR

Embalse: Canales

Volumen: 54,893 hm³

Capacidad total: 70 hm³

Porcentaje: 78,42%

Embalse: Colomera

Volumen: 3,637 hm³

Capacidad total: 40,181 hm³

Porcentaje: 9,05%

Embalse: Cubillas

Volumen: 5,333 hm³

Capacidad total: 13,616 hm³

Porcentaje: 39,16%

Embalse: El Portillo

Volumen: 16,203 hm³

Capacidad total: 32,899 hm³

Porcentaje: 49,25%

Embalse: Francisco Abellán

Volumen: 11,129 hm³

Capacidad total: 58,206 hm³

Porcentaje: 19,12%

Embalse: Los Bermejales

Volumen: 19,263 hm³

Capacidad total: 103,121 hm³

Porcentaje: 18,68%

Embalse: Negratín

Volumen: 138,835 hm³

Capacidad total: 567,123 hm³

Porcentaje: 24,48 %

Embalse: Quéntar

Volumen: 8,286 hm³

Capacidad total: 13,526 hm³

Porcentaje: 61,26%

CUENCAS MEDITERRÁNEAS ANDALUZAS

Embalse: Béznar

Volumen: 41,97 hm³

Capacidad total: 52,90 hm³

Porcentaje: 79,34%

Embalse: Rules

Volumen: 76,32% hm³

Capacidad total: 110,78 hm³

Porcentaje: 68,89%

TOTAL CUENCA HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR (GRANADA)

Volumen: 272,587 hm³

Capacidad total: 1.016,088 hm³

Porcentaje: 26,83%

TOTAL CUENCAS MEDITERRÁNEAS ANDALUZAS (GRANADA)

Volumen: 118,29 hm³

Capacidad total: 163,68 hm³

Porcentaje: 72,27%

TOTAL PROVINCIA DE GRANADA

Volumen: 391,116 hm³

Capacidad total: 1.179,768 hm³

Porcentaje: 33,15%